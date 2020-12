Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szállítmányt a Nemzeti Népegészségügyi Központba viszik.","shortLead":"A szállítmányt a Nemzeti Népegészségügyi Központba viszik.","id":"20201228_szijjarto_6000_orosz_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a96ae1b9-6c12-4cec-af30-d3582312bd50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64ceb71a-f9f3-4caa-a212-b9481fc0211c","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_szijjarto_6000_orosz_vakcina","timestamp":"2020. december. 28. 18:49","title":"Szijjártó: 6000 adag orosz vakcina érkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f34582-0905-4382-bd26-9a0865bd2159","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A vonatok pénteki, a buszok tanítási szüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek az év utolsó napján.","shortLead":"A vonatok pénteki, a buszok tanítási szüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek az év utolsó napján.","id":"20201227_Valtozik_szilveszterkor_a_vonatok_es_a_Volanbusz_jaratainak_kozlekedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f34582-0905-4382-bd26-9a0865bd2159&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb480657-0158-4192-a378-f8e76da2e354","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_Valtozik_szilveszterkor_a_vonatok_es_a_Volanbusz_jaratainak_kozlekedese","timestamp":"2020. december. 27. 11:55","title":"Változik szilveszterkor a vonatok és a Volánbusz járatainak közlekedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43a9fcf8-1461-4f44-bd55-ffbbcf319b52","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országszerte öt helyen zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, de az oltópontok számát hamarosan 25-re növelik.","shortLead":"Országszerte öt helyen zajlik az egészségügyi dolgozók oltása, de az oltópontok számát hamarosan 25-re növelik.","id":"20201228_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43a9fcf8-1461-4f44-bd55-ffbbcf319b52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bebaa2-fcb4-40bf-80c9-cfab7af25b96","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_koronavirus_jarvany_fertozes_operativ_torzs_vakcina","timestamp":"2020. december. 28. 12:24","title":"Operatív törzs: 1094 egészségügyi dolgozót oltottak már be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaab811c-7f64-43b3-96aa-b1834099e398","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bill Gates arra figyelmeztet: idén nem csak rossz dolgok történtek. 