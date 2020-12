Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9fa63fd-95ce-428b-a4a2-f6bfe13d712e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét bebizonyosodott az iOS-világ és az Android-univerzum nagy különbsége: az iPhone-használók azonnal és sokáig élvezhetik az új frissítéseket.","shortLead":"Ismét bebizonyosodott az iOS-világ és az Android-univerzum nagy különbsége: az iPhone-használók azonnal és sokáig...","id":"20201219_ios14_penetracio_2020_december","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9fa63fd-95ce-428b-a4a2-f6bfe13d712e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2068173-1285-424a-bfcf-8c211749ec68","keywords":null,"link":"/tudomany/20201219_ios14_penetracio_2020_december","timestamp":"2020. december. 19. 18:03","title":"A régebbi iPhone-nal rendelkezők is úgy frissítenek, mint a kisangyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Kevesebb mint egy év van hátra Angela Merkel bő másfél évtizedes kancellárságából, aminek egyik sajátossága, hogy az elődeitől eltérően ő saját maga szabta meg távozásának időpontját.","shortLead":"Kevesebb mint egy év van hátra Angela Merkel bő másfél évtizedes kancellárságából, aminek egyik sajátossága...","id":"202051__merkel_merlege__kompromisszum_es_megalkuvas__dilemmak__opportunista_tragedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29c7ffd8-fd49-4920-bade-19cc93ec3a1d","keywords":null,"link":"/360/202051__merkel_merlege__kompromisszum_es_megalkuvas__dilemmak__opportunista_tragedia","timestamp":"2020. december. 19. 11:00","title":"Merkel kompromisszumokból épített magának emlékművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gödöllő polgármestere és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is kikéri magának az iparűzési adó csökkentését.","shortLead":"Gödöllő polgármestere és a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke is kikéri magának az iparűzési adó csökkentését.","id":"20201220_Gemesi_Kihasznalni_a_virushelyzetet_gusztustalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b92fbc4-3c17-4b9e-981e-939b9804470b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb72fdb7-a45c-4039-9d87-b263f79e6f3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201220_Gemesi_Kihasznalni_a_virushelyzetet_gusztustalan","timestamp":"2020. december. 20. 13:14","title":"Gémesi: Gusztustalan kihasználni a vírushelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint Orbán a magyar önkormányzatiság kivégzését jelentette be. Hasonlóan vélekedett Pikó András VIII. kerületi polgármester is. ","shortLead":"A főpolgármester szerint Orbán a magyar önkormányzatiság kivégzését jelentette be. Hasonlóan vélekedett Pikó...","id":"20201219_Hat_akkor_ez_kesz_ennyi_volt_reagalt_Karacsony_Orban_mai_bejelentesere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9950936e-cbf5-4009-85df-2a686aa3dbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e1baef-2179-4520-a5a9-3e77a8f69d98","keywords":null,"link":"/itthon/20201219_Hat_akkor_ez_kesz_ennyi_volt_reagalt_Karacsony_Orban_mai_bejelentesere","timestamp":"2020. december. 19. 17:03","title":"„Hát akkor ez kész, ennyi volt” -reagált Karácsony Orbán mai bejelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e925d9a-c695-4244-8c19-89f44bd7c481","c_author":"Szilágyi Ákos","category":"360","description":"2010-ben szabadságom, 2020-ban biztonságom maradékát veszítettem el. Nem egyedül – egy egész országgal együtt. A veszteség traumatizál és gyászmunkát von maga után: fel kell dolgozni. Aki nem képes leválasztani életét az elszenvedett veszteségről, megreked a gyászállapot sivatagában – kezdi a lapunk felkérésére készült, halvány reményt felcsillantó esszéjét a költő, esztéta.","shortLead":"2010-ben szabadságom, 2020-ban biztonságom maradékát veszítettem el. Nem egyedül – egy egész országgal együtt...","id":"202051__szilagyi_akos_a_karantenoazisrol__negy_fal_kozott__sajat_sivatag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e925d9a-c695-4244-8c19-89f44bd7c481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd7bcad-37a6-4165-9fc9-0c8615d2ff7f","keywords":null,"link":"/360/202051__szilagyi_akos_a_karantenoazisrol__negy_fal_kozott__sajat_sivatag","timestamp":"2020. december. 19. 08:15","title":"Szilágyi Ákos: Saját sivatag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Telefonos ügyfélszolgálatnak álcázott bűnbandát számolt fel a német rendőrség.","shortLead":"Telefonos ügyfélszolgálatnak álcázott bűnbandát számolt fel a német rendőrség.","id":"20201219_Nemet_idoseket_vertek_at_a_torok_call_centeres_csalok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f6b05ef-1223-4615-bafb-a5fb3c347c7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b207cc0-7604-4168-8dc5-fb7755694d19","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201219_Nemet_idoseket_vertek_at_a_torok_call_centeres_csalok","timestamp":"2020. december. 19. 22:20","title":"Német időseket vertek át a török call centeres csalók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782493a6-a841-4b18-8741-3d9e2ce3b274","c_author":"Scheer Katalin","category":"elet","description":"Ha abból indulunk ki, hogy a párkapcsolat a legnagyobb esélyünk arra, hogy megtudjuk, kik vagyunk, elég fontos lenne megérteni legfontosabb kötődéseink működését. A pszichológus, párterapeuta David Schnarch sokkal többet tud a házasságról, mint a családbarát kormány, így inkább az ő könyvéből érdemes felfedezni, mi a különbség a szenvedély és az önfeladás között.","shortLead":"Ha abból indulunk ki, hogy a párkapcsolat a legnagyobb esélyünk arra, hogy megtudjuk, kik vagyunk, elég fontos lenne...","id":"20201219_Az_igazi_parkapcsolat_otven_felett_kezdodik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=782493a6-a841-4b18-8741-3d9e2ce3b274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fadcea35-bc4b-4efd-8e17-dbb4bbfa408d","keywords":null,"link":"/elet/20201219_Az_igazi_parkapcsolat_otven_felett_kezdodik","timestamp":"2020. december. 19. 17:00","title":"Az igazi párkapcsolat ötven felett kezdődik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"2020 hatással volt egyénekre, közösségekre, a politikára és a tudományra. A vírus és a járvány nem csak vért, verítéket és könnyeket hozott - mutatja is az átalakulás irányát.","shortLead":"2020 hatással volt egyénekre, közösségekre, a politikára és a tudományra. A vírus és a járvány nem csak vért, verítéket...","id":"20201220_Economist_Ez_az_ev_mindent_megvaltoztatott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0ea97191-b459-41bc-9b2f-22b900f66f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b56a445-e45d-4c37-af0d-64aa1f7abd1f","keywords":null,"link":"/360/20201220_Economist_Ez_az_ev_mindent_megvaltoztatott","timestamp":"2020. december. 20. 09:00","title":"Economist: Ez az év mindent megváltoztatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]