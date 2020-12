Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2bf74d7-f377-486c-a14a-388b98faf028","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell zsákbamacskát vennie: egy mobil weboldalon kipróbálhatja, hogyan néznek ki a különféle MagSafe rögzítésű tartozékok a preferált iPhone 12 telefonnal.","shortLead":"Nem kell zsákbamacskát vennie: egy mobil weboldalon kipróbálhatja, hogyan néznek ki a különféle MagSafe rögzítésű...","id":"20201220_apple_iphone12_studio_magsafe_tartozekok_kiprobalasa_weboldal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2bf74d7-f377-486c-a14a-388b98faf028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69f5f8b9-2bb5-4b0e-8be0-74d9287721d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_apple_iphone12_studio_magsafe_tartozekok_kiprobalasa_weboldal","timestamp":"2020. december. 20. 14:03","title":"Az Apple mobilos oldalán kipróbálhatja, hogyan mutatnak a MagSafe tartozékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6","c_author":"Bihari Ádám","category":"itthon","description":"Megalázóan alacsony bérek, munkaerőhiány, elviselhetetlen munkakörülmények, a Covid ehhez már csak a kegyelemdöfés volt - így jellemezték a gyermekotthonok egy részében uralkodó állapotokat az ott dolgozó, vagy a gyermekotthonok életére még a karantén alatt is rálátó forrásaink. A dolgozókat nem tesztelik, több otthonban felütötte már a fejét a koronavírus. A gyámok nem tudják látogatni a gyerekeket, egyes otthonokban gyereknek és gondozónak lenni is óriási kihívás. Az intézmények sokszor már abnormális szinten szorulnak adományozók, civilszervezetek segítségére. A kormány mindeközben szűkíti az örökbefogadás lehetőségeit, vagyis a már így is jócskán túlterhelt rendszerben még több gyerek maradhat benne.","shortLead":"Megalázóan alacsony bérek, munkaerőhiány, elviselhetetlen munkakörülmények, a Covid ehhez már csak a kegyelemdöfés volt...","id":"20201220_aldatlan_allapotok_az_aldott_unnepre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ab79362-073a-44ad-865e-f87ad38d7bb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda4b8c4-94a8-4b72-951d-168cc33835ee","keywords":null,"link":"/itthon/20201220_aldatlan_allapotok_az_aldott_unnepre","timestamp":"2020. december. 20. 14:00","title":"Áldatlan állapotok vannak az áldott ünnepeken egyes gyermekotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Közben Hollandia nem fogad repülőgépeket az Egyesült Királyságból.","shortLead":"Közben Hollandia nem fogad repülőgépeket az Egyesült Királyságból.","id":"20201220_A_WHO_is_figyeli_az_uj_koronavirustorzset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6973b11-7467-46a2-8cda-5ddbbdd2bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006154ca-864c-4cb0-a4d1-451b29fae1c6","keywords":null,"link":"/vilag/20201220_A_WHO_is_figyeli_az_uj_koronavirustorzset","timestamp":"2020. december. 20. 08:25","title":"A WHO is figyeli a Nagy-Britannában megjelent, gyorsan terjedő koronavírustörzset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért munkatársa, Hegyi Szabolcs szerint ugyanis még azokat is korlátozza, akik egyébként magukat kereszténynek vallják.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért munkatársa, Hegyi Szabolcs szerint ugyanis még azokat is korlátozza, akik egyébként...","id":"20201219_Fulke_Forditva_sul_el_a_kereszteny_kulturan_alapulo_ertekrend_szerinti_neveles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f680934-55bf-4b59-8327-b6a5e817240c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8071998-5cc3-440d-af92-8cf1822ba488","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Fulke_Forditva_sul_el_a_kereszteny_kulturan_alapulo_ertekrend_szerinti_neveles","timestamp":"2020. december. 19. 11:00","title":"Fülke: Fordítva sül el a keresztény kultúrán alapuló értékrend szerinti nevelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Semmit.","shortLead":"Semmit.","id":"20201219_A_brazil_elnok_azt_fejtegette_hogy_mit_lehet_tenni_ha_krokodilla_valtozunk_a_koronavirus_elleni_vakcinatol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99b2a56a-3fee-41fb-ae96-f0b881bb3fdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80958001-ac6d-4b56-9ee6-12c66bb677f8","keywords":null,"link":"/kkv/20201219_A_brazil_elnok_azt_fejtegette_hogy_mit_lehet_tenni_ha_krokodilla_valtozunk_a_koronavirus_elleni_vakcinatol","timestamp":"2020. december. 19. 16:55","title":"A brazil elnök azt fejtegette, hogy mit lehet tenni, ha krokodillá változunk a koronavírus elleni vakcinától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 35 millió forint kárt okoztak alig három hónap alatt annak a bűnszervezetnek a tagjai, akik idős emberek hiszékenységét kihasználva, egyébként gyógyító hatással nem rendelkező berendezéseket adtak el nekik drágán – közölte a Szabolcs-Szatmár Bereg Megyei Főügyészség.","shortLead":"Összesen 35 millió forint kárt okoztak alig három hónap alatt annak a bűnszervezetnek a tagjai, akik idős emberek...","id":"20201210_Tobb_szazezer_forinttal_huztak_le_169_magyar_idos_embert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cca98857-b37f-4944-8300-1cd92e717f4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20204408-2354-40f4-9708-fdc88c2f1f81","keywords":null,"link":"/kkv/20201210_Tobb_szazezer_forinttal_huztak_le_169_magyar_idos_embert","timestamp":"2020. december. 19. 11:22","title":"450 ezerért adták a gépet, amit pár 10 ezerért meg lehetett venni - sok nyugdíjas mégis bedőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b0090f-2baf-4493-91cc-29ea6ea19ef6","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nem vírustagadók, hanem járványkutatók állítják: olyan keveset tudunk a szövetmaszkok valódi hasznáról, hogy csak a fertőzés szempontjából legveszélyesebb helyeken kellene hordani őket. Ott viszont mindig teljesen újat.","shortLead":"Nem vírustagadók, hanem járványkutatók állítják: olyan keveset tudunk a szövetmaszkok valódi hasznáról, hogy csak...","id":"202051__maszkhatekonysag__hangero_es_eletciklus__laboreffektus__az_ev_kerdese_vedeamaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8b0090f-2baf-4493-91cc-29ea6ea19ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba914ab0-ee7c-4611-885b-3db26e666afe","keywords":null,"link":"/360/202051__maszkhatekonysag__hangero_es_eletciklus__laboreffektus__az_ev_kerdese_vedeamaszk","timestamp":"2020. december. 20. 08:15","title":"Az év kérdése: véd-e a maszk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad","c_author":"Gyenis Ágnes, Oroszi Babett","category":"360","description":"Elvárható-e a fertőzésekre különösen érzékeny betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozóktól, hogy oltassák be magukat az influenza, majd a koronavírus ellen? Általánosan nem, mert az oltások önkéntesek. Ám van olyan kórház, ahol a dolgozók úgy érzik, ha nem oltatták be magukat, azt igenis szankcionálják, például az év végi jutalmazásban.","shortLead":"Elvárható-e a fertőzésekre különösen érzékeny betegekkel foglalkozó egészségügyi dolgozóktól, hogy oltassák be magukat...","id":"20201218_Oltakozas_az_egeszsegugyben_veszelyeztetettek_es_veszelyeztetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44e122a-ab84-4d77-bd76-e7f28cf10cad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77eafe65-1398-4a3f-bb4b-8319239bde8b","keywords":null,"link":"/360/20201218_Oltakozas_az_egeszsegugyben_veszelyeztetettek_es_veszelyeztetok","timestamp":"2020. december. 18. 16:00","title":"Panasz és cáfolat – Büntethető-e egy kórházi dolgozó, ha nem kapott influenzaoltást?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]