Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dbf5e7f-d604-4f76-b53e-be83b7b4a7b6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Hallott már a distresszről vagy az eustresszről? Netán a kihívásreakcióról és a gondoskodás-barátkozás reakcióról? A stressz ugyanis nem csak rossz lehet, érdemes kiaknázni a lehetőségeit.","shortLead":"Hallott már a distresszről vagy az eustresszről? Netán a kihívásreakcióról és a gondoskodás-barátkozás reakcióról...","id":"20201217_Letezik_olyan_stresszhelyzet_amelyben_megcsillan_a_remeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbf5e7f-d604-4f76-b53e-be83b7b4a7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44324e5c-16d8-42a1-be10-d0bacb6b3db2","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201217_Letezik_olyan_stresszhelyzet_amelyben_megcsillan_a_remeny","timestamp":"2020. december. 17. 13:30","title":"Létezik olyan stresszhelyzet, amelyben megcsillan a remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Idén háromszor annyi igénylés érkezett a hitelre, mint tavaly.\r

","shortLead":"Idén háromszor annyi igénylés érkezett a hitelre, mint tavaly.\r

","id":"20201217_kamatmentes_marad_a_diakhitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a89ab0c6-7df8-42b1-abc2-ba69f1d8ec74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4a8d39-04fd-4582-9725-ebd255bb9aa9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_kamatmentes_marad_a_diakhitel","timestamp":"2020. december. 17. 14:29","title":"Továbbra is kamatmentes marad a diákhitel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36538b4-6161-4215-97e2-ddd74c38c451","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása? Hogyan alakul majd a közlekedés, a vásárlás, az oktatás vagy a szórakozás jövője? Hogyan fest majd egyebek közt az egészségügy, az élettartam a nem is olyan távoli jövőben? Egyáltalán: mikor jön el az, amit jövőnek nevezünk? Ezeket a kérdéseket tárgyalja a HVG Könyvek által gondozott A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk című könyv, melynek több részletét bemutatjuk a következő hetekben.","shortLead":"Hogyan formálják át mindennapi életünket az egymásra ható új technológiák? Mi lesz a forradalmi fejlesztések hatása...","id":"20201218_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_2_resz_Vasarlas_a_jovoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f36538b4-6161-4215-97e2-ddd74c38c451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce4f1d2d-dfd6-47f9-b45d-a86d79310efd","keywords":null,"link":"/360/20201218_A_jovo_gyorsabban_itt_lesz_mint_gondolnank_2_resz_Vasarlas_a_jovoben","timestamp":"2020. december. 18. 19:00","title":"A jövő gyorsabban itt lesz, mint gondolnánk, 2. rész: Vásárlás a jövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee61f95-8902-4e38-82eb-a7862249434b","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Rettenetes év volt az idei, késekből és bogáncsokból kötött csokor. 2020 bűnlajstromából lapzártakor már csak egy vulkánkitörés hiányzik. A csapások és aljasságok sorát csak a jóságos, mindenki arcára derűt varázsoló szakállas öregúr szakította meg. Szubjektív körkép.","shortLead":"Rettenetes év volt az idei, késekből és bogáncsokból kötött csokor. 2020 bűnlajstromából lapzártakor már csak...","id":"202051_rosszkedvunk_tavasza_nyara_osze_es_tele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ee61f95-8902-4e38-82eb-a7862249434b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9991a96-bcc2-4be0-bb52-13dd97722dd5","keywords":null,"link":"/360/202051_rosszkedvunk_tavasza_nyara_osze_es_tele","timestamp":"2020. december. 18. 15:00","title":"Tóta W.: Rosszkedvünk tavasza, nyara, ősze és tele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d87ed3-82bc-411a-8eaf-87fdfca1dc3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tisztifőorvos Orbán Viktor Facebook-oldalán tűnt fel.","shortLead":"Az országos tisztifőorvos Orbán Viktor Facebook-oldalán tűnt fel.","id":"20201218_megkerult_muller_cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8d87ed3-82bc-411a-8eaf-87fdfca1dc3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6856b8d3-bdf7-4ea3-bd12-32cf24f615d5","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_megkerult_muller_cecilia","timestamp":"2020. december. 18. 07:28","title":"Tíz nap után megkerült Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Továbbra sem tudni, kik és miért állítanak fel fémoszlopokat a világ különböző részein, de az biztos, hogy az újabb, ausztráliai darabon utalások találhatók a világ többi pontján talált monolitok elhelyezkedésére.","shortLead":"Továbbra sem tudni, kik és miért állítanak fel fémoszlopokat a világ különböző részein, de az biztos, hogy az újabb...","id":"20201218_femoszlop_monolit_ausztralia_koordinata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88fac5af-1ea8-4e2c-b265-216eeafbfa64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"970f3951-e142-48c1-99e4-40a8187c7355","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_femoszlop_monolit_ausztralia_koordinata","timestamp":"2020. december. 18. 08:03","title":"Feltűnt egy újabb rejtélyes fémoszlop, és ezt most telekarcolták koordinátákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ca3b63-7288-4e92-94a2-0f14b9d99150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem is érdemes lefordítani magyarra a breakout szoba kifejezést (a szó egyébként kitörést jelent), a lényeg az, hogy egy online értekezlet néhány résztvevője külön is elvonulhat. A funkciót a Zoom után a Microsoft Teams ügyfelei is elérhetik.","shortLead":"Nem is érdemes lefordítani magyarra a breakout szoba kifejezést (a szó egyébként kitörést jelent), a lényeg az...","id":"20201217_breakout_room_funkcio_microsoft_teams","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8ca3b63-7288-4e92-94a2-0f14b9d99150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e290ab6e-a050-4c5e-b94d-dcafdee54236","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_breakout_room_funkcio_microsoft_teams","timestamp":"2020. december. 17. 11:03","title":"Félrevonulna egy online értekezleten? Már a Teamsben is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alaszkai egészségügyi dolgozó tünetei azután szűntek meg, hogy epinefrinnel kezelték.","shortLead":"Az alaszkai egészségügyi dolgozó tünetei azután szűntek meg, hogy epinefrinnel kezelték.","id":"20201217_Allergias_reakcio_alaszkai_egeszsegugyi_dolgozo_PfizerBioNTechvakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecbbd8b-6c3d-4161-86b3-89bd83c4aa94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_Allergias_reakcio_alaszkai_egeszsegugyi_dolgozo_PfizerBioNTechvakcina","timestamp":"2020. december. 17. 18:56","title":"Újabb helyről jelentettek allergiás reakciót a Pfizer-vakcina beadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]