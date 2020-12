Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A koronavírus harmadik hullámát szeretnék elkerülni.","shortLead":"A koronavírus harmadik hullámát szeretnék elkerülni.","id":"20201217_lengyelorszag_koronavirus_korlatozas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a3d108-bd80-4426-aa12-239fae8a7a58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5ab36f-e2d9-49e5-87c0-88b4344633fd","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_lengyelorszag_koronavirus_korlatozas","timestamp":"2020. december. 17. 18:34","title":"Karácsony után hetekre bezárják Lengyelországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Megkésve adott igazat az Alkotmánybíróság 56 ellenzéki képviselőnek. Ennek már csak szimbolikus jelentősége van, hiszen az alkotmányellenes döntést már rég végrehajtották.","shortLead":"Megkésve adott igazat az Alkotmánybíróság 56 ellenzéki képviselőnek. Ennek már csak szimbolikus jelentősége van, hiszen...","id":"20201217_alkotmanyellenes_kormanyhatarozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a794b7-dee1-4af0-a9f8-c1dfaa94451d","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_alkotmanyellenes_kormanyhatarozat","timestamp":"2020. december. 17. 20:33","title":"Alkotmányellenes egy páréves kormányhatározat néhány pontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Törölték az eddigi, 42,6 Celsius-fokos hőmérsékleti rekordot Németországban a mérőállomás megbízhatatlansága miatt – jelentette be a Német Időjárási Szolgálat (DWD).","shortLead":"Törölték az eddigi, 42,6 Celsius-fokos hőmérsékleti rekordot Németországban a mérőállomás megbízhatatlansága miatt –...","id":"20201219_teves_homersekleti_rekordot_nemetorszagban_meroallomas_hibaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280ea07c-4877-4b93-b791-3c66917d5da0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_teves_homersekleti_rekordot_nemetorszagban_meroallomas_hibaja","timestamp":"2020. december. 19. 12:03","title":"Törölték az eddigi hőmérsékleti rekordot Németországban a mérőállomás hibája miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2609007c-4a35-4e39-a015-4ec0d7d9763e","c_author":"Kovács Bálint - Czeglédi Fanni - Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Sőt, megkóstoltuk és mindezt videóra is vettük. Egy réteg babapiskóta, egy réteg lekvár, egy réteg sodó, málna, majd marhahús borsóval és hagymával, megint sodó, rajta banán és tejszínhab. De vajon meg bírtuk enni?","shortLead":"Sőt, megkóstoltuk és mindezt videóra is vettük. Egy réteg babapiskóta, egy réteg lekvár, egy réteg sodó, málna, majd...","id":"20201218_jobaratok_truffel_megfoztuk_rachel_husos_desszertjet_recept","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2609007c-4a35-4e39-a015-4ec0d7d9763e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"091453e7-81a2-492f-8147-005967b13216","keywords":null,"link":"/elet/20201218_jobaratok_truffel_megfoztuk_rachel_husos_desszertjet_recept","timestamp":"2020. december. 18. 20:02","title":"Elkészítettük a világ leggusztustalanabb ételét, Rachel lábízű desszertjét a Jóbarátokból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A járványszkeptikus gyógyszerész panasszal élt a gyanúsítás, a lakásában tartott kutatás és az otthonában lévő eszközök lefoglalása miatt is.","shortLead":"A járványszkeptikus gyógyszerész panasszal élt a gyanúsítás, a lakásában tartott kutatás és az otthonában lévő eszközök...","id":"20201217_doktor_godeny_panaszait_elutasitotta_az_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806a9fe9-f7db-497f-b8e2-b79ebbee7b36","keywords":null,"link":"/elet/20201217_doktor_godeny_panaszait_elutasitotta_az_ugyeszseg","timestamp":"2020. december. 17. 17:18","title":"24.hu: Gődény György mindhárom panaszát elutasította az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Két stábtag túl közel merészkedett egymáshoz, Cruise, aki producerként is dolgozik a filmen, iszonyúan bepöccent.","shortLead":"Két stábtag túl közel merészkedett egymáshoz, Cruise, aki producerként is dolgozik a filmen, iszonyúan bepöccent.","id":"20201217_Tom_Cruise_Mission_Impossible_forgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d19abff-d3f0-417c-8750-396b608bf8a5","keywords":null,"link":"/kultura/20201217_Tom_Cruise_Mission_Impossible_forgatas","timestamp":"2020. december. 17. 15:10","title":"Kiszivárgott egy hangfelvétel arról, hogy Tom Cruise őrjöng a Mission: Impossible forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8e2ae96-96b5-4279-8d91-f9ec6422ba7b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A botanikusok által a világ legrondább orchideájának leírt, a madagaszkári esőerdőben felfedezett új orchideafaj is azon 156 növény- és gombafaj között van, amelyeket 2020-ban fedeztek fel és azonosítottak a kew-i Királyi Botanikus Kertek szakemberei és tudóstársaik szerte a világon.","shortLead":"A botanikusok által a világ legrondább orchideájának leírt, a madagaszkári esőerdőben felfedezett új orchideafaj is...","id":"20201218_orchidea_virag_felfedezes_2020_botanika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8e2ae96-96b5-4279-8d91-f9ec6422ba7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c1a49f-0494-4d29-a756-88e15b425081","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_orchidea_virag_felfedezes_2020_botanika","timestamp":"2020. december. 18. 11:33","title":"Rátaláltak a kutatók a \"világ legrondább\" orchideájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 35 millió forint kárt okoztak alig három hónap alatt annak a bűnszervezetnek a tagjai, akik idős emberek hiszékenységét kihasználva, egyébként gyógyító hatással nem rendelkező berendezéseket adtak el nekik drágán – közölte a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Főügyészség.","shortLead":"Összesen 35 millió forint kárt okoztak alig három hónap alatt annak a bűnszervezetnek a tagjai, akik idős emberek...","id":"20201210_Tobb_szazezer_forinttal_huztak_le_169_magyar_idos_embert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20204408-2354-40f4-9708-fdc88c2f1f81","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_Tobb_szazezer_forinttal_huztak_le_169_magyar_idos_embert","timestamp":"2020. december. 19. 11:22","title":"450 ezerért adták a gépet, amit pár 10 ezerért meg lehetett venni - sok nyugdíjas mégis bedőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]