Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c7dc49a7-53a7-4f03-92f6-19826acd67b9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szokatlanul gyorsan elfogadta a szentatya a belarusz egyházfő lemondását, aki felbőszítette Lukasenkát.","shortLead":"Szokatlanul gyorsan elfogadta a szentatya a belarusz egyházfő lemondását, aki felbőszítette Lukasenkát.","id":"20210103_Ferenc_papa_engedett_Lukasenkanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7dc49a7-53a7-4f03-92f6-19826acd67b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b11abccc-56ea-49f2-907c-e89d3da01f86","keywords":null,"link":"/elet/20210103_Ferenc_papa_engedett_Lukasenkanak","timestamp":"2021. január. 03. 19:50","title":"Lukasenka még a pápát is bezsarolta?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfb13ac-4616-4576-bdbd-eea5b0f3df53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra a kérdésre nem érkezett válasz, hogy az eseményt egy későbbi időpontban megtartják-e.","shortLead":"Arra a kérdésre nem érkezett válasz, hogy az eseményt egy későbbi időpontban megtartják-e.","id":"20210104_orban_viktor_jarvany_koronavirus_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cfb13ac-4616-4576-bdbd-eea5b0f3df53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc23a81c-9622-42df-a990-da4a9d221b9e","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_orban_viktor_jarvany_koronavirus_sajtotajekoztato","timestamp":"2021. január. 04. 16:05","title":"Orbán a járvány miatt nem tart év eleji sajtótájékoztatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9f8f746-f4c3-47dc-88e2-41e6f1bed81e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 87 éves televíziós újságíró számos egészségügyi problémával küzd. ","shortLead":"A 87 éves televíziós újságíró számos egészségügyi problémával küzd. ","id":"20210103_Korhazba_kerult_koronavirus_miatt_a_legendas_amerikai_teves_Larry_King","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9f8f746-f4c3-47dc-88e2-41e6f1bed81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ed0be6-31f8-4155-91b7-3d2e02033fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20210103_Korhazba_kerult_koronavirus_miatt_a_legendas_amerikai_teves_Larry_King","timestamp":"2021. január. 03. 11:12","title":"Kórházba került a koronavírus miatt a legendás amerikai tévés, Larry King","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e173e758-6160-4c96-b811-616785288b0d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Wonder Woman \"tarolt\" 2021 első hétvégéjének mozis toplistáján.\r

","shortLead":"A Wonder Woman \"tarolt\" 2021 első hétvégéjének mozis toplistáján.\r

","id":"20210103_A_Wonder_Woman_tarolt_a_mozikban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e173e758-6160-4c96-b811-616785288b0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"346d48f2-d6c3-42c6-92f3-ce843ccac36c","keywords":null,"link":"/kultura/20210103_A_Wonder_Woman_tarolt_a_mozikban","timestamp":"2021. január. 03. 20:35","title":"Tom Hanksnek esélye sem volt a csodanő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati támogatással.","shortLead":"Ötszázezernél is több lakás tulajdonosa tervez felújítást. Főleg a családi házak újulhatnak meg a kormányzati...","id":"20210105_lakas_felujitas_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b821d668-7356-44a2-91d0-9e6e56ab95fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd2923a-74b4-4a16-bf99-00c5b756f4ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_lakas_felujitas_ingatlan","timestamp":"2021. január. 05. 07:40","title":"Tizennégy éve nem akartak annyian lakást felújítani, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Halálos áldozatokból már 1,84 millió van.","shortLead":"Halálos áldozatokból már 1,84 millió van.","id":"20210104_koronavirus_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa33a51-f43a-4e61-a9e7-a0a65373ca9f","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_koronavirus_fertozott","timestamp":"2021. január. 04. 08:48","title":"Koronavírus a világban: átlépte a 85 milliót a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f5276ed-0caf-423f-b255-87f6b62ea858","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Január 5-én ünnepli hetvenötödik születésnapját Diane Keaton Oscar-díjas amerikai színésznő, Woody Allen múzsája, több filmjének főszereplője.","shortLead":"Január 5-én ünnepli hetvenötödik születésnapját Diane Keaton Oscar-díjas amerikai színésznő, Woody Allen múzsája, több...","id":"20210105_Diane_Keaton_75","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f5276ed-0caf-423f-b255-87f6b62ea858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e1778f-b8dd-463f-8c67-b1eecc25fbbe","keywords":null,"link":"/kultura/20210105_Diane_Keaton_75","timestamp":"2021. január. 05. 08:54","title":"„Az esküvőm, amely sohasem volt, és a nyugdíjazási bulim, melyet soha nem akartam” – Diane Keaton 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"12 óra alatt nem kevesebb, mint 219 gyorshajtót mértek be a rendőrök a III. kerületben.","shortLead":"12 óra alatt nem kevesebb, mint 219 gyorshajtót mértek be a rendőrök a III. kerületben.","id":"20210103_Rekordot_dontott_a_gyorshajtasok_szama_Obudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=972a4032-fc05-4248-a67c-480aa2ae0e06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608754d9-a53a-491f-8a02-4a15c8ca5af9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210103_Rekordot_dontott_a_gyorshajtasok_szama_Obudan","timestamp":"2021. január. 03. 10:42","title":" Még a rendőrök is megdöbbentek, annyi gyorshajtót fogtak Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]