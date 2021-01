Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Egyelőre azt sem tudni, mikor mutathatja be az Apple a kiterjesztettvalóság-szemüvegét, de az könnyen lehet, hogy a megjelenése után másként fogunk majd számítógépezni és telefonozni, mint korábban.

A megvadult állatok már több lakost is megsebesítettek. Az érintettek állítják: nem provokálták a mókusokat.

Sajtóértesülések szerint a koronavírus ismét beleszól a Forma-autózás királykategóriájának szezonrajtjába.

A hatóság a járványügyi szabályok megsértése miatt 60 napra bezárta a Dózsa György úti gázolóhoz köthető éttermet. Kábítószert is találtak.

A Szputnyik V lesz a második, az országban alkalmazott oltóanyag, miután a helyi gyógyszerügynökség biztonságosnak találta.

Júliusban indították útjára, azóta több mint 400 millió kilométert tett meg, májusban pedig landolhat a Mars fedélzetén a kínaiak űrszondája.

A 600 kilométeres út dokumentumát egy 15 perces videóba sűrítették össze.

Több mint 1500 forinttal nőttek az állam kiadásai az egy évvel korábbihoz képest, miközben a bevételek csak 142 milliárd forinttal emelkedtek. Az érintettek állítják: nem provokálták a mókusokat.","shortLead":"A megvadult állatok már több lakost is megsebesítettek. Az érintettek állítják: nem provokálták a mókusokat.","id":"20210104_mokus_tamadas_new_york_queens","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03c0c8f8-5f83-4d1f-a50b-3b57864234d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebff85e7-74d5-4cef-9f55-b312ff7d68f4","keywords":null,"link":"/elet/20210104_mokus_tamadas_new_york_queens","timestamp":"2021. január. 04. 11:07","title":"Agresszív mókusok harapdálják a New York-iakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóértesülések szerint a koronavírus ismét beleszól a Forma-autózás királykategóriájának szezonrajtjába.","shortLead":"Sajtóértesülések szerint a koronavírus ismét beleszól a Forma-autózás királykategóriájának szezonrajtjába.","id":"20210104_forma_1_szezonnyito_ausztralia_bahrein_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed373a3-d05b-423e-8108-f0cb4f2f515c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7823daa-8c2a-4fcc-b3d3-bf31c53dda97","keywords":null,"link":"/sport/20210104_forma_1_szezonnyito_ausztralia_bahrein_koronavirus","timestamp":"2021. január. 04. 16:22","title":"Ausztrália helyett Bahreinben kezdődhet az F1-es szezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság a járványügyi szabályok megsértése miatt 60 napra bezárta a Dózsa György úti gázolóhoz köthető éttermet. Kábítószert is találtak.","shortLead":"A hatóság a járványügyi szabályok megsértése miatt 60 napra bezárta a Dózsa György úti gázolóhoz köthető éttermet...","id":"20210104_Rendorseg_szilveszter_buli_M_Richard","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2c1e44d-5368-4a96-a3ef-53cdec7fcf7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c101aa02-d206-4448-afb3-e0b27e5b9446","keywords":null,"link":"/itthon/20210104_Rendorseg_szilveszter_buli_M_Richard","timestamp":"2021. január. 04. 16:59","title":"ATV: M. Richárd szilveszteri bulijára lecsapott a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Szputnyik V lesz a második, az országban alkalmazott oltóanyag, miután a helyi gyógyszerügynökség biztonságosnak találta.","shortLead":"A Szputnyik V lesz a második, az országban alkalmazott oltóanyag, miután a helyi gyógyszerügynökség biztonságosnak...","id":"20210104_szerbia_szputnyik_v_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e3749d7-132e-4cd7-b7d9-46d0d3c91e37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80b7378-5067-4e9c-9dec-fc6dc37e131c","keywords":null,"link":"/vilag/20210104_szerbia_szputnyik_v_vakcina","timestamp":"2021. január. 04. 18:12","title":"Engedélyezték Szerbiában az orosz vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Júliusban indították útjára, azóta több mint 400 millió kilométert tett meg, májusban pedig landolhat a Mars fedélzetén a kínaiak űrszondája. ","shortLead":"Júliusban indították útjára, azóta több mint 400 millió kilométert tett meg, májusban pedig landolhat a Mars fedélzetén...","id":"20210104_kina_urszonda_mars_tienven1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8ab1553-de64-43e8-bc8e-a2d9a7befa1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"332ef652-8b39-4282-b3e5-10f5ed41c737","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_kina_urszonda_mars_tienven1","timestamp":"2021. január. 04. 12:07","title":"Májusban landolhat a Marson a kínaiak szondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d4f8cc-eb82-4555-94ab-fedaf003c6bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 600 kilométeres út dokumentumát egy 15 perces videóba sűrítették össze.","shortLead":"A 600 kilométeres út dokumentumát egy 15 perces videóba sűrítették össze.","id":"20210104_Siman_elment_San_Franciscobol_Los_Angelesbe_egy_Tesla_onvezetve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61d4f8cc-eb82-4555-94ab-fedaf003c6bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b7bf2f3-f1d9-42d6-9f93-651d334e591f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210104_Siman_elment_San_Franciscobol_Los_Angelesbe_egy_Tesla_onvezetve","timestamp":"2021. január. 05. 04:22","title":"Simán elment San Franciscóból Los Angelesbe egy Tesla önvezetve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 1500 forinttal nőttek az állam kiadásai az egy évvel korábbihoz képest, miközben a bevételek csak 142 milliárd forinttal emelkedtek.","shortLead":"Több mint 1500 forinttal nőttek az állam kiadásai az egy évvel korábbihoz képest, miközben a bevételek csak 142...","id":"20210105_hiany_allamhaztartas_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ccbd0764-aa4b-4c83-bf3e-43f96bd31bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dabbad5d-7537-4ac2-97fe-0c56ec97b86a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_hiany_allamhaztartas_ksh","timestamp":"2021. január. 05. 10:32","title":"1629 milliárd forintos éves hiánynál tartott a kormányzati szektor, amikor bedurvult a járvány második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]