[{"available":true,"c_guid":"71a7dbae-10f1-43d2-aab1-25254c20ec5f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft szeptember óta teszteli azt az új funkciót, aminek köszönhetően már gépelnünk sem kell majd ahhoz, hogy rákeressünk valamire az operációs rendszeren belül.","shortLead":"A Microsoft szeptember óta teszteli azt az új funkciót, aminek köszönhetően már gépelnünk sem kell majd ahhoz...","id":"20201229_microsoft_windows_10_hangalapu_kereses","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71a7dbae-10f1-43d2-aab1-25254c20ec5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a2163d-3210-4fb6-b4fa-907992690fb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201229_microsoft_windows_10_hangalapu_kereses","timestamp":"2020. december. 29. 19:03","title":"A hangunkkal is kereshetünk majd a Windows 10-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f1dfd6e-84ab-4d68-96ed-1772411f0056","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány beruházásban korábban több történelmi épület is megújult az Úri utcában.","shortLead":"A Pallas Athéné Domus Meriti Alapítvány beruházásban korábban több történelmi épület is megújult az Úri utcában.","id":"20201230_MNB_alapitvany_Burg_Hotel_Budai_Var","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f1dfd6e-84ab-4d68-96ed-1772411f0056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a20fd3-4943-492b-9097-891113c36ad3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201230_MNB_alapitvany_Burg_Hotel_Budai_Var","timestamp":"2020. december. 30. 15:55","title":"Az MNB alapítványa veheti meg az államtól a Burg Hotelt a Budai Várban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A karácsony előtti lazítások miatt ugrásszerűen megnőtt a fertőzöttek száma.","shortLead":"A karácsony előtti lazítások miatt ugrásszerűen megnőtt a fertőzöttek száma.","id":"20201230_Berobbant_a_virus_Irorszagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=604f2127-f678-4b93-b08b-73ff6b3d27d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1691116f-df6e-4b28-b766-4cfc0172d558","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_Berobbant_a_virus_Irorszagban","timestamp":"2020. december. 30. 21:45","title":"A vártnál sokkal gyorsabban terjed a koronavírus új mutációja Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d418c7-101b-492d-873d-81b5a8fb6013","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Azok, akik a másik oldalon állnak, sokban hasonlítanak ránk. Ha beássuk magunkat a lövészárokba, szem elől tévesztjük a valóságot - figyelmeztet az 1914-es frontvonali karácsonyozás történelmi példáját felhasználva Rutger Bregman holland történész-író. Részlet. ","shortLead":"Azok, akik a másik oldalon állnak, sokban hasonlítanak ránk. Ha beássuk magunkat a lövészárokba, szem elől tévesztjük...","id":"20201229_Egy_karacsonyi_tortenet_elso_vilaghaboru_foci","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8d418c7-101b-492d-873d-81b5a8fb6013&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71917dd1-62e4-4e3d-8484-6bb7a5cddfc4","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201229_Egy_karacsonyi_tortenet_elso_vilaghaboru_foci","timestamp":"2020. december. 29. 19:15","title":"Egy karácsonyi történet, ami hivatalosan soha nem történhetett volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az álláskeresők közel fele semmilyen anyagi támogatást nem kapott.\r

","shortLead":"Az álláskeresők közel fele semmilyen anyagi támogatást nem kapott.\r

","id":"20201230_Magyarorszag_munkanelkuliseg_december","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2591b8d2-223b-4387-a000-181dc1da3e87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201230_Magyarorszag_munkanelkuliseg_december","timestamp":"2020. december. 30. 18:14","title":"Több mint 290 ezer magyar volt munkanélküli decemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6d0734-6791-41bf-9599-dd0c5e1dd973","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan egy éve, hogy bejelentették a csúcsmodell érkezését, amire, úgy tűnik, már keveset kell várni. ","shortLead":"Lassan egy éve, hogy bejelentették a csúcsmodell érkezését, amire, úgy tűnik, már keveset kell várni. ","id":"20201230_A_BMW_reszlet_M5_CS","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a6d0734-6791-41bf-9599-dd0c5e1dd973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07112197-0b0e-4e39-a2f8-abcd55549c39","keywords":null,"link":"/cegauto/20201230_A_BMW_reszlet_M5_CS","timestamp":"2020. december. 30. 16:43","title":"A BMW M főnöke mutatott néhány részletet az eddigi legerősebb Ötösről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c95d225-2001-4598-ad4f-9894e709f247","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A húsz hónapos gyerek a pár első podcastjében kívánt boldog újévet.","shortLead":"A húsz hónapos gyerek a pár első podcastjében kívánt boldog újévet.","id":"20201230_harry_herceg_meghan_markle_podcast","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c95d225-2001-4598-ad4f-9894e709f247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c6b278c-57bf-46c1-acce-a52c3b7d57e2","keywords":null,"link":"/elet/20201230_harry_herceg_meghan_markle_podcast","timestamp":"2020. december. 30. 14:24","title":"Először szólalt meg nyilvánosan Meghan Markle és Harry herceg fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ad2859-1022-4474-b88e-8c04794369de","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"Sokan már tavaly lemondtak a Bitcoin-ról, de úgy tűnik a koronavírus járvány kedvező hatással bírt a keresleti viszonyokra. A Bitcoin főnixmadárként támadt fel a hamvaiból, megnőtt a kereskedés intenzitása és új rekordot döntött az árfolyam. Többféle pénzügyi elgondolás van arról, hogy ez mennyire lehet tartós és mennyiben befolyásolhatták az intézményi befektetők vásárlásai a piac trendjeit, de ez egyelőre nem befolyásolja a népszerűségét.","shortLead":"Sokan már tavaly lemondtak a Bitcoin-ról, de úgy tűnik a koronavírus járvány kedvező hatással bírt a keresleti...","id":"crystalgroup_20201230_Adoelkerules_kisbefektetok_kriptovaluta_CWW","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81ad2859-1022-4474-b88e-8c04794369de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aea1899-f451-491c-a983-0f76a8ea8ae2","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20201230_Adoelkerules_kisbefektetok_kriptovaluta_CWW","timestamp":"2020. december. 30. 12:30","title":"Adóelkerülésre csábítja a kisbefektetőket a kriptovaluták jelenlegi szabályozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"69277d6e-5ab7-4502-a807-c6177aed924b","c_partnertag":"crystalgroup"}]