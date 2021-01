Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91f11d03-6543-4159-aefe-cf02484a9d52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben Ukrajnából érkeznek hozzánk. A bevándorlók főként munka és tanulás céljából jönnek.","shortLead":"A legtöbben Ukrajnából érkeznek hozzánk. A bevándorlók főként munka és tanulás céljából jönnek.","id":"20210105_kulfoldiek_bevandorlok_magyarorszag_munkavallalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91f11d03-6543-4159-aefe-cf02484a9d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e79940c-f002-4673-a722-17ea994c87bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_kulfoldiek_bevandorlok_magyarorszag_munkavallalas","timestamp":"2021. január. 05. 06:15","title":"Tavaly már 200 ezer külföldi élt tartósan Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyságban összesen már 1,3 millió embernek adták be a két vakcina valamelyikét.","shortLead":"Az Egyesült Királyságban összesen már 1,3 millió embernek adták be a két vakcina valamelyikét.","id":"20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_egyesult_kiralysag_anglia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=912b8e13-1075-42bf-a66d-2e5db58dd820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07488da-484b-4175-b47b-a9c03f396cda","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_egyesult_kiralysag_anglia","timestamp":"2021. január. 05. 20:55","title":"A 80 éven felüliek közel negyede már megkapta az oltást Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Omar Atiq úgy érezte, elég nehézséget okoz a járvány az embereknek, nem akarta, hogy még a fizetés miatt is aggódjanak.

","shortLead":"Omar Atiq úgy érezte, elég nehézséget okoz a járvány az embereknek, nem akarta, hogy még a fizetés miatt is aggódjanak.

","id":"20210105_daganatos_betegek_tartozas_onkologus_arkansas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=565bffde-e0cc-4884-bbef-80cefaabb65b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd912e42-b802-4fc8-bed7-6dfbf998559e","keywords":null,"link":"/elet/20210105_daganatos_betegek_tartozas_onkologus_arkansas","timestamp":"2021. január. 05. 16:51","title":"Rákos betegeinek 650 ezer dolláros tartozását engedte el egy amerikai onkológus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt egy napban mindössze 6521 tesztet végeztek el és 870 újabb fertőzöttet találtak.","shortLead":"Az elmúlt egy napban mindössze 6521 tesztet végeztek el és 870 újabb fertőzöttet találtak.","id":"20210105_koronavirus_covid_jarvany_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=198a990e-d5ff-46cc-bbfc-67db6007d269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04850729-c9a5-4c94-92b8-fd56257967ab","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_koronavirus_covid_jarvany_szamok","timestamp":"2021. január. 05. 09:04","title":"103 újabb áldozata van a koronavírusnak, átlépte a tízezret a számuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy osztrák kutatók vezetésével végzett vizsgálat szerint a Földközi-tenger keleti részén élő fajok nem tudják tartani a lépést a víz erőteljes felmelegedésével: Izrael partjainál bizonyos vízmélységben a honos fajok mintegy 95 százaléka már eltűnt. Ugyanakkor nagy számban jelentek meg a területen trópusi élőlények.","shortLead":"Egy osztrák kutatók vezetésével végzett vizsgálat szerint a Földközi-tenger keleti részén élő fajok nem tudják tartani...","id":"20210106_foldkozi_tenger_biodiverzitas_okologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d852fae3-5686-432d-9344-57abde57d7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ca249e-a2b6-4dee-9f8d-7efa9372f930","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_foldkozi_tenger_biodiverzitas_okologia","timestamp":"2021. január. 06. 14:03","title":"Összeomlóban a biodiverzitás a Földközi-tenger keleti részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71cc165-bef2-4341-bce1-d90b8e877e03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökség helyettes államtitkárát, Schaller-Baross Ernőt küldi a Fidesz Brüsszelbe, ő volt az, akinek a családi kúriáján nyáron bulit tartottak, és azt követően többen karanténba vonultak.","shortLead":"A Miniszterelnökség helyettes államtitkárát, Schaller-Baross Ernőt küldi a Fidesz Brüsszelbe, ő volt az, akinek...","id":"20210105_schaller_baross_erno_szajer_jozsef_mandatum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c71cc165-bef2-4341-bce1-d90b8e877e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72e84891-e841-4e43-8f66-fa0c3461f72f","keywords":null,"link":"/itthon/20210105_schaller_baross_erno_szajer_jozsef_mandatum","timestamp":"2021. január. 05. 15:22","title":"Schaller-Baross Ernő lesz Szájer József mandátumának az örököse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8913597b-e00f-4809-a7ba-06b20c0a2e60","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négyszeresére nőtt az úgynevezett SIM-csere típusú támadások száma 2015 óta, és szakértők szerint idén, részben a 2020-ban bevezetett azonnali utalási rendszer miatt, egyre több ilyen jellegű átverésre lehet majd számítani. Magyarországon 2020-ban két, nagy port felvert eset is történt SIM-cserés lopással.","shortLead":"Négyszeresére nőtt az úgynevezett SIM-csere típusú támadások száma 2015 óta, és szakértők szerint idén, részben...","id":"20210106_mobiltelefon_tamadas_sim_csere_atveres_azonnali_atutalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8913597b-e00f-4809-a7ba-06b20c0a2e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671797a9-eff8-476a-aa9d-06dd289b4ddc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_mobiltelefon_tamadas_sim_csere_atveres_azonnali_atutalas","timestamp":"2021. január. 06. 16:07","title":"Tízmilliókat tüntettek el magyarok bankszámláiról egy újfajta csalással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb tünettel bővült az úgynevezett elhúzódó Covid jelensége: több, a fertőzésen átesett páciensnek is tartósan megzavarodott a szaglása.","shortLead":"Újabb tünettel bővült az úgynevezett elhúzódó Covid jelensége: több, a fertőzésen átesett páciensnek is tartósan...","id":"20210105_elhuzodo_covid_koronavirus_parozmia_szaglas_romlasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d0f20a0-32e8-43bd-9d7f-042039643a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae597219-c456-4eb1-987e-4917abdcd292","keywords":null,"link":"/tudomany/20210105_elhuzodo_covid_koronavirus_parozmia_szaglas_romlasa","timestamp":"2021. január. 05. 08:03","title":"Covidosok voltak, most arra panaszkodnak, hogy állandóan furcsa szagokat éreznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]