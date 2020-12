Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 6,3-as horvátországi földrengés hatásait Kőszegen, Budapesten és Békés megyében is lehetett érezni. ","shortLead":"A 6,3-as horvátországi földrengés hatásait Kőszegen, Budapesten és Békés megyében is lehetett érezni. ","id":"20201229_Foldrengest_ereztek_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9967dbc2-c3ac-41d8-a3fd-e4c88abee118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560d4f51-4eb1-450b-bf87-414e22a20d2a","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Foldrengest_ereztek_Budapesten","timestamp":"2020. december. 29. 12:41","title":"Magyarország több pontján is érezték a horvátországi földrengést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94de5b21-fb25-4294-8ae0-f932978e7dd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatás azt vizsgálta, vajon miként és mivel kelti fel a figyelmet egy okostelefonos alkalmazás. Meglepő eredményre jutottak.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatás azt vizsgálta, vajon miként és mivel kelti fel a figyelmet egy okostelefonos alkalmazás. Meglepő...","id":"20201228_okostelefonos_appok_figyelemfelkelto_elemek_vizsgalata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94de5b21-fb25-4294-8ae0-f932978e7dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58638849-66a2-48d6-b78f-8fce9f8c7a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_okostelefonos_appok_figyelemfelkelto_elemek_vizsgalata","timestamp":"2020. december. 28. 11:03","title":"A kutatókat is meglepte, mi vonzza a tekintetet az okostelefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hidegrekordokat mértek Szibériában a hétvégén, a Tomszk melletti Tyegulgyet faluban mínusz 49 Celsius-fokra süllyedt a hőmérséklet, ami rekordnak számít az elmúlt 50-100 évben.","shortLead":"Hidegrekordokat mértek Szibériában a hétvégén, a Tomszk melletti Tyegulgyet faluban mínusz 49 Celsius-fokra süllyedt...","id":"20201228_sziberia_hidegrekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa9f7cb1-f9fa-49d2-8f88-c057b54f8c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b487527d-98e1-47c2-9b78-cbf1b626c92c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_sziberia_hidegrekord","timestamp":"2020. december. 28. 17:03","title":"50-100 éves hidegrekordok dőltek meg Szibériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5eeef8d3-07fb-4179-a916-8530bc2c921e","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"A felhőszolgáltatások szép csendben váltak a mindennapjaink részévé. Első hallásra még mindig a techcégek hátországa juthat eszünkbe a felhőről, pedig már a filmezési és zenehallgatási szokásainkat is ez a technológia határozza meg, és egyre inkább elkerülhetetlen az üzleti világban is – a távmunkára való átállás is sokkal könnyebb volt a felhőt használó cégeknek. Hogy miért? Három szó: funkcióorientáltság, transzparencia, költséghatékonyság.","shortLead":"A felhőszolgáltatások szép csendben váltak a mindennapjaink részévé. Első hallásra még mindig a techcégek hátországa...","id":"invitech_20201228_A_jarvany_alatt_egyertelmuve_valt_hogy_a_felhonel_nincs_jobb_uzleti_megoldas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5eeef8d3-07fb-4179-a916-8530bc2c921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce894844-f057-4852-a4b5-98bb33d59ff1","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20201228_A_jarvany_alatt_egyertelmuve_valt_hogy_a_felhonel_nincs_jobb_uzleti_megoldas","timestamp":"2020. december. 28. 11:30","title":"A járvány alatt egyértelművé vált, hogy a felhőnél nincs jobb üzleti megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy-egy idézettel és cikkekkel búcsúzunk a sokak által ismert és elismert hírességektől.","shortLead":"Egy-egy idézettel és cikkekkel búcsúzunk a sokak által ismert és elismert hírességektől.","id":"202051_elhunytak_2020ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8dd72c-daf5-45ce-8447-6da1200b31a8","keywords":null,"link":"/360/202051_elhunytak_2020ban","timestamp":"2020. december. 29. 11:00","title":"A közélet, a kultúra, a tudomány és a sport 2020-ban elhunyt hazai nagyjai ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően, 2021. harmadik negyedévben zárulhat.","shortLead":"A tranzakció a Gazdasági Versenyhivatal jóváhagyását követően, 2021. harmadik negyedévben zárulhat.","id":"20201228_opus_global_eon_titasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8304d206-9ddb-4644-b1d7-8684d29261d5","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_opus_global_eon_titasz","timestamp":"2020. december. 28. 19:55","title":"Mészáros cége megtette ajánlatát a tiszántúli áramhálózatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mostanra a lízingcégek már 15,8 milliárd forinttal finanszírozták a vásárlásokat a nagycsaládosok autóvásárlását támogató állami programban. ","shortLead":"Mostanra a lízingcégek már 15,8 milliárd forinttal finanszírozták a vásárlásokat a nagycsaládosok autóvásárlását...","id":"20201228_nagycsaladosok_autovasarlasa_lizingszovetseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f999cc44-99d5-4ddb-9319-39756b3bf191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"857b7b0c-ef16-4959-9cf4-cc6b1769d1b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201228_nagycsaladosok_autovasarlasa_lizingszovetseg","timestamp":"2020. december. 28. 16:23","title":"A járvány ellenére is ezrével kötik a lízingszerződéseket új autókra a nagycsaládosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BioNTech cég magyar alelnöke még karácsony előtt oltatta be magát kutatótársával együtt. ","shortLead":"A BioNTech cég magyar alelnöke még karácsony előtt oltatta be magát kutatótársával együtt. ","id":"20201229_kariko_katalin_oltas_vakcina_koronavirus_biontech","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5da21da-0275-49c5-b970-3b1d05ab6473","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_kariko_katalin_oltas_vakcina_koronavirus_biontech","timestamp":"2020. december. 29. 06:15","title":"Karikó Katalin is megkapta a Covid-oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]