Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók \"jelentős részénél\" nem elérhető a Google levelezőszolgáltatása – közölte kedden éjjel a vállalat.","shortLead":"A felhasználók \"jelentős részénél\" nem elérhető a Google levelezőszolgáltatása – közölte kedden éjjel a vállalat.","id":"20201215_gmail_hiba_leallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8bb38cb-9610-4d7a-b988-d00b43e6fae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56afd602-7728-4351-a2d7-c71368283785","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_gmail_hiba_leallas","timestamp":"2020. december. 15. 22:54","title":"Gond van a Gmailnél, sokaknál levelek helyett csak hibaüzenetek jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2621a391-ef24-4e9d-ac3b-6aae15868225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ugyan „csak” fekete-fehér fotókat készít a Leica új kamerája, viszont a képminőség olyan, hogy többen is állítják, ez lehet a cég egyik legjobb fényképezőgépe.","shortLead":"Ugyan „csak” fekete-fehér fotókat készít a Leica új kamerája, viszont a képminőség olyan, hogy többen is állítják...","id":"20201215_leica_q2_monochrom_fekete_feherben_fotozo_fenykepezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2621a391-ef24-4e9d-ac3b-6aae15868225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46107640-fb8b-4ee4-bc10-689bd19a06f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_leica_q2_monochrom_fekete_feherben_fotozo_fenykepezo","timestamp":"2020. december. 15. 13:03","title":"Csak fekete-fehérben készít fotót, mégis méregdrága ez a fényképező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre nem megerősített hírek szerint őrizetbe vették az egyik leggazdagabb magyart.","shortLead":"Egyelőre nem megerősített hírek szerint őrizetbe vették az egyik leggazdagabb magyart.","id":"20201215_Bige_Laszlo_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b9d4c24-d282-42ca-a0e8-cb7aea3dde2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44674546-4bfd-4332-8877-10e98add12b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Bige_Laszlo_rendorseg","timestamp":"2020. december. 15. 21:25","title":"Telex: Őrizetbe vették Bige Lászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A jegybank elnöke összefoglalta, mit csinálhatott volna jobban a kormány 2020-ban.","shortLead":"A jegybank elnöke összefoglalta, mit csinálhatott volna jobban a kormány 2020-ban.","id":"20201215_Matolcsy_Gyorgy_szerint_a_recesszio_felerol_a_kormany_tehet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac34e6fe-b26d-43b6-9fa4-6aec587e8a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e08888e-a34b-4914-b450-6a26466d5981","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_Matolcsy_Gyorgy_szerint_a_recesszio_felerol_a_kormany_tehet","timestamp":"2020. december. 15. 16:08","title":"Matolcsy György szerint a recesszió feléről a kormány tehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f237b900-0bdf-4103-8e70-e29529e25c7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy baleset az autópályán történt. ","shortLead":"Egy baleset az autópályán történt. ","id":"20201216_Negy_ember_halt_meg_az_utakon_szerda_delelott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f237b900-0bdf-4103-8e70-e29529e25c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7edecd55-041c-4ed5-a503-435a09e8030b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_Negy_ember_halt_meg_az_utakon_szerda_delelott","timestamp":"2020. december. 16. 11:51","title":"Négy ember halt meg az utakon szerda délelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint egy hete döntés született a bentlakásos szociális intézmények látogatásáról, de erről eddig nem szóltak. Az NNK osztályvezetője szerint nem igaz, hogy feloldották volna a látogatási tilalmat, de az tény, hogy speciális szabályokkal készülnek.","shortLead":"Már több mint egy hete döntés született a bentlakásos szociális intézmények látogatásáról, de erről eddig nem szóltak...","id":"20201216_idosotthon_latogatasi_tilalom_feloldas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e041f96-12e6-40b5-ab90-51cb9a84e3b3","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_idosotthon_latogatasi_tilalom_feloldas","timestamp":"2020. december. 16. 08:13","title":"Titokban feloldhatták a idősotthonok látogatási tilalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ad6712-b2b5-4b45-bcf2-5b57a89e2535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Regina Valkenborgh egyetemi hallgatóként vágott bele egy fotós projektbe, amiről évekre megfeledkezett. Most egy új rekord birtokosa lehet.","shortLead":"Regina Valkenborgh egyetemi hallgatóként vágott bele egy fotós projektbe, amiről évekre megfeledkezett. Most egy új...","id":"20201216_exponalasi_ido_fenykep_foto_sorosdoboz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42ad6712-b2b5-4b45-bcf2-5b57a89e2535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98111cd7-d54d-47a5-9bd1-8a4aba2f6d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_exponalasi_ido_fenykep_foto_sorosdoboz","timestamp":"2020. december. 16. 09:33","title":"8 éven át, egy sörösdobozzal készült a világ leghosszabb exponálási idejű fényképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a58eabcf-2466-4546-aac8-210925b2c515","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén sokkal több biztosítást kötöttek a hazai termesztők a termésükre, aminek az egyik oka a kedvezőbb feltételek, másrészt az egyre nagyobb kár, amit a szélsőséges időjárás okoz. ","shortLead":"Idén sokkal több biztosítást kötöttek a hazai termesztők a termésükre, aminek az egyik oka a kedvezőbb feltételek...","id":"20201215_magyar_gazdak_termeszeti_csapasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a58eabcf-2466-4546-aac8-210925b2c515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37bfb66a-de1a-41e6-afa7-84e75c88c18a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_magyar_gazdak_termeszeti_csapasok","timestamp":"2020. december. 15. 13:59","title":"Készülnek a magyar gazdák a természeti csapásokra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]