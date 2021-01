Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN és más médiumok előrejelzése szerint Raphael Warnock szoros versenyben legyőzte a hivatalban lévő republikánus Kelly Loefflert. A különbség David Perdue és John Osoff között is rendkívül kicsi.","shortLead":"A CNN és más médiumok előrejelzése szerint Raphael Warnock szoros versenyben legyőzte a hivatalban lévő republikánus...","id":"20210106_szenator_potvalasztas_raphael_warnock","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c19d16-6f1b-4253-b1de-cbffd663cf3e","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_szenator_potvalasztas_raphael_warnock","timestamp":"2021. január. 06. 09:26","title":"Az egyik demokrata szenátorjelölt nyert Georgiában, a másik vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a13bc1b-fb8e-432e-a288-0fc6d61e5abd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 0-ról 100-ra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultáló típus nem lesz gyakori látvány az utakon. ","shortLead":"A 0-ról 100-ra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultáló típus nem lesz gyakori látvány az utakon. ","id":"20210105_megkezdodott_a_legjobban_gyorsulo_hiperauto_arusitasa_aspark_owl","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a13bc1b-fb8e-432e-a288-0fc6d61e5abd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd050c9d-d17c-4910-a5e6-d5f2ea9496a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_megkezdodott_a_legjobban_gyorsulo_hiperauto_arusitasa_aspark_owl","timestamp":"2021. január. 05. 06:41","title":"Megkezdődött a legjobban gyorsuló hiperautó árusítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2c65d3f-61b6-4192-82ad-4842d51736f5","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az Európai Parlament idén nyáron döntött úgy, hogy létrehozza az eddigi leghosszabb nevű bizottságát, amelyet így hívnak: „Az Európai Unió valamennyi demokratikus folyamatába történő külföldi beavatkozással, többek között a félretájékoztatással foglalkozó különbizottság”. A hosszú névnek hála azonban egyből meglehetősen sokat megtudunk a tevékenységéről. A további részletekért interjút készítettünk Raphaël Glucksmann-nal, a bizottság francia elnökével. Szavaiból egy olyan hibrid háború képe bontakozott ki, amelynek egyik fő terepe a sajtó, a célja pedig az, hogy emberi áldozatok nélkül keltsen az európai országokban félelmet és bizalmatlanságot, valamint kétkedést a fennálló demokratikus intézményekben.","shortLead":"Az Európai Parlament idén nyáron döntött úgy, hogy létrehozza az eddigi leghosszabb nevű bizottságát, amelyet...","id":"20210104_Lehet_hogy_nem_tudunk_haborut_nyerni_de_legalabb_ne_veszitsuk_el__mondta_a_felretajekoztatas_ellen_kuzdo_EPs_bizottsag_elnoke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2c65d3f-61b6-4192-82ad-4842d51736f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ee653b-d4a8-4378-82db-c48fad746f86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210104_Lehet_hogy_nem_tudunk_haborut_nyerni_de_legalabb_ne_veszitsuk_el__mondta_a_felretajekoztatas_ellen_kuzdo_EPs_bizottsag_elnoke","timestamp":"2021. január. 04. 14:30","title":"„Lehet, hogy nem tudunk háborút nyerni, de legalább ne veszítsük el” – mondta a félretájékoztatás ellen küzdő EP-s bizottság elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"675d00f2-0111-4154-b228-2d7f17c04a36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm szerint az új processzoruk, a Snapdragon 480-as jelentős mértékben járul majd hozzá ahhoz, hogy elterjedjenek az 5G-képes telefonok.","shortLead":"A Qualcomm szerint az új processzoruk, a Snapdragon 480-as jelentős mértékben járul majd hozzá ahhoz...","id":"20210104_qualcomm_snapdragon_480_5g_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=675d00f2-0111-4154-b228-2d7f17c04a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3f1ccb0-fb22-4197-b4bd-b158b1104ad4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210104_qualcomm_snapdragon_480_5g_processzor","timestamp":"2021. január. 04. 18:13","title":"Jöhetnek az olcsó 5G-s mobilok: itt a Qualcomm új processzora, a Snapdragon 480","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ötven professzor állt ki a vakcina mellett, Kína nem engedi be a WHO szakértőit. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Ötven professzor állt ki a vakcina mellett, Kína nem engedi be a WHO szakértőit. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20210106_Radar360_Ujabb_csucsot_dontott_a_jarvany_a_briteknelTrump_korozott_szemely_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75a48cb3-e0d7-44b6-90e5-99e152379a84","keywords":null,"link":"/360/20210106_Radar360_Ujabb_csucsot_dontott_a_jarvany_a_briteknelTrump_korozott_szemely_lehet","timestamp":"2021. január. 06. 07:55","title":"Radar360: Újabb csúcsot döntött a járvány a briteknél, Trump körözött személy lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb932e3b-6697-456b-965a-527c51b98b62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Egyiptom is megszakította a kapcsolatait az emírséggel.","shortLead":"Korábban Szaúd-Arábia, az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein és Egyiptom is megszakította a kapcsolatait az emírséggel.","id":"20210105_Al_Ula_megallapodas_Katar_SzaudArabia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb932e3b-6697-456b-965a-527c51b98b62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94de8d6-a1e1-4edf-b5c0-724cb75f9803","keywords":null,"link":"/vilag/20210105_Al_Ula_megallapodas_Katar_SzaudArabia","timestamp":"2021. január. 05. 18:55","title":"Véget ér Katar három éve tartó blokádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ded37407-ba60-434c-a95a-ec477ea66301","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt NAV-vezetőt benzinkártyával fizette le egy cég, hogy ne legyen probléma az árucikkeik vámkezelésével.","shortLead":"A volt NAV-vezetőt benzinkártyával fizette le egy cég, hogy ne legyen probléma az árucikkeik vámkezelésével.","id":"20210105_korrupcio_nav_vademeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ded37407-ba60-434c-a95a-ec477ea66301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"413c8f45-b669-4e62-a9ef-c20f0bcb3b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_korrupcio_nav_vademeles","timestamp":"2021. január. 05. 12:25","title":"Vádat emeltek a benzinkártyával megkent NAV-vezető ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91f11d03-6543-4159-aefe-cf02484a9d52","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbben Ukrajnából érkeznek hozzánk. A bevándorlók főként munka és tanulás céljából jönnek.","shortLead":"A legtöbben Ukrajnából érkeznek hozzánk. A bevándorlók főként munka és tanulás céljából jönnek.","id":"20210105_kulfoldiek_bevandorlok_magyarorszag_munkavallalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91f11d03-6543-4159-aefe-cf02484a9d52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e79940c-f002-4673-a722-17ea994c87bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210105_kulfoldiek_bevandorlok_magyarorszag_munkavallalas","timestamp":"2021. január. 05. 06:15","title":"Tavaly már 200 ezer külföldi élt tartósan Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]