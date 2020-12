Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb5eb235-e2e8-42eb-af7a-9b5afb205e4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi a Mi Reader Pro néven állt elő az újabb e-könyv-olvasójával, melybe már a cég mesterséges intelligenciáját is beépítették.","shortLead":"A Xiaomi a Mi Reader Pro néven állt elő az újabb e-könyv-olvasójával, melybe már a cég mesterséges intelligenciáját is...","id":"20201220_xiaomi_mi_reader_pro_e_konyvolvaso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb5eb235-e2e8-42eb-af7a-9b5afb205e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1911dddc-2718-4620-84cd-06f2bb72a3a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_xiaomi_mi_reader_pro_e_konyvolvaso","timestamp":"2020. december. 20. 10:03","title":"Új e-könyv-olvasót dobott piacra a Xiaomi, lenyomná a Kindle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások lépnek életbe vasárnaptól Londonban és Délkelet-Angliában, miután ezekben a térségekben az eddigieknél sokkal gyorsabban terjedő új koronavírustörzs jelent meg - közölte szombat este Boris Johnson brit miniszterelnök.","shortLead":"Az eddigi legmagasabb járványkészültségi fokozatnál is szigorúbb korlátozások lépnek életbe vasárnaptól Londonban és...","id":"20201219_Boris_Johnson_tovabbi_szigoritasokat_jelentett_be_szinte_teljesen_lezarjak_Londont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b410266-f108-4363-b6fa-b6a3e0fc3691","keywords":null,"link":"/vilag/20201219_Boris_Johnson_tovabbi_szigoritasokat_jelentett_be_szinte_teljesen_lezarjak_Londont","timestamp":"2020. december. 19. 18:12","title":"Boris Johnson további szigorításokat jelentett be, szinte teljesen lezárják Londont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11808376-32ea-4678-a2f6-62d4c20542fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A francia elnökről csütörtökön derült ki, hogy fertőzött. Lázas, fáradt és szárazon köhög, de intézi az ország ügyeit.","shortLead":"A francia elnökről csütörtökön derült ki, hogy fertőzött. Szlávik János szerint, aki a rizikócsoportba tartozik, az oltassa be magát. ","shortLead":"Elsőként az egészségügyi dolgozók körében mérik föl az igényeket. 