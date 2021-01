Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Romániában ötvenezer alá csökkent vasárnap a nyilvántartott aktív koronavírus-fertőzöttek száma, az oltási kampány első hetében pedig mintegy 13 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg az első adagot a BioNTech-Pfizer vakcinából.","shortLead":"Romániában ötvenezer alá csökkent vasárnap a nyilvántartott aktív koronavírus-fertőzöttek száma, az oltási kampány első...","id":"20210103_Romaniaban_370_oltokozpont_kezdi_meg_mukodeset_hetfon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=205f37f5-c529-439b-912c-63f60a2af5b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e88dcc6-e73f-4979-81a5-1fe33b2c7216","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Romaniaban_370_oltokozpont_kezdi_meg_mukodeset_hetfon","timestamp":"2021. január. 03. 16:24","title":"Romániában 370 oltóközpont kezdi meg működését hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz következtében.","shortLead":"Televízió, robogó, bútorok és használati tárgyak gyulladtak meg a ház pincéjében. Senki sem sérült meg a tűz...","id":"20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af15f43-1383-407b-92fb-6f39e9f21f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Kigyulladt_egy_haromszintes_tarsashaz_pinceje_Rajkan","timestamp":"2021. január. 03. 10:24","title":"Kigyulladt egy háromszintes társasház pincéje Rajkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a","c_author":"Fekő Ádám","category":"itthon","description":"Jonathan Wilsont, a Blizzard újságíróját nem csupán az új generációs futballszakírók legjobbjai között szokás emlegetni, de ő egyben azok közé is tartozik, akik a pályán látottakat és a sport történelmét is közelebb tudják hozni a nézőhöz. Az angol szakember újra könyvet írt, ezúttal a magyar fociról. Ebből a többi között kiderül az is, hogy az Aranycsapat csak az egyik nagy dolog, amivel Magyarország átírta a sporttörténelmet. Interjú.","shortLead":"Jonathan Wilsont, a Blizzard újságíróját nem csupán az új generációs futballszakírók legjobbjai között szokás...","id":"20210103_jonathan_wilson_aranycsapat_magyar_valogatott_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e862501-5b97-4efc-bfe2-b6a982adf585","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_jonathan_wilson_aranycsapat_magyar_valogatott_interju","timestamp":"2021. január. 03. 17:00","title":"\"Senkinek sem volt olyan hatása a világ futballjára, mint a magyaroknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4558280-6eef-463f-b223-7caf18794a98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy gondolta az Apple, hogy itt az ideje, hogy egy videót készítsen okosórája egyik „rejtett” funkciójáról, amelynek köszönhetően érezhető, hogy mennyi az idő.","shortLead":"Úgy gondolta az Apple, hogy itt az ideje, hogy egy videót készítsen okosórája egyik „rejtett” funkciójáról, amelynek...","id":"20210102_video_tap_out_time_funkcio_apple_watchon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4558280-6eef-463f-b223-7caf18794a98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da9f9c5-ad28-468b-b054-8f24d708ef53","keywords":null,"link":"/tudomany/20210102_video_tap_out_time_funkcio_apple_watchon","timestamp":"2021. január. 02. 12:03","title":"Videón az Apple Watch érdekes funkciója, amit csak kevesen ismernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő héten indul az oltási kampány Vatikánban, és január második felére már annyi vakcina érkezik, amely fedezi a szükségleteket.","shortLead":"A jövő héten indul az oltási kampány Vatikánban, és január második felére már annyi vakcina érkezik, amely fedezi...","id":"20210102_A_Vatikanba_is_megerkezett_a_vakcina_nem_tudni_beoltjake_a_papat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=135d2815-3bc6-4099-a57e-5a0dd3e660b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38e105f-9835-48fc-8e5c-6268bcde4b8b","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_A_Vatikanba_is_megerkezett_a_vakcina_nem_tudni_beoltjake_a_papat","timestamp":"2021. január. 02. 18:09","title":"A Vatikánba is megérkezett a vakcina, nem tudni, beoltják-e a pápát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tucatnyi republikánus szenátor kifogást fog emelni január 6-án a novemberi elnökválasztás eredménye ellen.","shortLead":"Tucatnyi republikánus szenátor kifogást fog emelni január 6-án a novemberi elnökválasztás eredménye ellen.","id":"20210102_Republikanus_szenatorok_kifogast_emelnek_a_valasztasi_eredmeny_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b6bd691-7961-4c8a-82c2-72c655700845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4121b8-4eb1-43be-87ae-aaeea2708fdb","keywords":null,"link":"/vilag/20210102_Republikanus_szenatorok_kifogast_emelnek_a_valasztasi_eredmeny_ellen","timestamp":"2021. január. 02. 21:02","title":"Republikánus szenátorok kifogást emelnek a választási eredmény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump továbbra sem törődött bele abba, hogy elveszítette az elnökválasztást.","shortLead":"Donald Trump továbbra sem törődött bele abba, hogy elveszítette az elnökválasztást.","id":"20210103_Trump_arra_keri_a_kovetoit_hogy_tuntessenek_erte_Washingtonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecce7e59-00c3-4887-9278-04c87dfbef97","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Trump_arra_keri_a_kovetoit_hogy_tuntessenek_erte_Washingtonban","timestamp":"2021. január. 03. 12:13","title":"Trump arra kéri a követőit, hogy tüntessenek érte Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e35cb7e-66fc-4eba-acab-4f173b87408d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy londoni szabóság vezette be sikeresen a prémium férfi alsóneműk kategóriáját a ruházatukra igényes urak számára.","shortLead":"Egy londoni szabóság vezette be sikeresen a prémium férfi alsóneműk kategóriáját a ruházatukra igényes urak számára.","id":"202053_ala_valok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e35cb7e-66fc-4eba-acab-4f173b87408d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a826a2a-1f6d-4da4-9f18-c008cdcb3d1b","keywords":null,"link":"/360/202053_ala_valok","timestamp":"2021. január. 02. 12:00","title":"Van, aki az alsógatyáját is méretre varratja, darabját több tízezer forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]