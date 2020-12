Kapásból azt mondanánk - sokakkal egyetértésben -, hogy csúnyán elbaltázott év volt ez. De mi van, ha mégsem. Kizárt, hogy ne találjunk valami jót 2020-ban is. Olyasmit, amit személy szerint minket ért, de akár olyat is, ami mindannyiunkat. A hvg.hu csapatának év végi - vállaltan szubjektív - sorozatában azt keressük, mi az, amiért még akár jó érzéssel is gondolhatunk vissza 2020-ra.

Van egy rémálmom. Álldogálunk sorban a sortársaimmal az Aldi előtt, lázasan (na nem úgy) igazgatva a maszkjainkat, telefonunkon éppen a napi fertőzésszámokat böngésszük. Az arcom izzad, a türelmem fogy. Aztán hirtelen feltűnik a biztonsági őr, elfordít valami kulcsot a falban, ‘fffmpvvv!’ – nyílik a fotocellás ajtó, én pedig istent-embert nem ismerve könyökölöm magam előre a megmaradt élesztőért. Itt felborítok egy konzervdobozokból álló csonka gúlát, és a romjai alatt zokogva ér véget az álom…

Na jó, nem is szoktam ilyet álmodni, de az iszony stimmel akkor is, ha se maszk, se élesztő (mármint, hogy nem kell, mert van), se gúla. Nem szeretek bevásárlóközpontokba járni. Se hipermarketekbe. De még szupermarketekbe sem. Marketekbe meg pláne.

© AFP / DPA / Frank Rumpenhorst

A bevásárlás volt az én tortúrám, a Tesco az én Mordorom, a Praktiker a Golgotám, hogy az IKEA-ról ne is beszéljek. 2020 telén viszont már nem kell fertőtlenítőfolyadékkal majomkodnom a bevásárlókocsi mellett az "előtte-utána?" logikai párbajt játszva saját magammal, és nem kell egy idegen helyen elcsesznem azt a rengeteg időt, amíg a jellememből fakadó megfontoltság okán 15 percig meditálok, hogy a jászberényi tej legyen vagy a Mizo, tk-lisztes kenyér vagy kovászos? – mert mindezt megtehetem a telefonomról, otthon, a melegben, úgy, hogy közben a családommal vagyok.

Jelenlegi elégedettségem oka részben biztosan a kényelem, és persze inkább örülnöm kéne, hogy egyáltalán van mit elköltenem a mindennapi betevőre, mert sok családnak már ez is eredmény.

© Fülöp Máté

Egy másik része viszont az elpazarolt idő, amit a már említett hezitatív bevásárlási szokásaim mellett kitöltött egy relatív rövid autóút oda-vissza, a parkolóhely-keresés, a sorban állás és “a tojást elfelejtettem, bakker!”. Márpedig az idő még bezártság idején is nagy kincs. Lehet például egységnyi idő alatt dolgozni, ebédet főzni, ebédelni, megkérdezni a gyereket, hogy “hánnyal” tud menni a piros versenyautó, vagy csak elszívni egy cigit.

Persze a kisboltba most is szívesen leugrom, ha elfogy ez, az, de alapvetően számomra pozitív fordulat volt (nagyjából az egyetlen), hogy a járvány magyarországi betörése óta a fóbiám a védekezési policy és a nemzeti attitűd részévé vált.

Ma már MINDENT meg lehet rendelni online, sőt az első hullám kitörése óta – jöjjön 2020 sziauramja – mindent IS. A cégek jó részéből ugyanis kikényszerítették a lezárások a sokáig halogatott, ki nem használt, vagy csak forráshiány miatt le nem vezényelt fejlesztéseket.

© AFP / Caia

Március óta még a korábbinál is egyszerűbb és több helyen lehetséges az elektronikus fizetés, sokkal szélesebb körben lett elfogadott a távmunka, lehet online tanulni, ügyintézni ésatöbbi. Mi több, nemcsak egy szokásos nagybevásárlást végezhetek el gombnyomások sorozatával, olyan szolgáltatások is átköltöztek a netre, amikről korábban senki nem gondolta volna, hogy így is lehet. Innovatív, jókor kapcsoló élelmes vállalkozók viszont igen. Így mosathatnám le a kocsit, ha akarnám, úgy, hogy közben senkivel nem találkozom. A cégnek megmondom hol az autó, fizetek, kiszállnak, elvégzik a tisztítást, és mindenki megy tovább a maga dolgára. Én például a szomszéd szobába. De így járhatok online konditerembe, vagy bérelhetek akár gépeket is, ha arra van szükségem. Egyszóval minden kört lefuthatok otthon.

Van valami egyszerre felemelő és – bevallom – egyszerre borzalmas abban, hogy az emberek akkor mennek ki az utcára, ha céljuk van ezzel (természetesen a séta is egy cél), illetve akkor, ha nincs más választásuk, szélsőséges esetben pedig persze akkor, ha történetesen ott élnek – ez utóbbi persze mindig borzalmas. Az viszont – legalábbis nekem – egyáltalán nem borzalmas, hogy egyedül lehetek vásárlás közben, és van időm átgondolni, válogatni anélkül, hogy megtörje valaki azt az elképesztő koncentrációt, amire nekem ehhez szükségem van. Ahogyan az sem, hogy ez rengeteg munkahelyet teremt egy olyan időszakban, amikor a kormány üdvrivalgásai ellenére számtalan ember veszítette el az állását.

Nézzük tehát a jó oldalát is néha ennek a rettenetnek: nem kell lemenni a boltba, mert a bolt jön fel hozzám. Egyébként mióta átálltunk digitális piacolásra, nem én intézem a bevásárlást a családban. Ez a fent említett pozitívumok értékéből semmit sem von le.