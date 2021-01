Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6dc95a-6db5-4cda-8edb-653bdf42bfa1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kislány természetes módon, a kisfiú császármetszéssel jött világra. Mindketten több mint három kilogrammal születtek.","shortLead":"A kislány természetes módon, a kisfiú császármetszéssel jött világra. Mindketten több mint három kilogrammal születtek.","id":"20210101_ujevi_ujszulottek_2021_szuletes_szules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6dc95a-6db5-4cda-8edb-653bdf42bfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55285d97-5943-4a68-a52d-f2b5f92ce196","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_ujevi_ujszulottek_2021_szuletes_szules","timestamp":"2021. január. 01. 09:01","title":"Vidéken kislány, Pesten kisfiú lett az első újévi baba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most, amikor a járvány miatt, vagy minimum arra hivatkozva amúgy is rekordgyorsasággal vezetnek be új rendelkezéseket. ","shortLead":"Egy átlagos év első napján akkor is megváltozik egy sor szabály, ha épp békés, nyugodt időket élünk, hát még most...","id":"20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60d55bdf-d4af-43d7-b514-2ae5db1a9b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6347ae-3f11-4f10-9473-eaf1bdfef1c6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210101_uj_szabalyok_januar_1_2021_ujev","timestamp":"2021. január. 01. 11:00","title":"Összegyűjtöttük, mi változik január elsejétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem könnyű eligazodni a tengernyi információ között, ezért összegyűjtöttük, mit lehet most tudni a hazai oltáskampányról és a vakcinákról. ","shortLead":"Nem könnyű eligazodni a tengernyi információ között, ezért összegyűjtöttük, mit lehet most tudni a hazai...","id":"20201231_Tenyek_a_zavarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=434158d2-c949-44fb-a73b-e1d76b3d4e57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4c2b7c-7572-458a-8e5b-057cfd2afe7c","keywords":null,"link":"/360/20201231_Tenyek_a_zavarosban","timestamp":"2020. december. 31. 11:40","title":"Tények a zavarosban – kisokos a vakcináról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Franciaországban egy embernek leszakadt a feje, Olaszországban egy 13 éves gyerek hunyt el. Németországban házi készítésű eszközök okoztak halált és súlyos balesetet.\r

","shortLead":"Franciaországban egy embernek leszakadt a feje, Olaszországban egy 13 éves gyerek hunyt el. Németországban házi...","id":"20210101_tuzijatek_halalos_baleset_europa_szilveszter_ujev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e35b735-f9a1-4026-a067-2936f1cede07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc735efc-b90b-4361-b68e-09344757925f","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_tuzijatek_halalos_baleset_europa_szilveszter_ujev","timestamp":"2021. január. 01. 15:54","title":"Halálos baleseteket okoztak a tűzijátékok Európa-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a","c_author":"Nagy Iván László","category":"itthon","description":"2020 a Z generáció életének leghosszabb éve volt, és úgy tűnik, a nehézségeket kénytelenek lesznek tovább cipelni 2021-ben is. Fiatalokkal beszélgettünk, hogy megtudjuk, mit tanított a felnőtt életük kezdetén lévőknek a koronavírus-járvány.","shortLead":"2020 a Z generáció életének leghosszabb éve volt, és úgy tűnik, a nehézségeket kénytelenek lesznek tovább cipelni...","id":"20201231_Ilyen_volt_fiatalnak_lenni_2020ban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af9a16ed-17a3-41bd-8254-cd9a79b8ee6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af33cee9-1c09-41d6-b10a-e47d65f494af","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_Ilyen_volt_fiatalnak_lenni_2020ban","timestamp":"2020. december. 31. 11:00","title":"\"Lélekölő a bizonytalanság, romlottak a kilátásaim, jóval többet iszom\" – Ilyen volt fiatalnak lenni 2020-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac9b0b68-994b-42eb-a81d-f8003b9707da","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálos áldozatok száma majdnem 1,82 millióra nőtt, de közel 50 millió gyógyultat tartanak számon 191 országban.","shortLead":"A halálos áldozatok száma majdnem 1,82 millióra nőtt, de közel 50 millió gyógyultat tartanak számon 191 országban.","id":"20210101_koronavirus_ujevi_szamok_a_vilagban_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac9b0b68-994b-42eb-a81d-f8003b9707da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c0c15bc-02c4-48f8-9ec4-6fb7fad4d2c8","keywords":null,"link":"/vilag/20210101_koronavirus_ujevi_szamok_a_vilagban_2021","timestamp":"2021. január. 01. 08:41","title":"83 milliónál több koronavírusos fertőzöttel jött az újév világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88901c0f-443e-4dc0-a4e9-8d74e5c37e4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sőt egyik ünnepünk sem volt megszokott 2020-ban. Jövőre nagy fogadalmak helyett hálát kért újévi beszédében az államfő, azoknak, akik révén működött az ország a járványhelyzetben is.","shortLead":"Sőt egyik ünnepünk sem volt megszokott 2020-ban. Jövőre nagy fogadalmak helyett hálát kért újévi beszédében az államfő...","id":"20210101_ader_janos_allamfo_ujevi_koszonto_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88901c0f-443e-4dc0-a4e9-8d74e5c37e4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bdd5c7-6507-41d7-9417-bf2643d759c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210101_ader_janos_allamfo_ujevi_koszonto_2021","timestamp":"2021. január. 01. 08:33","title":"Áder János: Ez az évforduló nem olyan, mint a többi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb3fc579-daca-41b5-9d4a-9be1e28622b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szilveszter éjjeli rendőrségi jelenlétről és arról is szó volt az operatív törzs idei utolsó sajtótájékoztatóján, hogy a tervek szerint a krónikus betegeknek már jövő év elején elkezdik beadni az oltást. ","shortLead":"A szilveszter éjjeli rendőrségi jelenlétről és arról is szó volt az operatív törzs idei utolsó sajtótájékoztatóján...","id":"20201231_5110_egeszsegugyi_dolgozot_oltottak_be_eddig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb3fc579-daca-41b5-9d4a-9be1e28622b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402ff6cb-9a05-4bc9-87a2-d078b735582c","keywords":null,"link":"/itthon/20201231_5110_egeszsegugyi_dolgozot_oltottak_be_eddig","timestamp":"2020. december. 31. 12:08","title":"5110 egészségügyi dolgozót oltottak be eddig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]