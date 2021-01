Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Még ebben a hónapban újabb oltónyag kaphatja meg az uniós gyógyszerügynökség ajánlását – derült ki az EMA tájékoztatóján. Az eddig engedélyezett oltások klinikai vizsgálata széles körű volt, de még mindig maradtak kérdések – ezek azonban nem érintik az oltások biztonságosságát.","shortLead":"Még ebben a hónapban újabb oltónyag kaphatja meg az uniós gyógyszerügynökség ajánlását – derült ki az EMA...","id":"20210108_Januar_vegen_erkezhet_a_harmadik_oltoanyag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa4f0980-0087-43e5-822c-d0bbc121c178&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c37acd-299e-4b04-838d-0eb07fc21a68","keywords":null,"link":"/eurologus/20210108_Januar_vegen_erkezhet_a_harmadik_oltoanyag","timestamp":"2021. január. 08. 16:48","title":"Január végén érkezhet a harmadik oltóanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44abf1bf-cd49-4bc8-b8af-b127772f5222","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai birodalom bukása arról szól, hogy a szerelem olyan, mint a pénz, nehéz rátalálni, ám könnyű elveszíteni.\r

","shortLead":"Az amerikai birodalom bukása arról szól, hogy a szerelem olyan, mint a pénz, nehéz rátalálni, ám könnyű elveszíteni.\r

","id":"202101_film__befektetesi_tanacsadok_az_amerikai_birodalom_bukasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44abf1bf-cd49-4bc8-b8af-b127772f5222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cde83bf-3281-4803-91f0-2614debd0373","keywords":null,"link":"/360/202101_film__befektetesi_tanacsadok_az_amerikai_birodalom_bukasa","timestamp":"2021. január. 07. 15:00","title":"A járvány miatt új platformon látható az Oscar-díjas Denys Arcand legutóbbi filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac5ae4f-ada9-4866-9a1f-638214943081","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új szolgáltatás ígéri, hogy megérthetjük, mit nyávognak a cicák. A feladat még annál is nehezebb, mint elsőre gondolnánk, ugyanis a macskák „szókincse” valójában a gazditól is függ. A fejlesztők gépi tanulást állítottak a nemes ügy szolgálatába.","shortLead":"Új szolgáltatás ígéri, hogy megérthetjük, mit nyávognak a cicák. A feladat még annál is nehezebb, mint elsőre...","id":"202101_nyavogasszotar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac5ae4f-ada9-4866-9a1f-638214943081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24458997-db7e-4409-b9da-b094eb804ead","keywords":null,"link":"/360/202101_nyavogasszotar","timestamp":"2021. január. 09. 14:00","title":"Nyávogásszótár: telefonos appon keresztül beszélgethetünk a macskákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499bf95f-94b2-495d-9fe3-9c116c7cd970","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Puccskísérletnek nevezte az ALDE vezetője azt, ahogy Donald Trump hívei megostromolták az amerikai Capitoliumot.","shortLead":"Puccskísérletnek nevezte az ALDE vezetője azt, ahogy Donald Trump hívei megostromolták az amerikai Capitoliumot.","id":"20210107_guy_verhofstadt_capitolium_orban_viktor_hallgat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=499bf95f-94b2-495d-9fe3-9c116c7cd970&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d3e9f2-509c-4f59-a12c-92f5303eb08b","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_guy_verhofstadt_capitolium_orban_viktor_hallgat","timestamp":"2021. január. 07. 18:07","title":"Guy Verhofstadt: Halljátok Orbán hallgatását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus miatt bevezetett karantén kezdetén írt esszégyűjteményt az együttérzésről, a relatív szenvedésről és Amerika vélt vagy valós különlegességéről Zadie Smith.","shortLead":"A koronavírus miatt bevezetett karantén kezdetén írt esszégyűjteményt az együttérzésről, a relatív szenvedésről és...","id":"202101_konyv__buborekvilag_zadie_smith_sugallatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb434c-8fc9-4071-9a39-7e60e0d15a65","keywords":null,"link":"/360/202101_konyv__buborekvilag_zadie_smith_sugallatok","timestamp":"2021. január. 09. 11:15","title":"Jó, ha kéznél van ez a könyv a \"globális meghunyászkodás\" idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester arra kér mindenkit, hogy jelentkezzen az oltásra. Ő már megtette.","shortLead":"A főpolgármester arra kér mindenkit, hogy jelentkezzen az oltásra. Ő már megtette.","id":"20210109_koronavirus_jarvany_covid19_karacsony_gergely_fopolgarmester_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7a52aed-b339-4038-af8d-d2d4201b6afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c088e0-a394-49ec-94d4-208c100575bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_koronavirus_jarvany_covid19_karacsony_gergely_fopolgarmester_vakcina","timestamp":"2021. január. 09. 11:47","title":"A vakcina beadatására biztat Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnöknek címzett levélben többek között a hiteles tájékoztatást és közbizalom helyreállítását szorgalmazzák, hogy növeljék az oltási hajlandóságot.","shortLead":"A magyar miniszterelnöknek címzett levélben többek között a hiteles tájékoztatást és közbizalom helyreállítását...","id":"20210107_Oltasi_program_Orban_Viktor_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d19be0c-f5ed-4e64-ad71-3a44d639f928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62217667-9792-4501-ac74-aa939365dfbd","keywords":null,"link":"/itthon/20210107_Oltasi_program_Orban_Viktor_onkormanyzat","timestamp":"2021. január. 07. 14:23","title":"Hatékonyabb oltási programot javasol Orbán Viktornak több önkormányzati vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239db9ae-2afc-4860-8457-4a7ae5320fc1","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"Aggályos pontok is szerepelnek az ellenzéki pártvezetők által elfogadott, a leendő kormányzás alapelveit tételező nyilatkozatban. Ezeket tisztázni kell. Vélemény.","shortLead":"Aggályos pontok is szerepelnek az ellenzéki pártvezetők által elfogadott, a leendő kormányzás alapelveit tételező...","id":"20210107_Revesz_Az_ellenzek_szorszalai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=239db9ae-2afc-4860-8457-4a7ae5320fc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6f4f628-77b6-49f1-97da-307c3bc1900c","keywords":null,"link":"/360/20210107_Revesz_Az_ellenzek_szorszalai","timestamp":"2021. január. 07. 14:30","title":"Révész: Az ellenzék szőrszálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]