[{"available":true,"c_guid":"9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerdán Petrinja városának komoly részét elpusztító földrengés után ezúttal három gyengébb érkezett.","shortLead":"A szerdán Petrinja városának komoly részét elpusztító földrengés után ezúttal három gyengébb érkezett.","id":"20201230_horvatorszag_foldrenges_utorenges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c340ec47-d3ad-4ac4-83db-aa1bbec188cc","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_horvatorszag_foldrenges_utorenges","timestamp":"2020. december. 30. 08:21","title":"Szerda hajnalban is rengett a föld Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0343c4d2-3604-415c-b1d1-2a937baae433","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 800 új halálesetet találtak a járványadatok ellenőrzése után.","shortLead":"Több mint 800 új halálesetet találtak a járványadatok ellenőrzése után.","id":"20201229_Koronavirus_Litvania","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0343c4d2-3604-415c-b1d1-2a937baae433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f175438-4434-4f16-afcc-9d616a49c4c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_Koronavirus_Litvania","timestamp":"2020. december. 29. 21:26","title":"Egy adatfeldolgozási hiba miatt az eddig ismertnél jóval többen halhattak meg koronavírusban Litvániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e75ae3-c5c6-4fe2-a363-7db90b50226c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nemrég ötven új állattal bővítette keresője egyik izgalmas funkcióját a Google.","shortLead":"Nemrég ötven új állattal bővítette keresője egyik izgalmas funkcióját a Google.","id":"20201229_google_kereso_kereses_kiterjesztett_valosag_allatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77e75ae3-c5c6-4fe2-a363-7db90b50226c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a25f61-685c-4b7c-ae98-d2265af3bb50","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_google_kereso_kereses_kiterjesztett_valosag_allatok","timestamp":"2020. december. 29. 11:03","title":"Egy egész digitális állatkertje van már a Google-nek, a mobilján ön is megnézheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"325577fb-2ea9-45e0-8667-1723b74e90c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A termék árához igazodó, akár kétszer-háromszor hosszabb jótállás, egyértelmű javítási és cserehatáridők jönnek, elektronikus jótállási jegyet is bevezetnek.","shortLead":"A termék árához igazodó, akár kétszer-háromszor hosszabb jótállás, egyértelmű javítási és cserehatáridők jönnek...","id":"20201230_Uj_szabalyok_jotallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=325577fb-2ea9-45e0-8667-1723b74e90c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1d43b0a-0355-4527-bce4-d9f0d9874deb","keywords":null,"link":"/kkv/20201230_Uj_szabalyok_jotallas","timestamp":"2020. december. 30. 07:41","title":"Új szabályokat vezetnek be a jótállásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kínai vírusmegelőzési központ jelentése kemény számokat tartalmaz.","shortLead":"A kínai vírusmegelőzési központ jelentése kemény számokat tartalmaz.","id":"20201230_Vuhan_koronavirus_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60c3f87f-481f-435a-a9f6-29d4477fcf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440ede99-118b-4274-88ec-08ef075fa018","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_Vuhan_koronavirus_fertozes","timestamp":"2020. december. 30. 05:08","title":"Vuhanban nem ötvenezer, hanem ötszázezer fertőzött volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez történt az idén. Év végi mérleg, kronologikus sorrendben, alább a júliustól szeptember végéig tartó időszakot idézzük fel.","shortLead":"Ez történt az idén. Év végi mérleg, kronologikus sorrendben, alább a júliustól szeptember végéig tartó időszakot...","id":"202051_julius_1_a_potyautastorveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b01ea10-4cd8-4058-b9e2-023ab1598852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34a324c-eb81-4f98-b5c3-29132a834b36","keywords":null,"link":"/360/202051_julius_1_a_potyautastorveny","timestamp":"2020. december. 28. 13:30","title":"A potyautastörvénytől a potyautas oligarchákig – 2020 Magyarország, 3. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103fa20c-05fd-4555-add7-8577009db5a2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A világ egyik leghíresebb, francia divattervezője 98 éves volt.","shortLead":"A világ egyik leghíresebb, francia divattervezője 98 éves volt.","id":"20201229_Meghalt_Pierre_Cardin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=103fa20c-05fd-4555-add7-8577009db5a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4c1e8b-1d85-4927-92ff-1469b2b265bd","keywords":null,"link":"/kultura/20201229_Meghalt_Pierre_Cardin","timestamp":"2020. december. 29. 13:21","title":"Meghalt Pierre Cardin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vizsgálat ingyenes, és országszerte 99 mintavevő ponton végzik el.","shortLead":"A vizsgálat ingyenes, és országszerte 99 mintavevő ponton végzik el.","id":"20201229_covid_teszt_koronavirus_iskola_ovoda_dolgozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0549e105-996f-469a-89be-87373dd71fda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc3c665-c3f4-46b9-9dce-c354ddc55232","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_covid_teszt_koronavirus_iskola_ovoda_dolgozo","timestamp":"2020. december. 29. 11:25","title":"Csütörtök estig lehet jelentkezni az óvodai és iskolai dolgozók Covid-tesztjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]