[{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"8,5 milliárd forintot spórolhatott a főváros a korábbi tender érvénytelenné nyilvánításával.","shortLead":"8,5 milliárd forintot spórolhatott a főváros a korábbi tender érvénytelenné nyilvánításával.","id":"20201217_lanchid_felujitas_27_milliardos_ajanlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819d4bc3-332f-4a9c-927a-ce5aa272782c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201217_lanchid_felujitas_27_milliardos_ajanlat","timestamp":"2020. december. 17. 13:28","title":"Közel 27 milliárdba kerülhet a Lánchíd felújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple a napokban tette kötelezővé, hogy az App Store-ban megjelenő alkalmazások fejlesztői tüntessék fel, milyen adatokat gyűjtenek a felhasználókról. A Facebook szerint ezzel nehéz helyzetbe hozzák a kisebb fejlesztő cégeket.","shortLead":"Az Apple a napokban tette kötelezővé, hogy az App Store-ban megjelenő alkalmazások fejlesztői tüntessék fel, milyen...","id":"20201217_apple_facebook_csorte_felhasznaloi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd3e46c9-1dfa-4e00-ba7e-79785daec5fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f58a6a7f-6755-446e-bd47-9583a0ea0418","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_apple_facebook_csorte_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. december. 17. 14:10","title":"Egész oldalas hirdetésben ment neki a Facebook az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lázár Ervin a jó és a rossz között eligazító (mese)regényei és Tersánszky Józsi Jenő „nagyon trükkös könyve” a HVG ajánlójában.","shortLead":"Lázár Ervin a jó és a rossz között eligazító (mese)regényei és Tersánszky Józsi Jenő „nagyon trükkös könyve” a HVG...","id":"20201219_dmddm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2fa0c04-7843-4330-b7e4-939ffcaee56d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2101517e-d3fa-4b66-83c0-3f391d9a5fc5","keywords":null,"link":"/360/20201219_dmddm","timestamp":"2020. december. 19. 08:30","title":"Misi Mókus lázadása és a félreérhetetlen Dömdödöm - Karácsonyi meseajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Európai Gyógyszerügynökség január elején engedélyezheti az Egyesült Államokban gond nélkül átment oltóanyagot.","shortLead":"Az Európai Gyógyszerügynökség január elején engedélyezheti az Egyesült Államokban gond nélkül átment oltóanyagot.","id":"20201218_moderna_vakcina_eb_rendeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e44fd7e-25a4-4d66-bb72-3755d0a64dfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c09472b-af9c-47e7-a687-a29a6e623ccc","keywords":null,"link":"/kkv/20201218_moderna_vakcina_eb_rendeles","timestamp":"2020. december. 18. 16:49","title":"80 millió adag vakcinát rendelt az Európai Bizottság a Modernától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42","c_author":"Zwack Unicum","category":"brandcontent","description":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan lehet a receptúrából újra és újra valami újat kihozni? Műhelytitkok, gasztronómia és egy csepp ünnepvárás: tartson velünk ínyenc időutazásunkon!","shortLead":"A gyomorkeserűk több évszázados tradícióra tekintenek vissza. De mitől is lesz igazán különleges egy ilyen nedű? Hogyan...","id":"20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99d23ff7-b617-48dc-bbc1-185302594b42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"604f8c72-7f99-4cb0-bb73-2cc5289cad46","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201201_Hagyomany_egy_apro_csavarral_igy_teheti_kulonlegesse_az_unnepi_menut_Unicum_Riserva","timestamp":"2020. december. 17. 15:30","title":"Hagyomány, egy apró csavarral: így teheti különlegessé az ünnepi menüt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee61f95-8902-4e38-82eb-a7862249434b","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Rettenetes év volt az idei, késekből és bogáncsokból kötött csokor. 2020 bűnlajstromából lapzártakor már csak egy vulkánkitörés hiányzik. A csapások és aljasságok sorát csak a jóságos, mindenki arcára derűt varázsoló szakállas öregúr szakította meg. Szubjektív körkép.","shortLead":"Rettenetes év volt az idei, késekből és bogáncsokból kötött csokor. 2020 bűnlajstromából lapzártakor már csak...","id":"202051_rosszkedvunk_tavasza_nyara_osze_es_tele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ee61f95-8902-4e38-82eb-a7862249434b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9991a96-bcc2-4be0-bb52-13dd97722dd5","keywords":null,"link":"/360/202051_rosszkedvunk_tavasza_nyara_osze_es_tele","timestamp":"2020. december. 18. 15:00","title":"Tóta W.: Rosszkedvünk tavasza, nyara, ősze és tele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0733d6-da49-4780-bdf1-f9b145191808","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy régi hiedelmet döntött meg egy brit kutatás: nem igaz, hogy az időseknél nem olyan hatékony a fogyókúra, mint fiatalkorban.","shortLead":"Egy régi hiedelmet döntött meg egy brit kutatás: nem igaz, hogy az időseknél nem olyan hatékony a fogyókúra, mint...","id":"20201218_idosebbek_is_ugy_tudnak_fogyni_mint_a_fiatalok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf0733d6-da49-4780-bdf1-f9b145191808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535992b5-f61e-43a9-b19d-7b8402267ab3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_idosebbek_is_ugy_tudnak_fogyni_mint_a_fiatalok","timestamp":"2020. december. 18. 13:10","title":"Kutatók állítják: tévhit, hogy idősebb korban nehezebb fogyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aaa50e-6d78-4bea-a93c-33bd662ae63b","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"Korrajz a vasfüggöny mögötti abszurd időkről, a kommunista rock and rollról, az LGT csúcskorszakairól. A Presser könyve egy sűrű élet anekdotákba fűzött emlékei, élményei, történései – Szüts Miklós szavaival a „kis idők Nagy Tanújától”.","shortLead":"Korrajz a vasfüggöny mögötti abszurd időkről, a kommunista rock and rollról, az LGT csúcskorszakairól. A Presser könyve...","id":"20201217_Presser_Gabor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83aaa50e-6d78-4bea-a93c-33bd662ae63b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e31f6f0-f873-40d9-bf39-16aa2c0649a4","keywords":null,"link":"/360/20201217_Presser_Gabor","timestamp":"2020. december. 17. 19:00","title":"Presser Gábor: Sosem képzeltem magam rocksztárnak, inkább zenész volnék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]