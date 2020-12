Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korszerűsítés annyiba kerül, amennyiből máshol egész stadionokat is fel tudtak húzni.","shortLead":"A korszerűsítés annyiba kerül, amennyiből máshol egész stadionokat is fel tudtak húzni.","id":"20201225_3_milliard_groupama_arena_fradi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9799635-25c3-4e04-8b06-5db4b69b4d3c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201225_3_milliard_groupama_arena_fradi","timestamp":"2020. december. 25. 16:07","title":"3 milliárdért korszerűsítik a Fradi hat éve épült stadionját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Jair Bolsonaro nagyon büszke a katonai múltjára.","shortLead":"Jair Bolsonaro nagyon büszke a katonai múltjára.","id":"20201225_ejtoernyo_brazil_elnok_jair_bolsonaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55d5ed2e-9a08-4abd-80d5-71505faa7c05","keywords":null,"link":"/elet/20201225_ejtoernyo_brazil_elnok_jair_bolsonaro","timestamp":"2020. december. 25. 08:03","title":"A brazil elnök minisztereivel együtt készül ejtőernyős ugrásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2d9434-b1b4-4264-9ef1-606d71104f43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idén sok ember számára a számítógépes videokonferencia alkalmazások teremtik meg a karácsonyi közös ünneplés lehetőségét. A Zoomnál a megfelelő hangulatról is gondoskodtak.","shortLead":"Az idén sok ember számára a számítógépes videokonferencia alkalmazások teremtik meg a karácsonyi közös ünneplés...","id":"20201224_zoom_unnepi_hatterkepek_karacsonyra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc2d9434-b1b4-4264-9ef1-606d71104f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b452e4b6-55f1-4011-b23e-02bdc60ff0de","keywords":null,"link":"/tudomany/20201224_zoom_unnepi_hatterkepek_karacsonyra","timestamp":"2020. december. 24. 11:03","title":"Karácsonyos Zoom-háttérképekkel teheti emlékezetessé ünnepi beszélgetéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt kórházban kezdik meg az oltásokat, három fővárosi intézmény mellett Nyíregyházára és Debrecenbe is szállítanak a vakcinákból.","shortLead":"Öt kórházban kezdik meg az oltásokat, három fővárosi intézmény mellett Nyíregyházára és Debrecenbe is szállítanak...","id":"20201224_koronavirus_vakcina_magyarorszag_erkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2760482e-7388-4e95-b13d-493633d8bec2","keywords":null,"link":"/itthon/20201224_koronavirus_vakcina_magyarorszag_erkezes","timestamp":"2020. december. 24. 15:06","title":"Szombaton érkezik a koronavírus elleni vakcina Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa47a1fd-3fd9-4ca9-bd4d-4ad88489cc81","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tennessee állam fővárosában egy autó robbant fel.","shortLead":"Tennessee állam fővárosában egy autó robbant fel.","id":"20201225_Robbanas_nashville","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa47a1fd-3fd9-4ca9-bd4d-4ad88489cc81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6162563f-7ba3-435e-974b-173a7ee1542c","keywords":null,"link":"/vilag/20201225_Robbanas_nashville","timestamp":"2020. december. 25. 18:21","title":"Robbanás történt Nashville-ben, a rendőrség szerint szándékos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae092f86-b45f-4ee8-83f8-54ad2bdb67e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“A rengeteg segélykérő telefonhívás, e-mail és üzenet azt jelzi számunkra, hogy ennél még sokkal több segítségre is szükség lenne az országban” – mondta az Ételt az Életért Alapítvány szóvivője.","shortLead":"“A rengeteg segélykérő telefonhívás, e-mail és üzenet azt jelzi számunkra, hogy ennél még sokkal több segítségre is...","id":"20201225_etelosztas_krisnasok_etelt_az_eletert_alapitvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae092f86-b45f-4ee8-83f8-54ad2bdb67e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6e5e47-7cd9-40f9-9cad-ae5ab3bae462","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_etelosztas_krisnasok_etelt_az_eletert_alapitvany_koronavirus","timestamp":"2020. december. 25. 12:27","title":"Minden negyedik-ötödik ember a koronavírus következményei miatt áll sorba az ételosztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a28a6ae5-4187-4d20-849a-adf8f6cd3381","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valakinek sikerül beindítani az időgépet az jelentkezzen. ","shortLead":"Ha valakinek sikerül beindítani az időgépet az jelentkezzen. ","id":"20201224_Megcsinaltak_a_Vissza_a_jovobe_autojanak_szerelesi_utmutatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a28a6ae5-4187-4d20-849a-adf8f6cd3381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1714d8d-f768-4bee-af31-357a818d9b3b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201224_Megcsinaltak_a_Vissza_a_jovobe_autojanak_szerelesi_utmutatojat","timestamp":"2020. december. 24. 09:41","title":"Kiadják a Vissza a jövőbe autójának szerelési útmutatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5042b1-d441-4f4b-9821-c971d26039a4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ha csak tehették, az európai országokban háborúk idején is megpróbáltak karácsonyozni, akkor is, ha a fát a lövészárokban kellett felállítani.","shortLead":"Ha csak tehették, az európai országokban háborúk idején is megpróbáltak karácsonyozni, akkor is, ha a fát...","id":"202051_veszterhes_karacsonyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d5042b1-d441-4f4b-9821-c971d26039a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd0b1492-664a-4e2e-9743-a9e0cc14d607","keywords":null,"link":"/360/202051_veszterhes_karacsonyok","timestamp":"2020. december. 24. 08:15","title":"A karácsonyi ünneplés történelmi kataklizmák idején is szent volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]