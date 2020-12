Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mind a kétszer azonnal elkapták, a második alkalommal már őrizetbe is vették.","shortLead":"Mind a kétszer azonnal elkapták, a második alkalommal már őrizetbe is vették.","id":"20201225_tiszanagyfalu_presszo_palinka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08cfb4c-f0e8-4a20-84d2-764d6228b69e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aeaaaa3-98df-4f1f-aa24-5763343ed36e","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_tiszanagyfalu_presszo_palinka","timestamp":"2020. december. 25. 21:23","title":"Két nap alatt kétszer tört be egy kocsmába pálinkáért a tiszanagyfalui férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a7f51b-afb4-4d50-b8d5-17acfbf60afa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon 79 815 527 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 750 262, a gyógyultaké 45 002 559 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint szombat reggeli adatai szerint.\r

\r

","shortLead":"A világon 79 815 527 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 750 262, a gyógyultaké...","id":"20201226_Kozel_80_millio_fertozott_van_vilagszerte_egy_budapestnyi_ember_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21a7f51b-afb4-4d50-b8d5-17acfbf60afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a289b1ec-371b-4879-906c-2974165f9253","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Kozel_80_millio_fertozott_van_vilagszerte_egy_budapestnyi_ember_meghalt","timestamp":"2020. december. 26. 08:10","title":"Közel 80 millió fertőzött van világszerte, egy budapestnyi ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7f72e2-2b85-4923-a22b-6fed560eb40a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Toyota idei egyik legérdekesebb találmányai voltak az időseket segítő háztartási robotok. Van olyan, ami a plafonról lelógva végezné a feladatát, egy másik a lakásban követné tulajdonosát","shortLead":"A Toyota idei egyik legérdekesebb találmányai voltak az időseket segítő háztartási robotok. Van olyan, ami a plafonról...","id":"20201226_toyota_robot_toyota_research_institute_robotika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c7f72e2-2b85-4923-a22b-6fed560eb40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a83e476-d954-4709-8cd5-4e88bc009f14","keywords":null,"link":"/tudomany/20201226_toyota_robot_toyota_research_institute_robotika","timestamp":"2020. december. 26. 08:03","title":"Plafonról lelógó házi robot: mosogat, elpakol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen öt egészségügyi intézménybe jut el a tízezer adag.","shortLead":"Összesen öt egészségügyi intézménybe jut el a tízezer adag.","id":"20201225_Szombat_hajnalban_repulovel_erkezik_az_elso_adag_vakcina_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3ee21dd-c7d7-4abb-94d1-421045711a63","keywords":null,"link":"/itthon/20201225_Szombat_hajnalban_repulovel_erkezik_az_elso_adag_vakcina_Magyarorszagra","timestamp":"2020. december. 25. 19:01","title":"Szombat hajnalban repülővel érkezik az első adag vakcina Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1136cc61-92c7-487f-a028-69796ca927b6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris SG labdarúgócsapat vezetőedzői posztjának várományosa, az argentin Mauricio Pochettino azt mondta: kinevezését követően tüstént nekilátna, hogy honfitársát, Lionel Messit Barcelonából Párizsba csábítsa át.","shortLead":"A Paris SG labdarúgócsapat vezetőedzői posztjának várományosa, az argentin Mauricio Pochettino azt mondta: kinevezését...","id":"20201226_Parizsba_tart_Messi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1136cc61-92c7-487f-a028-69796ca927b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243bc341-f8ad-48e8-9de4-7d12c946d9f1","keywords":null,"link":"/sport/20201226_Parizsba_tart_Messi","timestamp":"2020. december. 26. 16:20","title":"Párizsba tart Messi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elhagyhatja az intenzív osztályt az a rendőr, akire késsel támadott egy férfi csütörtökön Újpesten.","shortLead":"Elhagyhatja az intenzív osztályt az a rendőr, akire késsel támadott egy férfi csütörtökön Újpesten.","id":"20201226_Jobban_van_az_Ujpesten_megkeselt_rendor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8615600-b83d-4412-a0c4-f9e0c83634c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa0b05c1-4f43-4823-8eb4-cf732ee6a132","keywords":null,"link":"/itthon/20201226_Jobban_van_az_Ujpesten_megkeselt_rendor","timestamp":"2020. december. 26. 18:08","title":"Jobban van az Újpesten megkéselt rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e58cc8e-75ac-4c97-b64a-2eaf3c1903c8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Franciaország harcot hirdetett a radikális iszlám ellen, de közben elidegenítheti a muszlim közösségét. Európában terjed az a felfogás, hogy az iszlamista terrorizmusnál nagyobb veszély a szeparatizmust csendben támogató közeg.","shortLead":"Franciaország harcot hirdetett a radikális iszlám ellen, de közben elidegenítheti a muszlim közösségét. Európában...","id":"202051__iszlamista_radikalizmus__francia_haduzenet__europai_lepesek__veszelyzonak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3e58cc8e-75ac-4c97-b64a-2eaf3c1903c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce38244e-7e41-4b04-85d2-062b0ce3ab62","keywords":null,"link":"/360/202051__iszlamista_radikalizmus__francia_haduzenet__europai_lepesek__veszelyzonak","timestamp":"2020. december. 27. 16:00","title":"Macron áll az iszlám szélsőségesek elleni európai küzdelem élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12834c6c-0399-4626-81b7-6b686d805f20","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"George Blake tevékenysége teljesen szétzilálta a brit hírszerzés kelet-európai ügynökhálózatát. Blake 98 évesen, Oroszországban halt meg. Halálhírét szombaton jelentették be orosz médiaforrásokat idézve Londonban.","shortLead":"George Blake tevékenysége teljesen szétzilálta a brit hírszerzés kelet-európai ügynökhálózatát. Blake 98 évesen...","id":"20201226_Elhunyt_a_hideghaborus_korszak_egyik_leghiresebb_brit_kettos_ugynoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12834c6c-0399-4626-81b7-6b686d805f20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"685b571d-dcd7-4bff-9565-7130fa338031","keywords":null,"link":"/kultura/20201226_Elhunyt_a_hideghaborus_korszak_egyik_leghiresebb_brit_kettos_ugynoke","timestamp":"2020. december. 26. 14:02","title":"Elhunyt a hidegháborús korszak egyik leghíresebb brit kettős ügynöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]