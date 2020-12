Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"291765e3-5810-4cb0-b592-07a03d86bf25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben indult első nyomozás során nem találták megalapozottnak a csalás bűntettének gyanúját, az újraindított nyomozásban pedig a közokirat-hamisítás és a sikkasztás gyanúja nem állt meg a rendőrség szerint. Az érintett lakásokat eredetileg szociális alapon adta bérbe az önkormányzat, de a bérlők az Airbnb-n adták ki turistáknak.\r

\r

","shortLead":"Az ügyben indult első nyomozás során nem találták megalapozottnak a csalás bűntettének gyanúját, az újraindított...","id":"20201215_budavari_lakasok_airbnb_az_ujraindult_nyomozast_is_megszuntettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=291765e3-5810-4cb0-b592-07a03d86bf25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d81db2-546f-410b-a8dc-46b5adf05768","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_budavari_lakasok_airbnb_az_ujraindult_nyomozast_is_megszuntettek","timestamp":"2020. december. 15. 19:11","title":"Megszüntették az újraindult nyomozást is az Airbnb-n kiadott budavári önkormányzati bérlakások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2df667-7d54-492a-bdef-fad10c904cce","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Az érzelmek megélése az életöröm megélésének királyi útja” – mondta el HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi estjének vendége, L. Stipkovits Erika pszichológus a kamaszokkal kapcsolatban. A beszélgetés során szó esett egyebek mellett a tinédzserkor bizonytalan kezdetéről és végéről, a szabályok fontosságáról, az indulatok kezeléséről és az egészséges szülői bűntudatról.","shortLead":"„Az érzelmek megélése az életöröm megélésének királyi útja” – mondta el HVG Extra Pszichológia Szalon legutóbbi...","id":"20201215_L_Stipkovits_Erika_A_szulo_legyen_kamasz_gyereke_prefrontalis_kerge","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df2df667-7d54-492a-bdef-fad10c904cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60d360c6-87c5-4cdf-9b3e-b87a444d9eed","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201215_L_Stipkovits_Erika_A_szulo_legyen_kamasz_gyereke_prefrontalis_kerge","timestamp":"2020. december. 15. 16:30","title":"L. Stipkovits Erika: A szülő legyen kamasz gyereke prefrontális kérge","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolgáltatással technikai hiba adódott, nem tudni, mikor javul meg.","shortLead":"A szolgáltatással technikai hiba adódott, nem tudni, mikor javul meg.","id":"20201215_raiffeisen_bank_direktnet_belepesi_hiba_nem_elerheto_netbank_internetbank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72d691a1-0ffe-4200-9921-c6961ed6ffa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de634f3-1263-4bdd-8a68-d17dd3695326","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201215_raiffeisen_bank_direktnet_belepesi_hiba_nem_elerheto_netbank_internetbank","timestamp":"2020. december. 15. 11:22","title":"Hiba van a Raiffeisen rendszerében, nem elérhető a netbank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset este nyolc óra előtt nem sokkal történt.","shortLead":"A baleset este nyolc óra előtt nem sokkal történt.","id":"20201215_Halalra_gazoltak_egy_44_eves_not_Budaorson","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"127e6d7b-8c9b-422b-a4e5-2a902a1add19","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Halalra_gazoltak_egy_44_eves_not_Budaorson","timestamp":"2020. december. 15. 22:16","title":"Halálra gázoltak egy 44 éves nőt Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63192940-b3a0-4ca5-bef3-cd29f39f90f3","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"A tárca nélküli miniszter legalább fél évszázadot ment vissza a múltba.

","shortLead":"A tárca nélküli miniszter legalább fél évszázadot ment vissza a múltba.

","id":"20201215_Honnan_olyan_ismerosek_azok_a_noi_privilegiumok_amelyekhez_Novak_Katalin_ragaszkodik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63192940-b3a0-4ca5-bef3-cd29f39f90f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08b37f6-3864-4883-be00-f4b8acc52050","keywords":null,"link":"/elet/20201215_Honnan_olyan_ismerosek_azok_a_noi_privilegiumok_amelyekhez_Novak_Katalin_ragaszkodik","timestamp":"2020. december. 15. 09:29","title":"Honnan ismerősek azok a női privilégiumok, amelyekhez Novák Katalin ragaszkodik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Hat szolgáltatására jelentett be termékkivezetést a Vodafone Magyarország. Nem lesz mobilos hangposta, elérhetetlenné válnak a UPC-s e-mailek is.","shortLead":"Hat szolgáltatására jelentett be termékkivezetést a Vodafone Magyarország. Nem lesz mobilos hangposta, elérhetetlenné...","id":"20201215_vodafone_termekkivezetes_upc_wi_free_hangposta_upc_mail_megszuntetes_webmail_uj_email_cim_letrehozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3babd0-6840-4a37-8aa1-292e1ef530cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_vodafone_termekkivezetes_upc_wi_free_hangposta_upc_mail_megszuntetes_webmail_uj_email_cim_letrehozasa","timestamp":"2020. december. 15. 11:33","title":"Megszűnik az ingyenes UPC-wifi a Vodafone-nál, lekapcsolnak öt másik szolgáltatást is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ddfb1d-3d2f-47e1-a6d6-335aff73aa81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megjelentek náluk is a forgalomban azok a zöld jelöléssel ellátott autók, amelyeket így könnyebb megkülönböztetni a hagyományos hajtású autóktól.","shortLead":"Megjelentek náluk is a forgalomban azok a zöld jelöléssel ellátott autók, amelyeket így könnyebb megkülönböztetni...","id":"20201214_Az_angoloknak_is_megtetszett_a_zold_rendszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12ddfb1d-3d2f-47e1-a6d6-335aff73aa81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f3e859-ce36-4cac-915a-0720f72a2037","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_Az_angoloknak_is_megtetszett_a_zold_rendszam","timestamp":"2020. december. 14. 18:07","title":"Az angoloknak is megtetszett a zöld rendszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A G20-csoportból utoljára Brazília elnöke jutott el idáig.","shortLead":"A G20-csoportból utoljára Brazília elnöke jutott el idáig.","id":"20201216_bolsonaro_biden_gratulacio_usa_brazilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e212ead-de98-496c-824d-fd52547ca5b0","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_bolsonaro_biden_gratulacio_usa_brazilia","timestamp":"2020. december. 16. 07:56","title":"Másfél hónap után Bolsonaro is gratulált Bidennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]