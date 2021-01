Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attila szerint neki a biodíszlet szerepét szánták azon az egyeztetésen, ahol az önkormányzatokat érintő újabb elvonást bejelentette a kormányfő.","shortLead":"Péterffy Attila szerint neki a biodíszlet szerepét szánták azon az egyeztetésen, ahol az önkormányzatokat érintő újabb...","id":"20210107_rogan_orban_peterffy_iparuzesi_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e8ceb2f-f84d-4e78-804a-d5a4578f4afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96856f3-eecf-4c6f-a205-fb3fa1ab5ec0","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_rogan_orban_peterffy_iparuzesi_ado","timestamp":"2021. január. 07. 22:08","title":"Rogánnal kísértette ki Orbán a pécsi polgármestert az iparűzési adóról szóló megbeszélésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz egykori minisztere ezzel kívánja biztosítani az újonnan létrejövő agráregyetem működését.","shortLead":"A Fidesz egykori minisztere ezzel kívánja biztosítani az újonnan létrejövő agráregyetem működését.","id":"20210107_rogan_antal_lazar_janos_szerencsejatek_reszvenycsomag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c28f0e-1b84-4dde-b3e6-032be014881d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"796e8d75-4e8d-4f3a-a05e-533c26ce3c05","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_rogan_antal_lazar_janos_szerencsejatek_reszvenycsomag","timestamp":"2021. január. 07. 11:16","title":"Lázár állítólag vinné a Szerencsejáték Zrt. részvénycsomagját, Rogán nem örül ennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e17dec0-77f3-4ad3-a1e0-03b54a7c4cd6","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Pintér Sándor még a kilencvenes években néhány egykori főrendőrrel együtt gründolta azt a vagyonvédelmi céget, amely csaknem negyven másik vállalkozással együtt nemrég érintett lett egy bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt indult büntetőügyben. A gyanúsítottak között van a Preventív-Security Zrt. vezetője, Cz. Gábor, aki a kilencvenes években annak a Valenta Lászlónak a beosztottja és bizalmasa volt a rendőrségen, akivel Pintér a céget alapította. ","shortLead":"Pintér Sándor még a kilencvenes években néhány egykori főrendőrrel együtt gründolta azt a vagyonvédelmi céget, amely...","id":"20210108_Pinter_Sandor_egykori_cege_is_erintett_lett_egy_bunugyben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2e17dec0-77f3-4ad3-a1e0-03b54a7c4cd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ace9fd6-0016-4182-8320-180608e318f9","keywords":null,"link":"/360/20210108_Pinter_Sandor_egykori_cege_is_erintett_lett_egy_bunugyben","timestamp":"2021. január. 08. 06:30","title":"Pintér Sándor egykori cége is érintett lett egy bűnügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c533ffc-b8d9-4811-804d-1035b5854d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter után a Facebook is ellehetetlenítette ideiglenesen, hogy Donald Trump bármit közzétehessen a felületén.","shortLead":"A Twitter után a Facebook is ellehetetlenítette ideiglenesen, hogy Donald Trump bármit közzétehessen a felületén.","id":"20210107_donald_trump_facebook_kitiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c533ffc-b8d9-4811-804d-1035b5854d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76087a6-4b8c-4143-bcc0-17e2bbf4be37","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_donald_trump_facebook_kitiltas","timestamp":"2021. január. 07. 02:53","title":"24 órára kitiltották a Facebookról Donald Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban figyelmeztette a felhasználókat a YouTube, ha olyan tartalmat tettek közzé, ami kitiltást vont volna maga után. A szerdai washingtoni események fényében viszont változtattak a bevett szokáson.","shortLead":"Korábban figyelmeztette a felhasználókat a YouTube, ha olyan tartalmat tettek közzé, ami kitiltást vont volna maga...","id":"20210108_youtube_amerikai_elnokvalasztas_2020_valasztasi_csalas_letiltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d55f304-cd6e-4802-bde2-16626bf1b216","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_youtube_amerikai_elnokvalasztas_2020_valasztasi_csalas_letiltas","timestamp":"2021. január. 08. 08:33","title":"Azonnal kitiltja a felhasználót a YouTube, ha az amerikai elnökválasztás elcsalásáról posztol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az elektori szavazatok számlálásának napjára, a szerinte elcsalt elnökválasztás ellen hívta harcba a híveit Donald Trump, és ők hallgattak rá. Az eredmény megdöbbentő látvány volt, ahogy a kongresszusi rendőrség sorait félresöpörve a Trump melletti tüntetők betörtek a Capitolium épületébe, ahonnan ki kellett menekíteni a képviselőket és a szenátorokat. A példátlan szerdai események még nem tudni, milyen nyomot hagynak az amerikai demokrácián, politikán és a republikánus párton.","shortLead":"Az elektori szavazatok számlálásának napjára, a szerinte elcsalt elnökválasztás ellen hívta harcba a híveit Donald...","id":"20210107_Trump_hiveinek_torvenyhozasi_ostroma_megdobbentette_Amerikat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec226917-be91-4c0e-b391-75dc32a69e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0034944c-e503-49b2-b5aa-b005d091a523","keywords":null,"link":"/360/20210107_Trump_hiveinek_torvenyhozasi_ostroma_megdobbentette_Amerikat","timestamp":"2021. január. 07. 07:15","title":" A nap, amelyet Amerika sosem feledhet ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb negatív rekord született a tengerentúlon.","shortLead":"Újabb negatív rekord született a tengerentúlon.","id":"20210106_korhaz_jarvany_amerika_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"222d3a31-a478-40c5-b8d3-7988a13b5e3f","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_korhaz_jarvany_amerika_koronavirus","timestamp":"2021. január. 06. 21:53","title":"Egy nap alatt 130 ezer amerikai került kórházba a Covid-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős forgalomnövekedést mértek a Telenor és a Magyar Telekom hálózatain szilveszterkor és újév napján a mobilszolgáltatók szerdai közleménye szerint.","shortLead":"Jelentős forgalomnövekedést mértek a Telenor és a Magyar Telekom hálózatain szilveszterkor és újév napján...","id":"20210106_szilveszter_ujev_sms_hvas_mobilnet_mobilforgalom_telenor_telekom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b39960-d2cf-47cd-9fda-55d1cf9a3d52","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_szilveszter_ujev_sms_hvas_mobilnet_mobilforgalom_telenor_telekom","timestamp":"2021. január. 06. 18:03","title":"400 ezer SMS, 420 ezer hívás: így mobiloztak a magyarok szilveszterkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]