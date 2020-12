Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a01c76e-f37a-49bc-8568-28f7f570831b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A főúri attitűdhöz nem feltétlen illik a nagy csomagtartós családi kiszerelés, de szerencsére mindig vannak különcök, akik, ha valami nem létezik legyártatják. ","shortLead":"A főúri attitűdhöz nem feltétlen illik a nagy csomagtartós családi kiszerelés, de szerencsére mindig vannak különcök...","id":"20201216_Egeszen_szokatlan_a_kombi_RollsRoyce_de_letezik_es_elado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a01c76e-f37a-49bc-8568-28f7f570831b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968f5b78-d11b-4ae2-8862-ed1f19fd4659","keywords":null,"link":"/cegauto/20201216_Egeszen_szokatlan_a_kombi_RollsRoyce_de_letezik_es_elado","timestamp":"2020. december. 18. 05:28","title":"Egészen szokatlan a kombi Rolls-Royce, de létezik és eladó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett ízekkel, formákkal, textúrákkal, aztán eljött a következő szint, amikor Ötvös Zsuzsanna cukrászséf elkezdett visszanyúlni az otthonról hozott édességekhez. Így született meg a Régi receptek, klasszikus desszertek című könyv, amelyből most egy karácsonyi édesség, a Mákosguba-torta receptjét osztjuk meg.","shortLead":"A legnagyobb mesterektől leste el a francia desszertekhez szükséges modern cukrászati technológiákat. Kísérletezett...","id":"20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3acd48c7-de08-4506-a69b-ee3b9c4847c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9583dd-ff55-4497-b4ba-f7b0a9ae97cd","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201217_Karacsonyi_Makosgubatorta_ahogy_Otvos_Zsuzsi_kesziti","timestamp":"2020. december. 17. 18:55","title":"Karácsonyi Mákosguba-torta, ahogy Ötvös Zsuzsi készíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec427c5d-30f1-4a1b-853c-e787d53f3505","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kijárási tilalmat rendeltek el a ciklon miatt, a tömegközlekedés is leáll.\r

","shortLead":"Kijárási tilalmat rendeltek el a ciklon miatt, a tömegközlekedés is leáll.\r

","id":"20201217_Pusztito_szupervihar_kozelit_a_Fidzsiszigetekhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec427c5d-30f1-4a1b-853c-e787d53f3505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c0ad34-8944-4f45-8466-153a69971f19","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_Pusztito_szupervihar_kozelit_a_Fidzsiszigetekhez","timestamp":"2020. december. 17. 06:16","title":"Pusztító szupervihar közelít a Fidzsi-szigetekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai hírcsatorna Karikó Katalin egész életútját bemutatja, kiemelve, hogy a szakembert és társát többen is Nobel-díjra esélyesnek tartják. Az általuk kidolgozott eljárást használva készülnek ugyanis a legígéretesebb koronavírus-vakcinák.","shortLead":"Az amerikai hírcsatorna Karikó Katalin egész életútját bemutatja, kiemelve, hogy a szakembert és társát többen is...","id":"20201217_kariko_katalin_vakcinafejlesztes_biokemikus_koronavirus_cnn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddf3f7c1-c49c-409b-ad04-b3d4c0538aa0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201217_kariko_katalin_vakcinafejlesztes_biokemikus_koronavirus_cnn","timestamp":"2020. december. 17. 16:39","title":"Karikó Katalinról, a koronavírus-vakcinák alapját kidolgozó magyar tudósról áradozik a CNN","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e21c717-0b41-4cf8-a846-ddda583eff72","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az olasz sportkocsi a géppuska sortűznek ugyan nem tud ellenállni, de a .44-es Magnum lövedéknek igen.","shortLead":"Az olasz sportkocsi a géppuska sortűznek ugyan nem tud ellenállni, de a .44-es Magnum lövedéknek igen.","id":"20201218_golyoallo_ferrari_tunt_fel_a_szinen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e21c717-0b41-4cf8-a846-ddda583eff72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6ea0cc0-95af-4d00-8224-84ac8aaf77f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201218_golyoallo_ferrari_tunt_fel_a_szinen","timestamp":"2020. december. 18. 06:41","title":"Golyóálló Ferrari tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3de733d5-80c6-41f9-8129-766a04cf4405","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az élelmiszerboltok, gyógyszertárak és drogériák kivételével az üzletek is bezárnak szombattól.","shortLead":"Az élelmiszerboltok, gyógyszertárak és drogériák kivételével az üzletek is bezárnak szombattól.","id":"20201217_Egesznapos_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be_Szlovakiaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3de733d5-80c6-41f9-8129-766a04cf4405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a78c94-f660-41de-9508-c27c971cdf43","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_Egesznapos_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be_Szlovakiaban","timestamp":"2020. december. 17. 05:18","title":"Egész napos kijárási tilalmat vezetnek be Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25200839-d14b-4cc3-ad46-024b2a3cc0bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Amikor a költészet közkinccsé válik, jessz!” – kommentálta Lackfi János.\r

\r

","shortLead":"„Amikor a költészet közkinccsé válik, jessz!” – kommentálta Lackfi János.\r

\r

","id":"20201217_Lackfiidezettel_talalkozhatunk_az_ujbudai_bolt_sorreszlegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25200839-d14b-4cc3-ad46-024b2a3cc0bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e2497af-9e6c-4001-869d-de9cddcb1535","keywords":null,"link":"/elet/20201217_Lackfiidezettel_talalkozhatunk_az_ujbudai_bolt_sorreszlegen","timestamp":"2020. december. 17. 11:15","title":"Lackfi-idézettel buzdítanak maszkviselésre egy újbudai sörboltban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Polics József azt használta ki, hogy a különleges jogrend miatt több kérdésben is egyedül dönthet.","shortLead":"Polics József azt használta ki, hogy a különleges jogrend miatt több kérdésben is egyedül dönthet.","id":"20201217_komlo_polgarmester_fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7ab5898-27f3-4982-9acd-c4c45a8d398a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adea4060-5c11-498c-a2e6-de4b87a0f323","keywords":null,"link":"/itthon/20201217_komlo_polgarmester_fidesz","timestamp":"2020. december. 17. 19:28","title":"ATV: Fideszes képviselőtársa férjének adott vezetői állást Komló polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]