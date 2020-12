“Az időseket is kérjük, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben. Az idősotthonok fenntartóinak pedig mindent meg kell tenni a fertőzések elkerüléséért. Ha egy szociális intézményben vagy bárhol más közösségben gócpont alakul ki, akkor a járványügyi bevetési egység megteszi a szükséges intézkedéseket.”

Bár az operatív törzs szeptember 14. óta jóformán minden, a koronavírus-járvány adatait taglaló napi beszámolójában szerepelteti ezt a néhány mondatot, arról nem sokat tudni, hogy pontosan milyen intézkedéseket tesznek, ahogy adatokat sem közölnek arról, hogy mi a helyzet az idősotthonokban. Pedig pár hónappal korábban – egészen pontosan augusztus 27. előtt –, ha nem is mindig napi szinten, de viszonylag rendszeresen beszámoltak arról, hogy mi a helyzet az idősotthonokban járványügyi szempontból.

Azon az augusztusi napon egyébként arról írtak, hogy a koronavírusban elhunytak közül minden negyedik halálos áldozat volt idősotthon lakója – akkor összesen 142 –, és a legfertőzöttebb intézmény a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő Pesti úti otthon volt, csak ott addig a napig 55 halálos áldozata volt a betegségnek.

“Az operatív törzs és a járványügyi hatóság továbbra is kiemelt figyelemmel kíséri az idősotthonok járványügyi helyzetét.” – írták augusztus végén, három és fél hónapja. Ezt az állítást azonban inkább csak a megelőző gyakorlat igazolta, legalábbis a nyilvánosság felé, és legfőképp a Pesti úti idősek otthonával kapcsolatban.

A fővárosi fenntartású otthonból április 3-án jelentette a budapesti vezetés, hogy megjelent a koronavírus, hat napra rá már több mint száz fertőzöttről számolt be az országos tiszti főorvos, aki helyszíni szemlét is tartott, miközben a betegeket nagyszámú mentőautóval és buszokkal vitték kórházakba az intézményből. Müller Cecília egy napra rá azonnali intézkedéseket rendelt el az otthonban, amit kifertőtlenítettek – ezt később is megismételték –, és vizsgálódni kezdett a járványügy, a kormányhivatal, a rendőrség, és maga a tiszti főorvos is.

Az ezt követő tavasz-nyári időszakban kiemelt figyelmet fordított az operatív törzs, Müller Cecília és a különböző hatóságok a Pesti útra. Az országos adatok mellett majd mindegyik napi tájékoztatóban beszámoltak arról, hogy az otthon lakói közül hányan hunytak el, illetve rendszeresen közölték, hogy hol tartanak és mire jutottak éppen a vizsgálatok. Egyetlen másik idősotthon sem kapott ekkora figyelmet azóta sem – pedig egybe még Orbán Viktor is ellátogatott.

Sorsszerű A Pesti úti idősotthonban külön nyomozás is zajlott az egyik elhunyt lakó hozzátartozójának keresete nyomán, de ezt az ATV hétfői híre szerint megszüntették, miután úgy találták, hogy az érintett 82 éves nő halála „sorsszerű" volt.

Szeptembertől viszont alig tudni valamit arról – legalábbis az operatív törzs tájékoztatóiból –, hogy mi a helyzet a hazai idősotthonokban. Pedig azóta is előfordulnak – nem ritkán a Pesti útihoz hasonló mértékű – koronavírus-fertőződések más otthonokban is.

Október közepén egy kiskunfélegyházi otthonból jelentették a vírust – nem az operatív törzs –, ahol 44 gondozottat és 11 dolgozót teszteltek pozitívra, és 40 embert kórházba is vittek.

November közepén egy egri idősotthon 60 gondozottja és dolgozója között találtak 54 fertőzöttet, amiről a helyi polgármester számolt be.

Nemesbiken is megjelent a vírus az ottani 60 fős idősotthonban, bár az erről novemberben beszámoló híradó azt már nem közölte, hogy hányan fertőződtek meg, csak azt, hogy az egyik megbetegedett 98 éves lakó felépült.

December elejére a nagykanizsai szociális otthonban heten haltak meg koronavírus-fertőzés miatt – jelentette még december elején az ATV, szintén a helyi vezetésre hivatkozva.

November elején pedig Sopronból is érkezni kezdtek a hírek arról, hogy sokan megfertőződtek a helyi szociális intézményekben. Az egyik helyi Facebook-csoportban terjedő információk alapján a hvg.hu meg is kereste a városvezetést, de a válaszból nem derült ki a helyzet súlyossága. A városvezetés általánosságban írt arról, hogy egész Európa szociális intézményeiben megjelent a vírus, ami alól “Sopron városa sem jelent kivételt”, és hogy a járványt vakcina hiányában csak lassítani lehet, de szigorú eljárásrend, valamit látogatási tilalom van érvényben az intézményekben, amik “működése biztosított, az ott lakók gondozása és ellátása pedig továbbra is zavartalan”.

A soproni fertőzés mértékére csak azt követően derült fény, hogy az otthonban lakók hozzátartozóinak a panaszaira Szél Bernadett független képviselő levelet írt a tiszti főorvosnak. Müller Cecília november végén válaszolt erre azzal, hogy az otthon 230 gondozottja közül 105-en lettek koronavírusosak, 12-en meghaltak, rajtuk kívül pedig 49 gondozó kapta el a vírust.

A soproni otthonokban tapasztalt helyzetről azóta sem tudni többet, és hiába kerestük meg december elején ismételten az önkormányzatot azzal, hogy kommentálják és frissítsék a közzétett adatokat, választ nem kaptunk.

Nem kaptunk választ az operatív törzstől sem, több alkalommal is elküldött kérdéseinkre, hogy milyen eredményre jutottak az idősotthonokban korábban lezajlott járványügyi ellenőrzések, és hány intézmény, hány lakóját, mennyire súlyosan érinti a járvány.

Az idősotthonok helyzete azért kulcsfontosságú, mert a vírus legtöbb áldozata az idősebb korosztályból kerül ki, és a zárt, sok ember által lakott otthonokban könnyebben terjedhet a fertőzés. Erre számtalanszor figyelmeztetett az operatív törzs.