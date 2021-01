Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN és más médiumok előrejelzése szerint Raphael Warnock szoros versenyben legyőzte a hivatalban lévő republikánus Kelly Loefflert. A különbség David Perdue és John Ossoff között is rendkívül kicsi.","shortLead":"A CNN és más médiumok előrejelzése szerint Raphael Warnock szoros versenyben legyőzte a hivatalban lévő republikánus...","id":"20210106_szenator_potvalasztas_raphael_warnock","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25723cd2-60b8-4271-aaad-f1cb4676f8d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71c19d16-6f1b-4253-b1de-cbffd663cf3e","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_szenator_potvalasztas_raphael_warnock","timestamp":"2021. január. 06. 09:26","title":"Az egyik demokrata szenátorjelölt nyert Georgiában, a másik vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d748409-5501-4142-a355-6f39e9b2585e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210107_Marabu_Feknyuz_Kasler_oltasi_terve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d748409-5501-4142-a355-6f39e9b2585e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d856bb-b222-4f3c-8c7f-5c6163f91a40","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Marabu_Feknyuz_Kasler_oltasi_terve","timestamp":"2021. január. 07. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Kásler oltási terve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aab024d0-b241-4169-9cea-4f3fb5dc41cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Néhány nappal a mandátuma lejárta előtt a Trump-kormány még megnyitotta Alaszka sarkvidéki nemzeti parkjának egy részét az olajkitermelők előtt. A lépést egy évtizede vita tartó vita és pereskedés előzte meg - írja a BBC.","shortLead":"Néhány nappal a mandátuma lejárta előtt a Trump-kormány még megnyitotta Alaszka sarkvidéki nemzeti parkjának egy részét...","id":"20210107_Trump_megnyitotta_az_utolso_alaszkai_vadont_az_olajcegek_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aab024d0-b241-4169-9cea-4f3fb5dc41cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901b992e-c1e8-4346-b84b-436dceeb2c45","keywords":null,"link":"/zhvg/20210107_Trump_megnyitotta_az_utolso_alaszkai_vadont_az_olajcegek_elott","timestamp":"2021. január. 07. 14:44","title":"Trump megnyitotta az alaszkai vadont az olajcégek előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Ezzel a BioNTech-Pfizer után a második oltóanyagot is használni lehet az EU-ban.","shortLead":"Ezzel a BioNTech-Pfizer után a második oltóanyagot is használni lehet az EU-ban.","id":"20210106_Megkapta_a_Moderna_az_unios_gyogyszerugynokseg_engedelyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6db91844-3f07-4949-be80-f5660a5e8653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d44beab-bd5d-4eea-9750-f8bab9d3f0a2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210106_Megkapta_a_Moderna_az_unios_gyogyszerugynokseg_engedelyet","timestamp":"2021. január. 06. 13:34","title":"Megkapta a Moderna az uniós gyógyszerügynökség engedélyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nettó átlagkereset a statisztikai hivatal szerint 272 900 forint volt.","shortLead":"A nettó átlagkereset a statisztikai hivatal szerint 272 900 forint volt.","id":"20210106_ksh_brutto_atlagkereset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73d8f23f-7a19-4667-9b06-e05561d443cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffadf412-65f8-4e45-a46e-d8ee6c251a5e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_ksh_brutto_atlagkereset","timestamp":"2021. január. 06. 09:00","title":"397 400 forintos bruttó átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161480c8-49bf-4d18-a5f5-c2c265b37774","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik sofőrt Kecskemét határában, a másikat az inárcsi pihenőnél igazoltatták. ","shortLead":"Az egyik sofőrt Kecskemét határában, a másikat az inárcsi pihenőnél igazoltatták. ","id":"20210106_illegalis_bevandorlo_embercsempeszet_gyanuja_rendorseg_magyar_soforok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=161480c8-49bf-4d18-a5f5-c2c265b37774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eef4697-8c6c-48c8-955b-ce11a272daca","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_illegalis_bevandorlo_embercsempeszet_gyanuja_rendorseg_magyar_soforok","timestamp":"2021. január. 06. 07:35","title":"Kilencvenöt illegális bevándorlót találtak két teherautóban a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakember szerint ha nálunk is elterjed az új variáns, akkor a jelenlegi korlátozások mellett lassabban csökkenhet a fertőzések száma.","shortLead":"A szakember szerint ha nálunk is elterjed az új variáns, akkor a jelenlegi korlátozások mellett lassabban csökkenhet...","id":"20210106_Rusvai_Miklos_virologus_brit_virusmutacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d42d9ce-df2f-408b-af69-d56b0ca6000d","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Rusvai_Miklos_virologus_brit_virusmutacio","timestamp":"2021. január. 06. 06:51","title":"Rusvai Miklós virológus a brit vírusmutációról: már itt van nálunk is, csak eddig nem mutatták ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e765113e-7f37-4aa0-9b0e-dbaeb23e00d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 19-es és 49-es járat helyett pótlóbuszok közlekednek Kelenföld és a Móricz Zsigmond körtér között.","shortLead":"A 19-es és 49-es járat helyett pótlóbuszok közlekednek Kelenföld és a Móricz Zsigmond körtér között.","id":"20210106_Villamos_baleset_Ujbuda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e765113e-7f37-4aa0-9b0e-dbaeb23e00d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ac0b2de-871a-4b0b-9274-235ff9fe562b","keywords":null,"link":"/itthon/20210106_Villamos_baleset_Ujbuda","timestamp":"2021. január. 06. 10:51","title":"Villamossal ütközött egy autó Újbudán, mentő is a helyszínen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]