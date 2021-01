Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználási feltételeinek többszöri, súlyos megsértése miatt kizárta az Egyesült Államok elnökét rendszeréből a Twitter. Most ideiglenes kitiltásról van szó, de végleges is jöhet.","shortLead":"Felhasználási feltételeinek többszöri, súlyos megsértése miatt kizárta az Egyesült Államok elnökét rendszeréből...","id":"20210107_real_donald_trump_twitter_kizaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fdf777-09f4-44e9-8f0e-e958bc2413cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_real_donald_trump_twitter_kizaras","timestamp":"2021. január. 07. 02:31","title":"12 órára kizárta Trumpot saját fiókjából a Twitter, és belengette a végleges törlést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent bevet a tél.","shortLead":"Mindent bevet a tél.","id":"20210108_csapadek_idojaras_elorejelzes_pentek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29051b74-ef01-442c-8e63-bb1ac24b907d","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_csapadek_idojaras_elorejelzes_pentek","timestamp":"2021. január. 08. 05:07","title":"Eső, ónos és havas eső, hó és köd is lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index.hu Zrt. vezérigazgatója szerint profik voltak, de egy új csapatot szeretne.","shortLead":"Az Index.hu Zrt. vezérigazgatója szerint profik voltak, de egy új csapatot szeretne.","id":"20210107_tavozik_index_osszes_fotoriportere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e045371c-f226-4c96-a551-7edb34ab0e3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_tavozik_index_osszes_fotoriportere","timestamp":"2021. január. 07. 16:20","title":"Az összes fotóriporter távozik az Indextől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Amerika meg tudja védeni magát a pszichopatáktól. De hogyan nézne ki a saját Capitoliumunk ostroma Orbán bukása után? ","shortLead":"Amerika meg tudja védeni magát a pszichopatáktól. De hogyan nézne ki a saját Capitoliumunk ostroma Orbán bukása után? ","id":"20210108_Tota_WA_haza_nem_lehet_ellenzekben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffa28ca1-dec0-408a-b720-ecb032190b2e","keywords":null,"link":"/360/20210108_Tota_WA_haza_nem_lehet_ellenzekben","timestamp":"2021. január. 08. 09:45","title":"Tóta W.: A haza nem lehet ellenzékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vállalkozóként dolgozó fogorvosok kimaradtak a béremelésből, így sokan csak alig 250 ezer forint körüli fizetést tudnak kigazdálkodni. ","shortLead":"A vállalkozóként dolgozó fogorvosok kimaradtak a béremelésből, így sokan csak alig 250 ezer forint körüli fizetést...","id":"20210108_kasler_miklos_orvosberek_beremeles_orvosok_fogorvosok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9d7347b0-b3fb-4f84-aabb-33b560f5a8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5966647a-8d55-4442-8ed5-99388e55fdb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210108_kasler_miklos_orvosberek_beremeles_orvosok_fogorvosok","timestamp":"2021. január. 08. 18:19","title":"Kásler \"diadalvideója\" alatt kérdezik a fogorvosok, hogy ők mikor számíthatnak béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Barack Obama \"hatalmas gyalázatot\", republikánus és demokrata politikusok puccskísérletet emlegetnek.","shortLead":"Barack Obama \"hatalmas gyalázatot\", republikánus és demokrata politikusok puccskísérletet emlegetnek.","id":"20210107_Radar360_Puccskiserlet_Washingtonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed57045-9571-4429-81cd-0f953b7e7a0f","keywords":null,"link":"/360/20210107_Radar360_Puccskiserlet_Washingtonban","timestamp":"2021. január. 07. 08:00","title":"Radar360: \"Puccskísérlet\" Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nehezebben kapnak mostantól magyar rendszámot a \"füstölő\", rossz műszaki állapotú és az EU-n kívülről érkező, de még érvényes műszakival közlekedő használt autók is.","shortLead":"Nehezebben kapnak mostantól magyar rendszámot a \"füstölő\", rossz műszaki állapotú és az EU-n kívülről érkező, de még...","id":"20210107_Tovabb_szigoritjak_a_behozott_autok_honositasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fc811d4-b20c-4f3f-8243-8953d005bc35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d10e8928-b6de-4a92-98cb-4c53f4f64620","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_Tovabb_szigoritjak_a_behozott_autok_honositasat","timestamp":"2021. január. 07. 10:27","title":"Szigorítják a behozott autók honosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44abf1bf-cd49-4bc8-b8af-b127772f5222","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai birodalom bukása arról szól, hogy a szerelem olyan, mint a pénz, nehéz rátalálni, ám könnyű elveszíteni.\r

","shortLead":"Az amerikai birodalom bukása arról szól, hogy a szerelem olyan, mint a pénz, nehéz rátalálni, ám könnyű elveszíteni.\r

","id":"202101_film__befektetesi_tanacsadok_az_amerikai_birodalom_bukasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44abf1bf-cd49-4bc8-b8af-b127772f5222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cde83bf-3281-4803-91f0-2614debd0373","keywords":null,"link":"/360/202101_film__befektetesi_tanacsadok_az_amerikai_birodalom_bukasa","timestamp":"2021. január. 07. 15:00","title":"A járvány miatt új platformon látható az Oscar-díjas Denys Arcand legutóbbi filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]