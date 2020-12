Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Négy és fél éve tartó cirkusz zárulhat le karácsony előtt.","shortLead":"Négy és fél éve tartó cirkusz zárulhat le karácsony előtt.","id":"20201224_Megszuletett_a_Brexitmegallapodas_az_EU_es_a_britek_jovobeli_viszonyarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca5f95e7-e388-4bf3-bb89-464df8166a75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d6e1895-145d-4dd1-89fb-bc7e62ca79fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201224_Megszuletett_a_Brexitmegallapodas_az_EU_es_a_britek_jovobeli_viszonyarol","timestamp":"2020. december. 24. 15:53","title":"Megszületett a Brexit-megállapodás az EU és a britek jövőbeli viszonyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a898b66-5195-4c51-b42d-33af785bf906","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Flash az év végével örökre eltűnik az internetről, az Internet Archive-nak köszönhetően az ehhez kapcsolódó játékok legjobbjait továbbra is el lehet majd érni.","shortLead":"Bár a Flash az év végével örökre eltűnik az internetről, az Internet Archive-nak köszönhetően az ehhez kapcsolódó...","id":"20201225_flash_jatek_internet_archive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a898b66-5195-4c51-b42d-33af785bf906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afe9d157-a7cf-4cb7-97d4-6988c5211963","keywords":null,"link":"/tudomany/20201225_flash_jatek_internet_archive","timestamp":"2020. december. 25. 08:03","title":"Ezen az oldalon 1000+ klasszikus játékkal játszhat a böngészőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0ff1f-98bb-47ce-98a2-4a564db71ab3","c_author":"Cz.F.","category":"kultura","description":"Az idei karácsony mindenkinek mást hoz, mint amit eddig megszokott: sokan távol maradnak a családjuktól, évtizedes hagyományokat törnek meg annak érdekében, hogy jövőre is együtt ünnepelhessenek. Körkérdést tettünk fel hat magyar írónak, hogyan töltik az idei karácsonyt, befolyásolja-e a járványhelyzet a családi szokásaikat. Elhalasztott karácsonyok, feladat nélkül maradó gesztenyegolyó- és salátafelelősök, jövő tavasszal készülő ünnepi halászlé – és a remény, hogy egyszer ezen is túl leszünk: Grecsó Krisztián, Karafiáth Orsolya, Cserna-Szabó András, Harag Anita, Tompa Andrea és Vámos Miklós megírta, hogyan készül az ünnepre járvány idején.","shortLead":"Az idei karácsony mindenkinek mást hoz, mint amit eddig megszokott: sokan távol maradnak a családjuktól, évtizedes...","id":"20201223_Karacsony_unnep_Grecso_Karafiath_CsernaSzabo_Harag_Tompa_Vamos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be0ff1f-98bb-47ce-98a2-4a564db71ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0499340b-6156-422f-91f5-8377418024dd","keywords":null,"link":"/kultura/20201223_Karacsony_unnep_Grecso_Karafiath_CsernaSzabo_Harag_Tompa_Vamos","timestamp":"2020. december. 23. 20:00","title":"„Az igazi karácsonyi ajándék az volna, ha 2020-ból egyszerűen fölébredhetnék”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1de1b9-1dbf-4fbe-870b-7082e6c53d25","c_author":"HVG","category":"360","description":"Putyinon kívül újrázott Sebastian Kurz osztrák kancellár, Szlovákiában viszont lapátra tették Robert Ficót. Harry herceg szakított a brit királyi családdal, dél-koreai film nyert Oscart.","shortLead":"Putyinon kívül újrázott Sebastian Kurz osztrák kancellár, Szlovákiában viszont lapátra tették Robert Ficót. Harry...","id":"202051_januar_3_szulejmani_likvidalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd1de1b9-1dbf-4fbe-870b-7082e6c53d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aca4295-12ce-4cca-a32e-a8e7ad1342c7","keywords":null,"link":"/360/202051_januar_3_szulejmani_likvidalasa","timestamp":"2020. december. 25. 13:30","title":"Putyin jól kezdte az évet, Merkeléknél állt a bál – Világ 2020, 1. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72eef82-b85f-49cf-b419-e60c04e31134","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Mit érzékelt a német szociáldemokrata kancellár, Willy Brandt szerepvállalásából ötven éve az akkor kilencéves fia, Matthias, aki színészként eljátszotta apja megbuktatója, egy keletnémet kém szerepét?","shortLead":"Mit érzékelt a német szociáldemokrata kancellár, Willy Brandt szerepvállalásából ötven éve az akkor kilencéves fia...","id":"202051__willy_es_matthias_brandt__visszaemlekezesek__arulok__a_kisfiu_es_anagypolitika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b72eef82-b85f-49cf-b419-e60c04e31134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8127e5e-2abb-4887-81b6-6cd39184b308","keywords":null,"link":"/360/202051__willy_es_matthias_brandt__visszaemlekezesek__arulok__a_kisfiu_es_anagypolitika","timestamp":"2020. december. 24. 16:00","title":"Különös történelem: egy férfi, aki eljátszotta Nobel-békedíjas apja megbuktatóját ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy nem írja alá a szövetségi kormányzat finanszírozásáról szóló törvényt..\r

\r

","shortLead":"Az amerikai elnök kilátásba helyezte, hogy nem írja alá a szövetségi kormányzat finanszírozásáról szóló törvényt..\r

\r

","id":"20201223_Trump_finanszirozas_torveny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722c52cb-af42-477f-9216-e96023194964","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201223_Trump_finanszirozas_torveny","timestamp":"2020. december. 23. 19:10","title":"Akár az év végéig is leállhat az amerikai kormányzat, ha Trump beváltja a fenyegetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tagállamok vezetői üdvözölték a megegyezést az Egyesült Királysággal, egyben jelezték, hogy alaposan elemezni fogják a megállapodás szövegét.","shortLead":"A tagállamok vezetői üdvözölték a megegyezést az Egyesült Királysággal, egyben jelezték, hogy alaposan elemezni fogják...","id":"20201224_macron_brexit_megallapodas_merkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4db1385-c13f-4e37-9959-45356e8f73bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8b8926c-e52b-4269-9ace-72106ccb9567","keywords":null,"link":"/vilag/20201224_macron_brexit_megallapodas_merkel","timestamp":"2020. december. 24. 19:43","title":"Macron a brexit-megállapodásról: Kifizetődött Európa egysége és ereje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint már nem lehet messze, hogy a Blizzard Entertainment kiadja a 2018-ban bejelentett Diablo: Immortalt. A játék akkori fogadtatása negatív volt, most viszont bizakodnak a fejlesztők.","shortLead":"A jelek szerint már nem lehet messze, hogy a Blizzard Entertainment kiadja a 2018-ban bejelentett Diablo: Immortalt...","id":"20201223_diablo_immortal_jatek_mobilos_jatek_blizzard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee1feea4-88d6-479d-998a-53cb6394cc30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc331c41-7989-4565-9287-8223b115a805","keywords":null,"link":"/tudomany/20201223_diablo_immortal_jatek_mobilos_jatek_blizzard","timestamp":"2020. december. 23. 18:03","title":"Már a tesztelés fázisában a mobilos Diablo, a Diablo: Immortal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]