[{"available":true,"c_guid":"d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Közleményt adott ki a Debreceni Egyetem az alapítványi működésről szóló sajtóhírekre reagálva.","shortLead":"Közleményt adott ki a Debreceni Egyetem az alapítványi működésről szóló sajtóhírekre reagálva.","id":"20210108_Debreceni_Egyetem_A_fenntartovaltast_a_kari_vezetok_javaslatara_vizsgaljak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d590df98-6c81-410f-a7fd-2946da79a55b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6191f330-14af-417c-a2f4-a51ae47b8a56","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Debreceni_Egyetem_A_fenntartovaltast_a_kari_vezetok_javaslatara_vizsgaljak","timestamp":"2021. január. 08. 10:38","title":"Debreceni Egyetem: A fenntartóváltást a kari vezetők javaslatára vizsgálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Van, ahol nem tartják be a gyártó által javasolt határidőt annak érdekében, hogy minél több embert tudjanak gyorsan beoltani. ","shortLead":"Van, ahol nem tartják be a gyártó által javasolt határidőt annak érdekében, hogy minél több embert tudjanak gyorsan...","id":"20210107_who_pfizer_oltasok_rugalmas_idozitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32a97b4f-23ef-45da-a5fc-547c3e6791fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c8e5952-0db5-46f0-846a-88c15ff76275","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_who_pfizer_oltasok_rugalmas_idozitese","timestamp":"2021. január. 07. 18:00","title":"WHO: Kevés a vakcina, rugalmasnak kell lenni az adagolások határidejével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69288065-0c3b-4018-9bf4-e1aa9f60d7d9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Több jelentős fővárosi közlekedési beruházást jelentett be a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára, amelyek célja a Városliget autómentesítése.","shortLead":"Több jelentős fővárosi közlekedési beruházást jelentett be a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció...","id":"20210108_Automentes_Varosligetet_a_Beke_terig_ero_3as_villamost_igernek_Furjesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=69288065-0c3b-4018-9bf4-e1aa9f60d7d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8583d8a-8ccc-4eb4-ae54-9e86d9b2e8a2","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Automentes_Varosligetet_a_Beke_terig_ero_3as_villamost_igernek_Furjesek","timestamp":"2021. január. 08. 13:40","title":"Autómentes Városligetet, a Béke térig érő 3-as villamost ígérnek Fürjesék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"816320d6-9d3c-4626-9033-39d296b0a3d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMMI szerint minden eshetőségre fel kell készülni, arra is, ha nagy mennyiségű oltóanyag érkezne az országba.","shortLead":"Az EMMI szerint minden eshetőségre fel kell készülni, arra is, ha nagy mennyiségű oltóanyag érkezne az országba.","id":"20210108_oltas_koronavirus_korhaz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=816320d6-9d3c-4626-9033-39d296b0a3d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07eb9c45-8e12-4cca-ae17-e09ae950bab2","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_oltas_koronavirus_korhaz","timestamp":"2021. január. 08. 20:15","title":"Egy hétvége alatt beoltanának másfél millió embert Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanulók részegen pusztítottak azt követően, hogy a miniszterelnök novemberben bejelentette: a járvány miatt bezárják a kollégiumokat, a felsőoktatás pedig online folyik tovább.","shortLead":"A tanulók részegen pusztítottak azt követően, hogy a miniszterelnök novemberben bejelentette: a járvány miatt bezárják...","id":"20210108_schonherz_kollegium_rongalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e58c4b6-0c93-4ed6-aebf-50e2810b45e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_schonherz_kollegium_rongalas","timestamp":"2021. január. 08. 16:33","title":"Kétszemeszteres eltiltást kaptak a diákok, akik Orbán bejelentése után törni-zúzni kezdtek a Schönherz Kollégiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76b6f428-8ee8-4038-9205-3407bbf0ba50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A védelmi minisztérium az AP hírügynökség szerint három nappal a törvényhozás épületének ostroma előtt feltette a kérdést a testületnek: szükségük van-e a Nemzeti Gárda támogatására. A válasz nemleges volt. ","shortLead":"A védelmi minisztérium az AP hírügynökség szerint három nappal a törvényhozás épületének ostroma előtt feltette...","id":"20210108_capitolium_ostroma_lemondas_pentagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76b6f428-8ee8-4038-9205-3407bbf0ba50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a624165-9b5f-470d-9108-33d51f9ba345","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_capitolium_ostroma_lemondas_pentagon","timestamp":"2021. január. 08. 05:57","title":"Lemondott a Capitolium rendőrségének főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837c508c-387d-44a4-baab-3c4d234c5e7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hagyomány már a JerryRigEverything nevű YouTube-csatornán, hogy a tortúrateszteket készítő videós összegzi, melyik mobil bírta az elmúlt 12 hónapban legjobban a gyűrődést, és melyiket sikerült a legkönnyebben tönkretenni. Megérkezett a legújabb összegzés.","shortLead":"Hagyomány már a JerryRigEverything nevű YouTube-csatornán, hogy a tortúrateszteket készítő videós összegzi, melyik...","id":"20210108_jerryrigeveryting_torturateszt_strapabiro_mobil_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=837c508c-387d-44a4-baab-3c4d234c5e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4008ad45-1907-420a-a987-e07c58b5e416","keywords":null,"link":"/tudomany/20210108_jerryrigeveryting_torturateszt_strapabiro_mobil_2020","timestamp":"2021. január. 08. 09:03","title":"Melyik most a legtöbbet kibíró okostelefon? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem incidens történt a Honvédelmi Minisztérium szerint.","shortLead":"Nem incidens történt a Honvédelmi Minisztérium szerint.","id":"20210108_katona_meghalt_hataron_asotthalom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3030461c-162a-40c7-985b-c44f5270682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75af2e19-107c-44a4-a746-2b65d8ca4145","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_katona_meghalt_hataron_asotthalom","timestamp":"2021. január. 08. 12:53","title":"Meghalt a déli határnál egy magyar katona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]