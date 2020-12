Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a Trump-kormányzatból elsőként hozta kapcsolatba az orosz kormányt a többek között több tucatnyi washingtoni kormányszervet ért kibertámadásokkal.","shortLead":"Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a Trump-kormányzatból elsőként hozta kapcsolatba az orosz kormányt a többek között...","id":"20201219_Pompeo_eloszor_vadolta_nyiltan_Oroszorszagot_a_hackertamadasokkal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a83520f5-45d9-4670-ae43-397a3cc78264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174060e1-4037-48eb-adf1-ef934c7368bb","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Pompeo_eloszor_vadolta_nyiltan_Oroszorszagot_a_hackertamadasokkal","timestamp":"2020. december. 19. 15:47","title":"Pompeo először vádolta nyíltan Oroszországot a hackertámadásokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005dd58a-6dcb-4200-8e47-bbbb1b2f3762","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei nemrég elérhetővé tette saját operációs rendszere, a HarmonyOS 2.0-ás bétáját, amelyet így már többen is tesztelnek. Egy felhasználó videót készített róla, milyen a szoftver okostelefonon.","shortLead":"A Huawei nemrég elérhetővé tette saját operációs rendszere, a HarmonyOS 2.0-ás bétáját, amelyet így már többen is...","id":"20201218_android_harmony_os_20_huawei_operacios_rendszer_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=005dd58a-6dcb-4200-8e47-bbbb1b2f3762&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7e791a9-ec7d-4681-8091-1475aa4113e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_android_harmony_os_20_huawei_operacios_rendszer_okostelefon","timestamp":"2020. december. 18. 16:06","title":"Itt a rendszer, amellyel a Huawei leváltaná az Androidot: videón a HarmonyOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vader után a másik maszkos szupersztár is elment.","shortLead":"Vader után a másik maszkos szupersztár is elment.","id":"20201218_Meghalt_a_Boba_Fettet_jatszo_Jeremy_Bulloch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e9429a-625d-4ed5-813b-90633abd97cf","keywords":null,"link":"/kultura/20201218_Meghalt_a_Boba_Fettet_jatszo_Jeremy_Bulloch","timestamp":"2020. december. 18. 09:40","title":"Meghalt a Boba Fettet játszó Jeremy Bulloch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59126ad3-c333-424b-8af4-67496b910b57","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy neves elemző szerint jövőre, több más gyártó mellett, a Google is kiadja saját összehajtható okostelefonját, bár hogy milyen márkát fog használni hozzá, az egyelőre még kérdéses.","shortLead":"Egy neves elemző szerint jövőre, több más gyártó mellett, a Google is kiadja saját összehajtható okostelefonját, bár...","id":"20201219_google_osszehajthato_telefon_raven_oriole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59126ad3-c333-424b-8af4-67496b910b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b306a3b1-f4ab-4602-a9e5-8abb7512b645","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_google_osszehajthato_telefon_raven_oriole","timestamp":"2020. december. 19. 08:03","title":"Váratlanul izgalmas androidos telefont adhat ki a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alaszkai egészségügyi dolgozó tünetei azután szűntek meg, hogy epinefrinnel kezelték.","shortLead":"Az alaszkai egészségügyi dolgozó tünetei azután szűntek meg, hogy epinefrinnel kezelték.","id":"20201217_Allergias_reakcio_alaszkai_egeszsegugyi_dolgozo_PfizerBioNTechvakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecbbd8b-6c3d-4161-86b3-89bd83c4aa94","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_Allergias_reakcio_alaszkai_egeszsegugyi_dolgozo_PfizerBioNTechvakcina","timestamp":"2020. december. 17. 18:56","title":"Újabb helyről jelentettek allergiás reakciót a Pfizer-vakcina beadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Astoriánál üldöztek egy autóst a rendőrök, aki nekihajtott egy másik kocsinak, ami kidöntött egy oszlopot. ","shortLead":"Az Astoriánál üldöztek egy autóst a rendőrök, aki nekihajtott egy másik kocsinak, ami kidöntött egy oszlopot. ","id":"20201218_Hajnali_autos_uldozes_romjai_miatt_volt_dugo_a_Belvarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8233375b-ddd3-4c7d-9196-219dfb156de9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_Hajnali_autos_uldozes_romjai_miatt_volt_dugo_a_Belvarosban","timestamp":"2020. december. 18. 14:16","title":"Hajnali autós üldözés romjai miatt volt dugó a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Svájcban élő azonos neműek egyetlen lehetősége eddig a bejegyzett élettársi kapcsolat volt.","shortLead":"A Svájcban élő azonos neműek egyetlen lehetősége eddig a bejegyzett élettársi kapcsolat volt.","id":"20201218_svajc_azonos_nemuek_hazassag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=485bf9e1-479e-4bf3-b8eb-f37c9a018cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab492931-7a3b-4acc-8608-8209b2bc0346","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_svajc_azonos_nemuek_hazassag","timestamp":"2020. december. 18. 17:59","title":"Svájcban megszavazta a parlament, hogy az azonos neműek is összeházasodhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded73bf5-bb14-4344-800b-203ce3b764b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft kutatói olyan eljárást fejlesztettek ki, amellyel az okostelefon kameráját használva, de az eddigiektől eltérően érintésmentesen lehet figyelni az emberi test néhány fontos funkcióját.","shortLead":"A Microsoft kutatói olyan eljárást fejlesztettek ki, amellyel az okostelefon kameráját használva, de az eddigiektől...","id":"20201219_microsoft_research_szivritmusfigyeles_okostelefon_kameraval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ded73bf5-bb14-4344-800b-203ce3b764b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8aecb04-7f7b-47d1-81e7-0bf239289767","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_microsoft_research_szivritmusfigyeles_okostelefon_kameraval","timestamp":"2020. december. 19. 14:03","title":"Érintés nélkül is mérhető a szívritmus a mobilok kamerájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]