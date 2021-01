Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara titkára szerint az oltásra jelentkezés rendkívül nehéz, a megadott telefonszámok gyakran elérhetetlenek és az online időpontkérés is csak helyenként működik.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara titkára szerint az oltásra jelentkezés rendkívül nehéz, a megadott telefonszámok gyakran...","id":"20210106_oltas_egeszsegugyi_dolgozo_mok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcd6380a-e13a-4b4a-b863-2eed5a7d487f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12e6a62-386c-4fcc-a446-f1bcce5e852a","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_oltas_egeszsegugyi_dolgozo_mok","timestamp":"2021. január. 06. 12:24","title":"MOK: Kaotikus az egészségügyi dolgozók oltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d89a877-e27a-41d8-a56e-3fb59d9c3115","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valamikor 2024-2025-ben állíthatja Föld körüli pályára a NASA a SPHEREx nevű űrtávcsövet, ami 10 milliárd fényévre tud majd elnézni.","shortLead":"Valamikor 2024-2025-ben állíthatja Föld körüli pályára a NASA a SPHEREx nevű űrtávcsövet, ami 10 milliárd fényévre tud...","id":"20210106_nasa_spherex_urtavcso","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d89a877-e27a-41d8-a56e-3fb59d9c3115&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e1d671b-f499-4e50-b960-5e99618ac3d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_nasa_spherex_urtavcso","timestamp":"2021. január. 06. 13:16","title":"Megmutatta a NASA az űrtávcsövet, amivel az univerzum keletkezését fogja kutatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság döntheti el, hogy indít-e nyomozást.","shortLead":"A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság döntheti el, hogy indít-e nyomozást.","id":"20210107_orban_gyozo_dolomit_kft_feljelentes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8b6b4a31-d5c7-4fca-a332-b33297044d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c57ec22-f690-4a81-b5ca-0ab7dad7d3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_orban_gyozo_dolomit_kft_feljelentes","timestamp":"2021. január. 07. 18:20","title":"Polt átküldte a rendőrségnek idősebb Orbán cégének az ügyét, hogy döntsenek róla ők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai külügyminiszter szerint az ő munkássága alatt sokat tettek a magyar demokráciáért.","shortLead":"Az amerikai külügyminiszter szerint az ő munkássága alatt sokat tettek a magyar demokráciáért.","id":"20210106_Pompeo_Obama_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83578c0b-99d7-4919-92f1-d020c01c6ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b54b07e-0f3e-4dcd-996e-15e3dd936e45","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Pompeo_Obama_Magyarorszag","timestamp":"2021. január. 06. 12:55","title":"Pompeo: Obamáék úgy kezelték Magyarországot, mint Észak-Koreát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e765113e-7f37-4aa0-9b0e-dbaeb23e00d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 19-es és 49-es járat helyett pótlóbuszok közlekednek Kelenföld és a Móricz Zsigmond körtér között.","shortLead":"A 19-es és 49-es járat helyett pótlóbuszok közlekednek Kelenföld és a Móricz Zsigmond körtér között.","id":"20210106_Villamos_baleset_Ujbuda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e765113e-7f37-4aa0-9b0e-dbaeb23e00d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac0b2de-871a-4b0b-9274-235ff9fe562b","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Villamos_baleset_Ujbuda","timestamp":"2021. január. 06. 10:51","title":"Villamossal ütközött egy autó Újbudán, mentő is a helyszínen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed47936-8c64-4031-acd5-7af0498d0a36","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A King of Fans mennyezeti ventilátoráról kiderült, a gyári összeszerelés során két csavart nem jól rögzítettek benne, ami miatt használat közben lerepülhet az egyik lapát. Két esetben már meg is történt a baj.","shortLead":"A King of Fans mennyezeti ventilátoráról kiderült, a gyári összeszerelés során két csavart nem jól rögzítettek benne...","id":"20210106_ventilator_visszahivas_muszaki_hiba_meghibasodas_hampton_bay","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ed47936-8c64-4031-acd5-7af0498d0a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310518f1-7cd4-4134-9e68-cea8331c7a1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_ventilator_visszahivas_muszaki_hiba_meghibasodas_hampton_bay","timestamp":"2021. január. 06. 11:33","title":"190 ezer mennyezeti ventilátort kellett visszahívni Amerikában, lerepülhet a méretes lapátjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rájár a rúd a jobboldali publicistára: kedden a Political Capital indított ellene eljárást, szerdán Hadházy Ákos. ","shortLead":"Rájár a rúd a jobboldali publicistára: kedden a Political Capital indított ellene eljárást, szerdán Hadházy Ákos. ","id":"20210106_Vegrehajtast_inditott_Hadhazy_Akos_Bayer_Zsolt_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e9e4c2d-0418-4b02-8314-881836b790de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd03b183-c44e-48e5-ad09-d10f4b070905","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Vegrehajtast_inditott_Hadhazy_Akos_Bayer_Zsolt_ellen","timestamp":"2021. január. 06. 10:01","title":"Végrehajtást indított Hadházy Ákos Bayer Zsolt ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e359db1-f120-4c71-b77a-f9ea07853fe6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyi sérülés nem történt, de több autóban kárt tettek a lezuhanó faldarabok.","shortLead":"Személyi sérülés nem történt, de több autóban kárt tettek a lezuhanó faldarabok.","id":"20210106_radetzky_laktanya_bontas_omlas_parkolo_autok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e359db1-f120-4c71-b77a-f9ea07853fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99122a4c-ec9d-49a7-a77a-f482112ad9a8","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_radetzky_laktanya_bontas_omlas_parkolo_autok","timestamp":"2021. január. 06. 12:01","title":"Parkoló autókra omlott a bontás alatt álló Radetzky-laktanya fala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]