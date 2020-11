Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb0dc58e-517c-4fc9-8a12-974b151cbe14","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"kultura","description":"L. Ritók Nóra, a Transparency International Magyarország, az Energiaklub és még sokan mások ezután a HVG-n jelentkeznek.","shortLead":"L. Ritók Nóra, a Transparency International Magyarország, az Energiaklub és még sokan mások ezután a HVG-n jelentkeznek.","id":"20201126_ujabb_olvasnivalok_a_hvghu_n_itt_vannak_a_blogok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb0dc58e-517c-4fc9-8a12-974b151cbe14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea89b623-f940-4301-947f-a36f27f96b46","keywords":null,"link":"/kultura/20201126_ujabb_olvasnivalok_a_hvghu_n_itt_vannak_a_blogok","timestamp":"2020. november. 26. 12:01","title":"Újabb olvasnivalók a hvg.hu-n: itt vannak a blogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fővárosi önkormányzat és a budapesti kamara összeraknak egy vállalati segélyalapot, illetve kupon-programot indítanak, amely során előre lehet majd szolgáltatásokat vásárolni. Szeretnék, ha a jegybank a fővárost is finanszírozná kötvényvásárlásokkal.","shortLead":"A fővárosi önkormányzat és a budapesti kamara összeraknak egy vállalati segélyalapot, illetve kupon-programot...","id":"20201124_Jonnek_a_Budapestkuponok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ce78e2e-882e-42c2-b195-032b317d5818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032aadae-0b32-4519-8d2c-2fb57f625366","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_Jonnek_a_Budapestkuponok","timestamp":"2020. november. 24. 17:49","title":"Karácsonyék Budapest-kuponokkal mentenék a vállalkozásokat, már a BKIK is nemet mond Parragh javaslatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9720352-26b2-4fcb-996d-7ca85323ade5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Szülinapi köszöntés Snoop Dogg-tól kilencszáz dollárért vagy meccs előtti biztatás Mike Tysontól ötszázért. Amerikában már óriási üzlet épül a hírességek személyre szóló üzeneteire, és a modell Európában is működni látszik.","shortLead":"Szülinapi köszöntés Snoop Dogg-tól kilencszáz dollárért vagy meccs előtti biztatás Mike Tysontól ötszázért. Amerikában...","id":"202047_celeb_kuldi_szivnek_szivesen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9720352-26b2-4fcb-996d-7ca85323ade5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d5d167-e95a-4ba0-ad8f-75f582071044","keywords":null,"link":"/360/202047_celeb_kuldi_szivnek_szivesen","timestamp":"2020. november. 24. 16:00","title":"Celeb küldi szívnek szívesen – Európát is meghódítja a legújabb startup-őrület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Sikerült elbontani a másfél évvel ezelőtti tűzvészben deformálódott állványzatot, így elkezdődhet az épületstabilizációs munka utolsó fázisa.","shortLead":"Sikerült elbontani a másfél évvel ezelőtti tűzvészben deformálódott állványzatot, így elkezdődhet...","id":"20201125_Notre_Dame_omlasveszely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbc88b3-0bc7-45b0-9586-2541cc95f0a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201125_Notre_Dame_omlasveszely","timestamp":"2020. november. 25. 08:07","title":"Elhárították az omlásveszélyt a Notre-Dame-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény nem engedi, hogy a járványhelyzet miatt online munkára váltson az Országgyűlés.","shortLead":"Az Alaptörvény nem engedi, hogy a járványhelyzet miatt online munkára váltson az Országgyűlés.","id":"20201125_szel_bernadett_alaptorveny_fidesz_parlament_jarvany_koronavirus_home_office","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ca60606a-c80e-4d61-a114-9f6f5ad0f67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07a7fa6-e922-44c7-9beb-018b74c1b14e","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_szel_bernadett_alaptorveny_fidesz_parlament_jarvany_koronavirus_home_office","timestamp":"2020. november. 25. 15:20","title":"Lesöpörték Szél javaslatát, nem engedik otthonról végezni a parlamenti munkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09608ac5-8542-4cca-b3c4-9dca3813a78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs népjóléti bizottsági meghallgatást Korózs Lajos szocialista bizottsági elnök tevékenységére hivatkozva lehetetleníti el a kormánypárt, úgyhogy trükkhöz folyamodik az ellenzék.","shortLead":"Az operatív törzs népjóléti bizottsági meghallgatást Korózs Lajos szocialista bizottsági elnök tevékenységére...","id":"20201125_honvedelmi_bizottsag_operativ_torzs_meghallgatas_ellenzek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09608ac5-8542-4cca-b3c4-9dca3813a78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad55bc01-90df-4e51-9873-a51865d9b77c","keywords":null,"link":"/itthon/20201125_honvedelmi_bizottsag_operativ_torzs_meghallgatas_ellenzek","timestamp":"2020. november. 25. 12:25","title":"Kicselezné az ellenzék a Fideszt: A honvédelmi bizottságba hívják Müller Cecíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"November 24-én átlépte a négyezret a Covid magyarországi áldozatainak száma. Szakemberek most azt figyelik, hozhat-e rendkívüli helyzetet a járvány második hulláma az összes – tehát nem csak a koronavírus okozta – halálozás szempontjából.","shortLead":"November 24-én átlépte a négyezret a Covid magyarországi áldozatainak száma. Szakemberek most azt figyelik, hozhat-e...","id":"20201125_Rosszat_igero_statisztika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea25e70c-0b94-4559-9743-d6ffb5e19bcc","keywords":null,"link":"/360/20201125_Rosszat_igero_statisztika","timestamp":"2020. november. 25. 07:00","title":"Elfajulóban lehet a járvány, mutatják a KSH többhetes átfutással közölt halálozási adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Régen a pénztárca volt ott mindenki zsebében, aztán jött mellé az mobiltelefon. Mostanában már elég a kettő közül csak egyet magunkkal vinni, ha fizetni szeretnénk. Sőt, valójában egyikre sincs szükség.","shortLead":"Régen a pénztárca volt ott mindenki zsebében, aztán jött mellé az mobiltelefon. Mostanában már elég a kettő közül csak...","id":"20201125_mobilfizetes_apple_pay_apple_watch_android_nfc_telefon_okosora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b00ae03-09ad-4279-9192-d1441e7f2d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd8ceb48-2b49-43cd-9d28-57baf6901b1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_mobilfizetes_apple_pay_apple_watch_android_nfc_telefon_okosora","timestamp":"2020. november. 25. 15:33","title":"Januártól mindenhol el fogják fogadni a bankkártyáját – de most már otthon is hagyhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]