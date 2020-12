Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A karácsonykor és szilveszterkor érvényben lévő rendelkezésekről viszont viszont még nem döntöttek.","shortLead":"A karácsonykor és szilveszterkor érvényben lévő rendelkezésekről viszont viszont még nem döntöttek.","id":"20201214_szlovenia_szigoritas_enyhites_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65132d4e-29d3-4e67-a5fe-6a8733dcbaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25b506b-a432-4b25-89f1-d3a6863dcd19","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_szlovenia_szigoritas_enyhites_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 14. 15:01","title":"Szombaton még szigorítottak, most enyhítenek a szlovénok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0b1d73b-6e72-45b6-ac81-81260c6d7e1f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az új csúszásmentesítő a környezet mellett a cipőt és a nadrágszárat is kíméli.\r

","shortLead":"Az új csúszásmentesítő a környezet mellett a cipőt és a nadrágszárat is kíméli.\r

","id":"20201214_Utszoro_so_Fokert_kornyezetbarat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0b1d73b-6e72-45b6-ac81-81260c6d7e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"128647d7-077f-46b4-be82-3c75e39bd679","keywords":null,"link":"/zhvg/20201214_Utszoro_so_Fokert_kornyezetbarat","timestamp":"2020. december. 14. 15:57","title":"Viszlát, fehér foltok: lecserélte az útszóró sót a Főkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Hat szolgáltatására jelentett be termékkivezetést a Vodafone Magyarország. Nem lesz mobilos hangposta, elérhetetlenné válnak a UPC-s e-mailek is.","shortLead":"Hat szolgáltatására jelentett be termékkivezetést a Vodafone Magyarország. Nem lesz mobilos hangposta, elérhetetlenné...","id":"20201215_vodafone_termekkivezetes_upc_wi_free_hangposta_upc_mail_megszuntetes_webmail_uj_email_cim_letrehozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad3babd0-6840-4a37-8aa1-292e1ef530cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_vodafone_termekkivezetes_upc_wi_free_hangposta_upc_mail_megszuntetes_webmail_uj_email_cim_letrehozasa","timestamp":"2020. december. 15. 11:33","title":"Megszűnik az ingyenes UPC-wifi a Vodafone-nál, lekapcsolnak öt másik szolgáltatást is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425dc671-f5b6-4f9a-9492-d4708a6b57ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy Floridában talált kígyó az állatvédők szerint két, egymástól függetlenül működő aggyal rendelkezik, ezért folyton vitába keveredik önmagával.","shortLead":"Egy Floridában talált kígyó az állatvédők szerint két, egymástól függetlenül működő aggyal rendelkezik, ezért folyton...","id":"20201214_ketfeju_kigyo_siklo_agy_iker_ikrek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=425dc671-f5b6-4f9a-9492-d4708a6b57ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4ff41f-8bbb-428d-9bd2-bfd0c5f55dd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_ketfeju_kigyo_siklo_agy_iker_ikrek","timestamp":"2020. december. 14. 09:03","title":"Kétfejű kígyót találtak – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vakcina beadása utáni 12 nappal később már kialakul bizonyos fokú védelem a virológusok szerint. A gyakoribb reakciók egyike a fejfájás és a hidegrázás.","shortLead":"A vakcina beadása utáni 12 nappal később már kialakul bizonyos fokú védelem a virológusok szerint. A gyakoribb reakciók...","id":"20201214_pecs_virologus_vakcina_mellekhatas_pfizer_biontech","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07cf48ab-c59e-440c-9195-8614d2361bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0896a1e-3647-4624-a2a6-bb04f4317552","keywords":null,"link":"/tudomany/20201214_pecs_virologus_vakcina_mellekhatas_pfizer_biontech","timestamp":"2020. december. 14. 09:33","title":"Pécsi virológusok megmutatták, milyen mellékhatásai lehetnek a Pfizer/BioNTech vakcinának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039ffb3e-3acb-4dad-be45-0075475bd425","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bevételcsökkenés miatt a városi intézmények és cégek költségeit mérsékelni kell, de a képviselők tiszteletdíja is kevesebb lehet.","shortLead":"A bevételcsökkenés miatt a városi intézmények és cégek költségeit mérsékelni kell, de a képviselők tiszteletdíja is...","id":"20201214_Szombathely_kormany_helyi_adok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=039ffb3e-3acb-4dad-be45-0075475bd425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7ed937-9383-4deb-8ff6-ad9b43707613","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201214_Szombathely_kormany_helyi_adok","timestamp":"2020. december. 14. 21:10","title":"600 millió forinttól esik el Szombathely, mert a kormány befagyasztotta a helyi adókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2021 júliusa helyett 2021 szeptemberéig engedi, hogy a dolgozói a koronavírus-járvány miatt otthonról végezzék a munkájukat. Emellett egy speciális, hibrid munkahetet is tesztelni kezd a cég.","shortLead":"A Google 2021 júliusa helyett 2021 szeptemberéig engedi, hogy a dolgozói a koronavírus-járvány miatt otthonról végezzék...","id":"20201215_google_home_office_munkavegzes_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6831e109-e871-46a0-a55f-7cbb728a066c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdffa0c9-2e47-44a3-ad92-7c962298f391","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_google_home_office_munkavegzes_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. december. 15. 15:03","title":"A Google jövő szeptemberig nem is rendeli már be a dolgozóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"90 ezer euró büntetést ért a nemi diszkrimináció.","shortLead":"90 ezer euró büntetést ért a nemi diszkrimináció.","id":"20201215_parizs_nok_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77bbb9b8-4d9e-437d-876e-d49ab5ec4691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82813cf-3d44-4ca0-8016-baec09a06bdc","keywords":null,"link":"/elet/20201215_parizs_nok_buntetes","timestamp":"2020. december. 15. 19:51","title":"Megbüntették a párizsi városvezetést, mert túl sok nőt alkalmaztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]