[{"available":true,"c_guid":"7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BioNTech magyar alelnöke szerint a vakcinákkal már a jövő nyáron olyan lehet a világ, mint amilyennek a járvány előtt ismertük.","shortLead":"A BioNTech magyar alelnöke szerint a vakcinákkal már a jövő nyáron olyan lehet a világ, mint amilyennek a járvány előtt...","id":"20201230_kariko_katalin_vakcina_oltas_pfizer_biontech","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7321802c-1a10-4d79-a458-92a24b29696f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10201458-b21c-452a-9377-d6d5196cbe4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201230_kariko_katalin_vakcina_oltas_pfizer_biontech","timestamp":"2020. december. 30. 16:55","title":"Karikó Katalin: Az oltások természetes összetevőket tartalmaznak, nincs bennük ismeretlen anyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6dcda34-fffc-4c6e-bb4a-842626e560a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A decembernek ezen a pontján még csak óvatos kívánságaink és elképzeléseink vannak arról, hogy milyennek is szeretnénk a következő évet. Azt viszont nagyon is jól tudjuk, hogy milyen volt az az év, amelyet most magunk mögött hagyunk. 2020 sokféle érzést kiváltott belőlünk, mi most, így a végén a dühnek szeretnénk szabad folyást engedni az erre a célra szánt kedvenc zenéinkkel. Hogy aztán jövőre tiszta lappal induljunk.","shortLead":"A decembernek ezen a pontján még csak óvatos kívánságaink és elképzeléseink vannak arról, hogy milyennek is szeretnénk...","id":"20201230_FCK2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6dcda34-fffc-4c6e-bb4a-842626e560a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79e51a4-d041-48fe-89e9-680b196cdfff","keywords":null,"link":"/kultura/20201230_FCK2020","timestamp":"2020. december. 30. 20:00","title":"Elege van 2020-ból? Dühöngjön velünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e25db31d-6910-4eb4-88ff-e22c8c6e7f4e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar rekordbajnokot a francia PSG győzte le a bronzmeccsen.\r

","shortLead":"A magyar rekordbajnokot a francia PSG győzte le a bronzmeccsen.\r

","id":"20201229_Kezilabda_BL_Veszprem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e25db31d-6910-4eb4-88ff-e22c8c6e7f4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e1b712-cb52-49cc-9cec-7cdceddb16de","keywords":null,"link":"/sport/20201229_Kezilabda_BL_Veszprem","timestamp":"2020. december. 29. 20:17","title":"Negyedik lett a Veszprém a kézilabda Bajnokok Ligájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szerdán Petrinja városának komoly részét elpusztító földrengés után ezúttal három gyengébb érkezett.","shortLead":"A szerdán Petrinja városának komoly részét elpusztító földrengés után ezúttal három gyengébb érkezett.","id":"20201230_horvatorszag_foldrenges_utorenges","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cde3b9d-d41e-492d-a575-567c831641ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c340ec47-d3ad-4ac4-83db-aa1bbec188cc","keywords":null,"link":"/vilag/20201230_horvatorszag_foldrenges_utorenges","timestamp":"2020. december. 30. 08:21","title":"Szerda hajnalban is rengett a föld Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"533f6dec-5f86-4382-b865-36f23005e72e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze 80 éves volt.","shortLead":"A Magyar Állami Operaház örökös tagja és mesterművésze 80 éves volt.","id":"20201230_solyom_nagy_sandor_operaenekes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=533f6dec-5f86-4382-b865-36f23005e72e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eed680f-a3bf-49f1-b850-06968eff0cdf","keywords":null,"link":"/kultura/20201230_solyom_nagy_sandor_operaenekes","timestamp":"2020. december. 30. 17:56","title":"Meghalt Sólyom-Nagy Sándor operaénekes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e304ab9d-1a86-4345-b697-c9a066fea7cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Beck Zsuzsanna 2006 óta vezette az intézményt.","shortLead":"Beck Zsuzsanna 2006 óta vezette az intézményt.","id":"20201229_Beck_Zsuzsanna_Vorosmarty_Mihaly_Gimnazium_igazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e304ab9d-1a86-4345-b697-c9a066fea7cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30ccaa95-fb61-4ceb-a38d-03a6cf1f0f10","keywords":null,"link":"/itthon/20201229_Beck_Zsuzsanna_Vorosmarty_Mihaly_Gimnazium_igazgato","timestamp":"2020. december. 29. 15:54","title":"Váratlanul elhunyt a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnázium igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87159320-6d75-4e11-b288-c22f013dc903","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagy tempónál is könnyedén halad.","shortLead":"Nagy tempónál is könnyedén halad.","id":"20201229_Megmutatta_mit_tud_a_nemet_autopalyan_a_vadonatuj_Mercedes_Sosztaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87159320-6d75-4e11-b288-c22f013dc903&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc08598b-f1e4-40a2-9430-3c34073e5a6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201229_Megmutatta_mit_tud_a_nemet_autopalyan_a_vadonatuj_Mercedes_Sosztaly","timestamp":"2020. december. 29. 15:27","title":"Megmutatta, mit tud az autópályán a vadonatúj Mercedes S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0c5c8f7-e542-409c-af66-f553c1f2ef18","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér az a betegség, amely talán a leginkább rejtőzködik mind közül. {"available":true,"c_guid":"c0c5c8f7-e542-409c-af66-f553c1f2ef18","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér az a betegség, amely talán a leginkább rejtőzködik mind közül. Szó szerint fájdalmas az ellentmondás: szinte mindenki megtapasztalja élete során, de szinte senki nem beszél róla. ","shortLead":"Az aranyér az a betegség, amely talán a leginkább rejtőzködik mind közül. Szó szerint fájdalmas az ellentmondás: szinte...","id":"proktis_20170313_Egy_betegseg_amely_szinte_mindenki_erint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0c5c8f7-e542-409c-af66-f553c1f2ef18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed67e71e-b0f4-4cbc-932a-622fc7888601","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20170313_Egy_betegseg_amely_szinte_mindenki_erint","timestamp":"2020. december. 30. 07:30","title":"Egy betegség, ami szinte mindenkit értint, mégsem beszélünk róla ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"}