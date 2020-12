Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Ausztria, ha némi vonakodással is, de eleget tett uniós szomszédai kérésének, és a sípályáit vízkeresztig bezárta a külföldiek előtt. De az osztrákok sem használhatják a szállodákat, így a téli sport napközbeni tevékenységgé vált.","shortLead":"Ausztria, ha némi vonakodással is, de eleget tett uniós szomszédai kérésének, és a sípályáit vízkeresztig bezárta...","id":"202051__osztrak_sicentrumok__ures_liftek_es_palyak__veszteseghegyek__hocsata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76be06da-db49-4758-8d72-bcfa46d9930b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac89db3f-ed9c-4e47-acf8-71fcacb18377","keywords":null,"link":"/360/202051__osztrak_sicentrumok__ures_liftek_es_palyak__veszteseghegyek__hocsata","timestamp":"2020. december. 28. 15:00","title":"Ausztria a szomszédjai nyomására vízkeresztig lezárta a sípályákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012f9a74-f24a-4155-93b5-8246536f4ea0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az együttesnek legalább néhány koncert reményt adott idén. A Brains tagjai azonban fontosnak tartják, hogy segítsenek azokon, akik reménytelenül élték meg ezt az évet. Például egy szendviccsel.","shortLead":"Az együttesnek legalább néhány koncert reményt adott idén. A Brains tagjai azonban fontosnak tartják, hogy segítsenek...","id":"20201228_Brains_Legalabb_nyaron_tudtunk_talalkozni_a_kozonsegunkkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=012f9a74-f24a-4155-93b5-8246536f4ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87798908-b6fb-483a-b1d2-b5dcbb89ccff","keywords":null,"link":"/elet/20201228_Brains_Legalabb_nyaron_tudtunk_talalkozni_a_kozonsegunkkel","timestamp":"2020. december. 28. 12:00","title":"Brains: Legalább nyáron tudtunk találkozni a közönségünkkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d31ac9-6f78-44e2-b77b-e42a2a07d757","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"Szubjektív lapszemle.","shortLead":"Szubjektív lapszemle.","id":"202053_fagyasztott_orszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06d31ac9-6f78-44e2-b77b-e42a2a07d757&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a567d1e-1d29-409c-b8e5-4636005c5883","keywords":null,"link":"/itthon/202053_fagyasztott_orszag","timestamp":"2020. december. 30. 09:15","title":"Dobszay János: Fagyasztott ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai vírusmegelőzési központ jelentése kemény számokat tartalmaz.","shortLead":"A kínai vírusmegelőzési központ jelentése kemény számokat tartalmaz.","id":"20201230_Vuhan_koronavirus_fertozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440ede99-118b-4274-88ec-08ef075fa018","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_Vuhan_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. december. 30. 05:08","title":"Vuhanban nem ötvenezer, hanem ötszázezer fertőzött volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4abc93b1-f28e-4c62-b624-32cd5cfaee5a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem könnyű a nevelőszülők helyzete, hiszen általában olyan gyerekeket vesznek magukhoz, akiknek zaklatott sorsa volt. Felzárkóztatásuk minden nap kemény munka, egyben szép feladat is. Teljes szívvel, első rész. ","shortLead":"Nem könnyű a nevelőszülők helyzete, hiszen általában olyan gyerekeket vesznek magukhoz, akiknek zaklatott sorsa volt...","id":"20201229_Doku360_Szamolni_kell_azzal_hogy_minden_gyerek_egy_kis_batyuval_jon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4abc93b1-f28e-4c62-b624-32cd5cfaee5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7062ae5-c32b-4e54-9423-d1acf725d854","keywords":null,"link":"/360/20201229_Doku360_Szamolni_kell_azzal_hogy_minden_gyerek_egy_kis_batyuval_jon","timestamp":"2020. december. 29. 19:00","title":"Doku360: Mindegyik gyerek egy kis batyuval érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ebcdee-38e5-48a1-b613-34025c471750","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Éless-Szín alapítója 80 évesen, hosszan tartó betegség után hunyt el.","shortLead":"Az Éless-Szín alapítója 80 évesen, hosszan tartó betegség után hunyt el.","id":"20201228_meghalt_eless_bela","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4ebcdee-38e5-48a1-b613-34025c471750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0533a313-82fa-49f0-88a0-7772fb80eee2","keywords":null,"link":"/kultura/20201228_meghalt_eless_bela","timestamp":"2020. december. 28. 15:02","title":"Meghalt a Szomszédokból is ismert színész, Éless Béla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az otthonteremtési programhoz és a családtámogatásokhoz kapcsolódó újabb lehetőségeket ismertette a miniszter.","shortLead":"Az otthonteremtési programhoz és a családtámogatásokhoz kapcsolódó újabb lehetőségeket ismertette a miniszter.","id":"20201229_novak_katalin_csok_nyugdijas_epitkezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29b4e3e8-ec42-4373-8382-b4c54339d15a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db58952-eef7-41ed-a6fa-f72072a50e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201229_novak_katalin_csok_nyugdijas_epitkezes","timestamp":"2020. december. 29. 11:31","title":"Novák: Ötmillió forintig visszatérítik a kifizetett építkezési és telekszámlák áfatartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d6d645-ab15-4bc1-8e0f-1e6de22c7b46","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jogosak az EU aggályai a magyar és a lengyel kormánnyal szemben, állítja a konzervatív francia lap. ","shortLead":"Jogosak az EU aggályai a magyar és a lengyel kormánnyal szemben, állítja a konzervatív francia lap. ","id":"20201229_Figaro_Orbannak_nincs_helye_a_nyugati_politika_foaramaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d6d645-ab15-4bc1-8e0f-1e6de22c7b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06dd0bf3-fbb0-42e4-bbc6-9cc81d4c69d1","keywords":null,"link":"/360/20201229_Figaro_Orbannak_nincs_helye_a_nyugati_politika_foaramaban","timestamp":"2020. december. 29. 07:30","title":"Le Figaro: Orbánnak nincs helye a nyugati politika főáramában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]