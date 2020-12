Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Fenntarthatónak és etikusnak nevezi termékeit az a cég, amelybe Sussex hercegnője pénzt invesztált. Instant zabtejet készítő cégbe fektetett Meghan Markle A magyar EP-képviselők szeretnék elkerülni, hogy távozniuk kelljen az Európai Néppárt strasbourgi frakciójából, és ez a törekvésük nagyon is egybevág a német kancellár álláspontjával – jelentette megbízható forrásokra hivatkozva a Politico. Politico: Ha Merkelen múlik, soha nem zárják ki Deutschot Magyarország legnagyobb vezetékes földgázelosztójának közel fele már eddig is a felcsúti milliárdos cégcsoportjáé volt. Mészáros érdekeltségébe kerülhet a Tigáz másik fele is Akár százmillió forint büntetést is érhet, ha megszegjük az új szabályokat, érkezik a hivatalos applikáció is. Vége a szabad drónozásnak, minden lakott területen külön engedélyt kell kérni hozzá Bő fél évnyi tesztelés után a Facebook mindenki számára elérhetővé tette az új videós alkalmazását, a Collabot – telepíteni azonban egyelőre csak iPhone-okra és iPadekre lehet. Új alkalmazást indított a Facebook a TikTok ellen, itt a Collab ","shortLead":"A korábbi operatív igazgató azt állítja, hogy szexistán bántak a női alkalmazottakkal a Pinterestnél. 22 millió dollárt fizethet a Pinterest, mert diszkriminálták egy női vezetőjüket ","shortLead":"Szerzőnk számos hasonlóságot lát az új szélsőjobbos román párt ideológiája és a Fidesz gondolkodása között. Szeretettel Erdélyből: Vasgárdisták szellemi utódai a román parlamentben Egy új képformátum, a ProRAW támogatását is tartalmazza az az iOS-frissítés, amely már telepíthető a kompatibilis iPhone-okra. A képes fejlesztést csak az újabb telefonok kapják meg, de a csomagot a régebbi készülékekre is érdemes telepíteni. Megjelent az új iOS-verzió, benne az új képformátum támogatásával