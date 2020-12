Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Esterházy Mátyás azt nem mondta meg, konkrétan mely klubokról van szó. Szoboszlai Dominikről csütörtökön derült ki, hogy a Lipcse játékosa lesz.","shortLead":"Esterházy Mátyás azt nem mondta meg, konkrétan mely klubokról van szó. Szoboszlai Dominikről csütörtökön derült ki...","id":"20201218_menedzser_szoboszlai_dominik_rb_leipzig_lipcse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14714fb4-7aae-4c14-8852-394f409ffee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3faf3e0-e329-4ec6-b23f-295346fe7729","keywords":null,"link":"/sport/20201218_menedzser_szoboszlai_dominik_rb_leipzig_lipcse","timestamp":"2020. december. 18. 15:06","title":"Menedzsere szerint rengetegen tettek ajánlatot Szoboszlaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d345b5b0-7d11-4620-99f3-21737c88761b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egészségügyi dolgozók, rendőrök, tűzoltók, vámtisztek és fuvarozók oltásával kezdik, az idősek és krónikus betegségben szenvedő emberek csak utánuk kerülhetnek sorra. ","shortLead":"Az egészségügyi dolgozók, rendőrök, tűzoltók, vámtisztek és fuvarozók oltásával kezdik, az idősek és krónikus...","id":"20201218_100_millio_oltas_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d345b5b0-7d11-4620-99f3-21737c88761b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc606f80-afc1-4feb-8f14-b282b20603c0","keywords":null,"link":"/vilag/20201218_100_millio_oltas_kina","timestamp":"2020. december. 18. 10:15","title":"50 millió embert oltanának be Kínában a februári holdújévig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy elemzőnek hála kiderült, mekkora hasznot szakítottak azok, akik gyorsan felvásárolták az újgenerációs konzolok első példányait, majd néhány napra rá, a kialakult készlethiány alatt drágábban eladták azokat.","shortLead":"Egy elemzőnek hála kiderült, mekkora hasznot szakítottak azok, akik gyorsan felvásárolták az újgenerációs konzolok első...","id":"20201218_sony_playstation_5_ps5_konzoluzer_konzol_ebay_eladas_xbox_series_x","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b842bcf-4294-4179-984c-1af0e7080433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7885b811-b62d-4511-8aeb-e9926e7db650","keywords":null,"link":"/tudomany/20201218_sony_playstation_5_ps5_konzoluzer_konzol_ebay_eladas_xbox_series_x","timestamp":"2020. december. 18. 20:17","title":"A PS5-ös konzolüzérek már legalább 10 milliárdos hasznot csináltak maguknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Piszkos anyagiakról nem esik szó, Krisztusról viszont bőségesen a miniszter pedagógusokhoz írt levelében.","shortLead":"Piszkos anyagiakról nem esik szó, Krisztusról viszont bőségesen a miniszter pedagógusokhoz írt levelében.","id":"20201218_Kasler_Miklos_hozza_Jezuskat_a_pedagogusoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d99e92d4-db04-49d7-aebb-66f78e66ab05","keywords":null,"link":"/itthon/20201218_Kasler_Miklos_hozza_Jezuskat_a_pedagogusoknak","timestamp":"2020. december. 18. 14:56","title":"Kásler megköszönte a tanároknak, hogy \"az év minden napján a krisztusi parancsoktól vezérelve\" teljesítik küldetésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0f0e4be-5134-499b-bd3c-03a1b636edaf","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német kancellár nem lépett fel időben, hogy megfékezze a tekintélyelvű magyar és lengyel vezetést - ezt hányja Merkel szemére az amerikai hírportál európai változata, amely külön kiemeli, hogy e hozzáállás folytán a politikus még a múlt héten is kénytelen volt udvarolni Budapestnek és Varsónak a két ország által kilátásba helyezett vétó miatt.","shortLead":"A német kancellár nem lépett fel időben, hogy megfékezze a tekintélyelvű magyar és lengyel vezetést - ezt hányja Merkel...","id":"20201219_Politico_Europa_megosztottsaga_Merkel_politikai_oroksege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0f0e4be-5134-499b-bd3c-03a1b636edaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d893b9d-22c1-439b-a2a9-d83e3c74781e","keywords":null,"link":"/360/20201219_Politico_Europa_megosztottsaga_Merkel_politikai_oroksege","timestamp":"2020. december. 19. 09:45","title":"Politico: Merkel nem mentette meg a karácsonyt, Orbán ellopta ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Operett, rockopera, musical, balett is látható lesz a karácsony és szilveszter közötti napokban a Budapesti Operettszínház online előadásain.","shortLead":"Operett, rockopera, musical, balett is látható lesz a karácsony és szilveszter közötti napokban a Budapesti...","id":"20201219_Nepszeru_eloadasait_kozvetiti_online_az_unnepi_idoszakban_az_Operettszinhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48920a30-ad7b-4e8e-afbd-6faa57a4fdec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0deb2371-d729-429e-811d-3081b31d5310","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Nepszeru_eloadasait_kozvetiti_online_az_unnepi_idoszakban_az_Operettszinhaz","timestamp":"2020. december. 19. 15:10","title":"Népszerű előadásait közvetíti online az ünnepi időszakban az Operettszínház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e26e904e-f5ba-41e0-89bf-436a98557b8c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Magyar Teátrumi Társaság 300 milliós állami támogatással résztulajdonos lett az intézményt működtető kft-ben és segíteni akarja a színház működését.","shortLead":"A Magyar Teátrumi Társaság 300 milliós állami támogatással résztulajdonos lett az intézményt működtető kft-ben és...","id":"202051_karinthy_es_karinthy_vidnyanszkyek_bevasaroltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e26e904e-f5ba-41e0-89bf-436a98557b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b77172-d1f0-4915-8022-846ba38f8ea6","keywords":null,"link":"/360/202051_karinthy_es_karinthy_vidnyanszkyek_bevasaroltak","timestamp":"2020. december. 18. 12:00","title":"Vidnyánszkyék színre léptek a Karinthy Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d503ed-f424-4309-84b4-deb10f878fdc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Jánvári Zsolt, a Forma-1-es Williams Racing istálló rendszertechnikusa szerint jövőre már a versenyeken is lesz látszata annak, hogy a csapatnál tulajdonosváltás történt. Mint mondta, embert próbáló volt az idei szezon a járvány miatt.","shortLead":"Jánvári Zsolt, a Forma-1-es Williams Racing istálló rendszertechnikusa szerint jövőre már a versenyeken is lesz...","id":"20201219_Forma1es_magyar_technikus_a_Williams_jovojerol_a_65_virustesztrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8d503ed-f424-4309-84b4-deb10f878fdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c5495b-b84f-47fd-a076-ba2d6da7f14d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201219_Forma1es_magyar_technikus_a_Williams_jovojerol_a_65_virustesztrol","timestamp":"2020. december. 19. 12:35","title":"Forma-1-es magyar technikus a Williams jövőjéről és a 65. vírustesztről nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]