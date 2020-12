Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindössze 4647 tesztet végeztek vasárnap, ennek a 13 százaléka lett pozitív.","shortLead":"Mindössze 4647 tesztet végeztek vasárnap, ennek a 13 százaléka lett pozitív.","id":"20201228_koronavirus_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e8f2453-265d-41b5-812d-f844a886c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b71f44ff-9c1a-4dc7-bf68-83390e276b0e","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_koronavirus_magyarorszag","timestamp":"2020. december. 28. 08:59","title":"Koronavírus: 114 halott, 609 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d6d645-ab15-4bc1-8e0f-1e6de22c7b46","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jogosak az EU aggályai a magyar és a lengyel kormánnyal szemben, állítja a konzervatív francia lap. ","shortLead":"Jogosak az EU aggályai a magyar és a lengyel kormánnyal szemben, állítja a konzervatív francia lap. ","id":"20201229_Figaro_Orbannak_nincs_helye_a_nyugati_politika_foaramaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88d6d645-ab15-4bc1-8e0f-1e6de22c7b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dd0bf3-fbb0-42e4-bbc6-9cc81d4c69d1","keywords":null,"link":"/360/20201229_Figaro_Orbannak_nincs_helye_a_nyugati_politika_foaramaban","timestamp":"2020. december. 29. 07:30","title":"Le Figaro: Orbánnak nincs helye a nyugati politika főáramában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben az ára másfélszeresére emelkedett.","shortLead":"Miközben az ára másfélszeresére emelkedett.","id":"20201228_hpv_oltas_hianycikk_dragult","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3aa25c-594a-4f51-a3b1-b53b647862e0","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_hpv_oltas_hianycikk_dragult","timestamp":"2020. december. 28. 20:26","title":"Hiánycikk lett a HPV elleni védőoltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7605f8ec-4d4e-4032-9cda-b37c928a77d7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Verona tartományból jelentettek egy 4,5-ös erősségű földmozgást.","shortLead":"Verona tartományból jelentettek egy 4,5-ös erősségű földmozgást.","id":"20201229_olaszorszag_horvat_foldrenges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7605f8ec-4d4e-4032-9cda-b37c928a77d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fdf4cbb-0bff-42d5-b10e-0f74b5c6a0ee","keywords":null,"link":"/vilag/20201229_olaszorszag_horvat_foldrenges","timestamp":"2020. december. 29. 17:14","title":"Olaszországban is megmozdult a föld a horvát földrengés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd75a17e-140f-44e4-b80c-eeeefca585eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyelőre csak koncepcióként létező sportautót a tervek szerint egy Corvette-motor hajtja.","shortLead":"Az egyelőre csak koncepcióként létező sportautót a tervek szerint egy Corvette-motor hajtja.","id":"20201229_375_kmh_vegsebessegunek_igerik_az_elso_alban_szupersportkocsit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd75a17e-140f-44e4-b80c-eeeefca585eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3f888f7-7a31-4afd-a771-3a7290b8a6ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_375_kmh_vegsebessegunek_igerik_az_elso_alban_szupersportkocsit","timestamp":"2020. december. 29. 09:21","title":"375 km/h végsebességűnek ígérik az első albán szupersportkocsit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba737c2-0caa-4782-a47f-523b6e1bfb66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ember megsérült, a tűzoltókat is riasztani kellett, nagy torlódás alakult ki a Keleti pályaudvar felé.","shortLead":"Egy ember megsérült, a tűzoltókat is riasztani kellett, nagy torlódás alakult ki a Keleti pályaudvar felé.","id":"20201228_rakoczi_ut_baleset_rendorseg_tuzoltosag_torlodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ba737c2-0caa-4782-a47f-523b6e1bfb66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b756bf-aeb6-454a-93fe-cc044a457e21","keywords":null,"link":"/itthon/20201228_rakoczi_ut_baleset_rendorseg_tuzoltosag_torlodas","timestamp":"2020. december. 28. 17:17","title":"Négy autó ütközött össze a Rákóczi úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c69d251d-8598-493f-8ed3-0ee999263e75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A katasztrófavédők és a közlekedési társaság szakemberei is dolgoznak a műszaki mentésen.","shortLead":"A katasztrófavédők és a közlekedési társaság szakemberei is dolgoznak a műszaki mentésen.","id":"20201227_baleset_i_kerulet_krisztina_korut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c69d251d-8598-493f-8ed3-0ee999263e75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e154a658-1701-49d2-85bc-bfd2b80f9251","keywords":null,"link":"/cegauto/20201227_baleset_i_kerulet_krisztina_korut","timestamp":"2020. december. 27. 20:40","title":"Villamossínekre hajtott egy autós az I. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cadb3843-0dd7-4108-acdb-285b549fa812","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Lin Csivel a rendőrség szerint az egyik kollégája végzett.

","shortLead":"Lin Csivel a rendőrség szerint az egyik kollégája végzett.

","id":"20201228_lin_csi_sanghaj_rendorseg_mergezes_jatekfejleszto_netflix","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cadb3843-0dd7-4108-acdb-285b549fa812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1055cc7-a4c9-44e5-bcbd-0d7061a85ddf","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_lin_csi_sanghaj_rendorseg_mergezes_jatekfejleszto_netflix","timestamp":"2020. december. 28. 11:45","title":"Megmérgezték a Trónok harca játék mögött álló kínai milliárdost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]