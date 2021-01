Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc3dd259-1bf7-480c-8893-87aac782172b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Magán kezdi a spórolást az önkormányzat Szücsné Posztovics Ilona polgármester szerint.","shortLead":"Magán kezdi a spórolást az önkormányzat Szücsné Posztovics Ilona polgármester szerint.","id":"20210107_tatabanya_elvonasok_2_milliardos_hiany_leepites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc3dd259-1bf7-480c-8893-87aac782172b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8847a4-4198-41fb-9109-dda17cb4e5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_tatabanya_elvonasok_2_milliardos_hiany_leepites","timestamp":"2021. január. 07. 16:10","title":"Elfogyott Tatabánya pénze a kormány elvonásai után: leépítés és fizetéscsökkentés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A most jóváhagyott Moderna-vakcinából Magyarország is részesedik. Az Európai Bizottság szóvivője Menczer Tamás kritikájára is válaszolt, és szerinte az inkább önkritikának illik be.","shortLead":"A most jóváhagyott Moderna-vakcinából Magyarország is részesedik. Az Európai Bizottság szóvivője Menczer Tamás...","id":"20210106_A_Moderna_oltasa_megkapta_a_forgalomba_hozatali_engedelyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dac75219-a289-4b10-8991-a9f343cc1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c5ac45-640b-4ee8-be66-e28e4ea8b235","keywords":null,"link":"/eurologus/20210106_A_Moderna_oltasa_megkapta_a_forgalomba_hozatali_engedelyt","timestamp":"2021. január. 06. 17:50","title":"A jövő héten szállítja vakcináit a Moderna, amely közben a forgalomba hozatali engedélyt is megkapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdaságvédelminek nevezett (de például stadionépítéseket is magukban foglaló) állami kiadások ötödéből a válság miatt elveszett összes munkahelyet megmenthette volna a kormány a GKI szerint.","shortLead":"A gazdaságvédelminek nevezett (de például stadionépítéseket is magukban foglaló) állami kiadások ötödéből a válság...","id":"20210107_GKI_A_kormany_az_osszes_munkahelyet_megmenthette_volna_ha_nem_masra_kolt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4275b483-b799-450d-af66-bd8d70dcc4a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a008cd6-8d2d-4693-8d12-3693d2f8949f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210107_GKI_A_kormany_az_osszes_munkahelyet_megmenthette_volna_ha_nem_masra_kolt","timestamp":"2021. január. 07. 12:30","title":"GKI: A kormány az összes munkahelyet megmenthette volna, ha nem másra költ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e52a302-0f49-4e81-8c29-6c26f8babdbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy feltüzelte híveit az elnökválasztási kudarcába belenyugodni képtelen Donald Trump, hogy azok megrohamozták az amerikai törvényhozás, a Capitolium épületét, elsodorták az épületet védő biztonságiakat, és az ott az éppen elektori szavazatokat számláló képviselőket és szenátorokat fenyegették. Nézze végig az amerikai történelemben példátlan események képeit!

","shortLead":"Úgy feltüzelte híveit az elnökválasztási kudarcába belenyugodni képtelen Donald Trump, hogy azok megrohamozták...","id":"20210107_Capitolium_usa_Trump_tuntetok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e52a302-0f49-4e81-8c29-6c26f8babdbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ecf501f-f045-4138-85da-44cc61e2e497","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_Capitolium_usa_Trump_tuntetok","timestamp":"2021. január. 07. 11:24","title":"A falmászó Trump-hívőktől, szükséggázálarcban menekülő képviselőkig – képeken a Capitolium ostroma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4112088-3f37-4e31-bf09-b8faa72ed72b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A dohai garázs, amelyben ez a kocsi helyet kapott tartalmaz néhány komoly autót.","shortLead":"A dohai garázs, amelyben ez a kocsi helyet kapott tartalmaz néhány komoly autót.","id":"20210105_Audi_RS7_Vegas_Yellow","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4112088-3f37-4e31-bf09-b8faa72ed72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3995898-af60-434c-8e05-df584adf6bfe","keywords":null,"link":"/cegauto/20210105_Audi_RS7_Vegas_Yellow","timestamp":"2021. január. 06. 04:26","title":"Van, amikor egy garázs legszerényebb autója a 600 lóerős egyedi Audi RS7 ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affa5b38-eed5-4521-a542-e3a9f972dd86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb tüntetésekre lehet számítani a döntés után Wisconsinban.","shortLead":"Újabb tüntetésekre lehet számítani a döntés után Wisconsinban.","id":"20210106_Jacob_Blake_rendorseg_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=affa5b38-eed5-4521-a542-e3a9f972dd86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461402c0-1cf0-4906-8b1e-d5a7199f4ed7","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Jacob_Blake_rendorseg_vademeles","timestamp":"2021. január. 06. 05:57","title":"Nem emelnek vádat az afroamerikai Jacob Blake-et hátba lövő rendőr ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475dc26f-fad4-4cd9-828f-db325e58990c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vannak, akik elhiszik és terjesztik, hogy apró chip kerül a koronavírus ellen beoltottak szervezetébe. Erről egy “bizonyíték” is kering a neten, terjesztői azt állítják, hogy a chip kapcsolási rajza. Valójában egy gitárpedálé.","shortLead":"Vannak, akik elhiszik és terjesztik, hogy apró chip kerül a koronavírus ellen beoltottak szervezetébe. Erről...","id":"20210106_covid_koronavirus_vakcina_elektromos_gitar_pedal_aramkori_rajz_5g_chip_konteo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=475dc26f-fad4-4cd9-828f-db325e58990c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"615887d9-e48f-49d6-8f0d-24420a15dfc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_covid_koronavirus_vakcina_elektromos_gitar_pedal_aramkori_rajz_5g_chip_konteo","timestamp":"2021. január. 06. 08:03","title":"Chip a vakcinákban? Kiderült, hogy valójában egy gitárpedál kapcsolási rajza kering a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aeb926b-c47b-4c2d-8726-a4b584353dfa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Többen megijedtek tőle.","shortLead":"Többen megijedtek tőle.","id":"20210107_ufoeszleles_ufo_repulo_targy_hawaii","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aeb926b-c47b-4c2d-8726-a4b584353dfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf19ef0-7a3d-481d-89ca-9e159601b72d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_ufoeszleles_ufo_repulo_targy_hawaii","timestamp":"2021. január. 07. 10:03","title":"Kékes-lilás tárgyat láttak az égen Hawaiin, egyelőre nem tudni, mi volt az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]