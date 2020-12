Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42ad6712-b2b5-4b45-bcf2-5b57a89e2535","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Regina Valkenborgh egyetemi hallgatóként vágott bele egy fotós projektbe, amiről évekre megfeledkezett. Most egy új rekord birtokosa lehet.","shortLead":"Regina Valkenborgh egyetemi hallgatóként vágott bele egy fotós projektbe, amiről évekre megfeledkezett. Most egy új...","id":"20201216_exponalasi_ido_fenykep_foto_sorosdoboz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42ad6712-b2b5-4b45-bcf2-5b57a89e2535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98111cd7-d54d-47a5-9bd1-8a4aba2f6d4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_exponalasi_ido_fenykep_foto_sorosdoboz","timestamp":"2020. december. 16. 09:33","title":"8 éven át, egy sörösdobozzal készült a világ leghosszabb exponálási idejű fényképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint az oltásellenesség pont olyan, mintha valaki azzal érvelne, hogy a biztonsági öv miatt halnak meg az autósok.","shortLead":"A virológus és molekuláris biológus Boldogkői Zsolt szerint az oltásellenesség pont olyan, mintha valaki azzal érvelne...","id":"20201217_boldogkoi_zsolt_koronavirus_vedooltas_vakcina_virustagadok_oltasellenesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dda55873-6f8a-492b-adf3-910d6b0ff438&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a83f3a-300a-4fb5-aba5-1bfc969626a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_boldogkoi_zsolt_koronavirus_vedooltas_vakcina_virustagadok_oltasellenesek","timestamp":"2020. december. 17. 09:33","title":"A \"gyilkos biztonsági öv\" parádés példájával üzent az oltáselleneseknek Boldogkői Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sok cég sikeresen áll át arra, hogyan működhet a járvány alatt, és a nyugati vásárlások is segítik a magyar gazdaságot, de vállalatok tömegei már nem bírják a bevételkiesést, az embereknek egyre kevesebb pénzük van a fogyasztásra, bértámogatási program nélkül a munkanélküliség is nőhet, a kormány pedig nem arra költ, amire költenie kellene – olvasható a Kopint-Tárki elemzésében.","shortLead":"Sok cég sikeresen áll át arra, hogyan működhet a járvány alatt, és a nyugati vásárlások is segítik a magyar gazdaságot...","id":"20201217_Kopint_Tarki_elorejelzes_prognozis_recesszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5d9db20-f9c1-4dce-88d7-792ddc45c017&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3993285a-d09a-443e-8c42-410fb128f82c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_Kopint_Tarki_elorejelzes_prognozis_recesszio","timestamp":"2020. december. 17. 12:01","title":"Kopint-Tárki: Nem az ipar leállása rengetheti meg a magyar gazdaságot, hanem az, hogy nem tudunk miből vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A legnagyobb német lap úgy látja Deutsch Tamás néppárti frakciótagságának felfüggesztése után, hogy az EPP-nek el kell dönteni: megválik-e a Fidesztől, amely éppen megint csavar egyet a magyar alaptörvényen. ","shortLead":"A legnagyobb német lap úgy látja Deutsch Tamás néppárti frakciótagságának felfüggesztése után, hogy az EPP-nek el kell...","id":"20201217_Vezeto_nemet_lap_A_Neppartnak_csak_a_duh_jut_a_Fidesz_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c31c7a6e-a6f7-4a51-b687-38eefe7b101f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac46aea6-9ed1-4339-ad53-a4d02f613856","keywords":null,"link":"/360/20201217_Vezeto_nemet_lap_A_Neppartnak_csak_a_duh_jut_a_Fidesz_miatt","timestamp":"2020. december. 17. 07:24","title":"Vezető német lap: A Néppártnak csak a düh jut a Fidesz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"A Magyar Közút 2024-ig, tehát bőven a választások utánig biztosíthat munkát Szíjj László Duna Aszfaltjának.

","shortLead":"A Magyar Közút 2024-ig, tehát bőven a választások utánig biztosíthat munkát Szíjj László Duna Aszfaltjának.

","id":"20201218_ner_duna_aszfalt_magyar_kozut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=db8fd5ec-0bdd-428f-9425-7caa7044aa4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9fdf360-fafb-4391-99a0-5515d5b19eae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201218_ner_duna_aszfalt_magyar_kozut","timestamp":"2020. december. 18. 06:30","title":"NER-karácsony: 270 milliárd forintos közbeszerzésen futott be a Szijjártót jachtoztató Szíjj László cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f237b900-0bdf-4103-8e70-e29529e25c7f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy baleset az autópályán történt. ","shortLead":"Egy baleset az autópályán történt. ","id":"20201216_Negy_ember_halt_meg_az_utakon_szerda_delelott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f237b900-0bdf-4103-8e70-e29529e25c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7edecd55-041c-4ed5-a503-435a09e8030b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_Negy_ember_halt_meg_az_utakon_szerda_delelott","timestamp":"2020. december. 16. 11:51","title":"Négy ember halt meg az utakon szerda délelőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7925de54-76e2-4941-b46b-53475dd666e9","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Orbán Viktornak már a 2022-es parlamenti választás lebeg a szeme előtt, ezért volt fontos neki, hogy a jogállamiság megsértéséért kiszabandó szankciókat csak később vethesse be az unió. Brüsszel viszont mindent elkövet, hogy ez a később minél hamarabb legyen, és nem a jogállamiság számonkérése az egyetlen fegyvere. ","shortLead":"Orbán Viktornak már a 2022-es parlamenti választás lebeg a szeme előtt, ezért volt fontos neki, hogy a jogállamiság...","id":"20201216_Ki_nyel_ma_Orban_portyai_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7925de54-76e2-4941-b46b-53475dd666e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f01b86c-f47b-4a6f-aeaf-058f882b70da","keywords":null,"link":"/360/20201216_Ki_nyel_ma_Orban_portyai_az_EUban","timestamp":"2020. december. 16. 17:00","title":"Ha gyengébb Európát akart, Orbán győzelme jelentős vereség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd társelnöke fotózta le, milyen autóval érkezett a fideszes politikus. ","shortLead":"A Párbeszéd társelnöke fotózta le, milyen autóval érkezett a fideszes politikus. ","id":"20201216_selmeczi_gabriella_fidesz_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ab46c49-497f-440b-8488-cf2117b9112c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8367c3c6-e460-4634-93d6-eb406b8a8acf","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_selmeczi_gabriella_fidesz_bmw","timestamp":"2020. december. 16. 10:01","title":"Német rendszámú BMW-vel szúrták ki Selmeczi Gabriellát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]