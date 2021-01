Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89849bfa-9654-4538-ab89-28c94f46ef47","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rendezett hatalomátadás mellett kötelezte el magát Donald Trump abban a beszédében, amelynek felvétele a Twitteren jelent meg magyar idő szerint péntek hajnalban. Az amerikai elnök ebben először ismerte el nyilvánosan, hogy nem lesz második ciklusa.","shortLead":"Rendezett hatalomátadás mellett kötelezte el magát Donald Trump abban a beszédében, amelynek felvétele a Twitteren...","id":"20210108_donald_trump_joe_biden_capitolium_twitter_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89849bfa-9654-4538-ab89-28c94f46ef47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079000c2-fa3b-4d4e-8606-c793931b8cac","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_donald_trump_joe_biden_capitolium_twitter_video","timestamp":"2021. január. 08. 08:02","title":"Videóval tért vissza a Twitterre Trump, és elismerte a vereségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a6365a-af4a-4faa-9fd0-353e9c4f95b8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a férfi egy bozótvágókéssel ölte meg két ismerősét.","shortLead":"A gyanú szerint a férfi egy bozótvágókéssel ölte meg két ismerősét.","id":"20210108_Szegedi_kettos_emberoles_gyanusitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3a6365a-af4a-4faa-9fd0-353e9c4f95b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"696e738d-7051-4a8a-9499-005a38a5edab","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_Szegedi_kettos_emberoles_gyanusitott","timestamp":"2021. január. 08. 09:44","title":"Nem sokkal a szabadulása után gyilkolhatott a szegedi kettős emberölés gyanúsítottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb190b5c-a725-4b1a-a113-83146721ab98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az idei kínai újév csak nagyjából egy hónap múlva kezdődik, az Apple már készen áll arra, hogy egy limitált kiadású eszközzel köszöntse az eseményt, a Bivaly évének kezdetét.","shortLead":"Bár az idei kínai újév csak nagyjából egy hónap múlva kezdődik, az Apple már készen áll arra, hogy egy limitált kiadású...","id":"20210107_limitalt_kiadasu_airpods_pro_a_kinai_ujevre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb190b5c-a725-4b1a-a113-83146721ab98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f309f-a2f9-4664-8db4-0e9aec302727","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_limitalt_kiadasu_airpods_pro_a_kinai_ujevre","timestamp":"2021. január. 07. 15:03","title":"Különleges AirPods fülhallgatót ad ki az Apple a kínai újévre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindent bevet a tél.","shortLead":"Mindent bevet a tél.","id":"20210108_csapadek_idojaras_elorejelzes_pentek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0798d37a-ec29-4dd6-80ce-40c5e671b125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29051b74-ef01-442c-8e63-bb1ac24b907d","keywords":null,"link":"/itthon/20210108_csapadek_idojaras_elorejelzes_pentek","timestamp":"2021. január. 08. 05:07","title":"Eső, ónos és havas eső, hó és köd is lesz ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f51108-6ff0-4406-a49c-b54f736f906f","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A Nancy Pelosi képviselőházi elnök székébe beülő férfit nem nagyon érdekelte, hogy elrejtse a személyazonosságát.","shortLead":"A Nancy Pelosi képviselőházi elnök székébe beülő férfit nem nagyon érdekelte, hogy elrejtse a személyazonosságát.","id":"20210109_Az_FBI_orizetbe_vette_a_Capitoliumban_a_labaval_az_asztalon_pozolo_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17f51108-6ff0-4406-a49c-b54f736f906f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2485e7d-23f0-4fb1-a033-ffdda6925e26","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Az_FBI_orizetbe_vette_a_Capitoliumban_a_labaval_az_asztalon_pozolo_ferfit","timestamp":"2021. január. 09. 08:05","title":"Az FBI őrizetbe vette a Capitoliumban a lábával az asztalon pózoló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök fegyveres felkelést szított országa ellen a képviselőház elnöke szerint.","shortLead":"Az amerikai elnök fegyveres felkelést szított országa ellen a képviselőház elnöke szerint.","id":"20210107_pelosi_impeachment_trump_felkeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=71a7d480-82e5-4e02-a632-28dab46297de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f550737-7a03-468d-beff-8e5e872f94fb","keywords":null,"link":"/vilag/20210107_pelosi_impeachment_trump_felkeles","timestamp":"2021. január. 07. 21:49","title":"Pelosi: Újabb impeachment jöhet, ha nem váltják le Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez azonban még nem bizonyított. A Moderna vezérigazgatója szerint vállalata hamarosan azt is megmutatná, hogy oltásuk a koronavírus újabb variánsaival szemben is hatékony.","shortLead":"Ez azonban még nem bizonyított. A Moderna vezérigazgatója szerint vállalata hamarosan azt is megmutatná, hogy oltásuk...","id":"20210107_moderna_vakcina_evekig_vedhet_stephane_bancel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9710a502-6265-444a-82d3-71f21c20df10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f2301ed-40ec-4aea-87ee-ccb72c5fc39a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_moderna_vakcina_evekig_vedhet_stephane_bancel","timestamp":"2021. január. 07. 16:56","title":"Évekig is védhet a Moderna koronavírus-vakcinája a gyógyszergyártó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25503143-e97a-4325-8546-3aa09b3aea9c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az Európa-bajnok magyar válogatott 9-8-ra kikapott a világbajnok olasz csapattól a férfi vízilabda világliga debreceni európai selejtezőjének negyeddöntőjében. Märcz Tamás együttese szombaton az 5-8. helyért folytathatja, ellenfele Horvátország lesz.","shortLead":"Az Európa-bajnok magyar válogatott 9-8-ra kikapott a világbajnok olasz csapattól a férfi vízilabda világliga debreceni...","id":"20210109_vizilabda_vilagliga_marcz_tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25503143-e97a-4325-8546-3aa09b3aea9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688764ab-37cd-4754-b1c7-9e0fd2d718e2","keywords":null,"link":"/sport/20210109_vizilabda_vilagliga_marcz_tamas","timestamp":"2021. január. 09. 08:04","title":"„A harmadik negyedben láttam fáradtságot a csapaton, fejben is” – kikapott az olaszoktól a vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]