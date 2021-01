Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6dc95a-6db5-4cda-8edb-653bdf42bfa1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kimagasló és kiábrándító eredményeik egyaránt voltak tavaly a magyaroknak, az országnak. Válogatás 2020 rekordjaiból.","shortLead":"Kimagasló és kiábrándító eredményeik egyaránt voltak tavaly a magyaroknak, az országnak. Válogatás 2020 rekordjaiból.","id":"202101_legek_es_antilegek_merlegen_a2020as_esztendo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6dc95a-6db5-4cda-8edb-653bdf42bfa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce4b431-d576-4989-ba2f-c625b70864fa","keywords":null,"link":"/360/202101_legek_es_antilegek_merlegen_a2020as_esztendo","timestamp":"2021. január. 09. 13:30","title":"Többen születtek, de kevesebben lettünk: mérlegen a 2020-as év","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48cc4647-28ea-4fd8-a036-e2d22edc0a0b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nancy Pelosi képviselőházi elnök szerint a még hivatalban lévő elnök egy ketyegő bomba, és a capitoliumi események után bármi megtörténhet.","shortLead":"Nancy Pelosi képviselőházi elnök szerint a még hivatalban lévő elnök egy ketyegő bomba, és a capitoliumi események után...","id":"20210108_donald_trump_nuklearis_inditokodok_atomhaboru_nancy_pelosi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48cc4647-28ea-4fd8-a036-e2d22edc0a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1710427c-7dc8-4ab0-8ba7-75e5da2abea4","keywords":null,"link":"/vilag/20210108_donald_trump_nuklearis_inditokodok_atomhaboru_nancy_pelosi","timestamp":"2021. január. 08. 19:12","title":"A demokraták a hadsereggel vállvetve akadályoznák meg, hogy Trump netán atomháborút indítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c92054-8ec4-4a85-b4db-987403f6bc50","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"Először azt hitték nem gyilkosságról van szó, aztán kiderült, hogy sokan érintettek lehetnek a halálában. ","shortLead":"Először azt hitték nem gyilkosságról van szó, aztán kiderült, hogy sokan érintettek lehetnek a halálában. ","id":"20210110_Egy_15_eves_lany_is_gyanusitott_letta_dunavarsanyi_gyilkossagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21c92054-8ec4-4a85-b4db-987403f6bc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd71df1-bc69-4dee-ace6-139f802c890d","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Egy_15_eves_lany_is_gyanusitott_letta_dunavarsanyi_gyilkossagban","timestamp":"2021. január. 10. 12:43","title":"Egy 15 éves lány is gyanúsított letta dunavarsányi gyilkosságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20210110_sim_cseres_lopas_vakcina_chip_5g_tusszentes_korhaz_hubble_orion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef104cf1-26ba-4a44-91ce-cabcace1d5bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_sim_cseres_lopas_vakcina_chip_5g_tusszentes_korhaz_hubble_orion","timestamp":"2021. január. 10. 12:03","title":"Ez történt: Magyarországon is terjed a SIM-cserés bankszámlalecsapolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03bad0d-6f67-48a4-a4d4-15d933b0aad5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetemi autonómiát itt is felváltaná a kuratóriumi irányítás.","shortLead":"Az egyetemi autonómiát itt is felváltaná a kuratóriumi irányítás.","id":"20210109_Nepszava_A_Semmelweis_Egyetem_2022_januarjatol_mar_alapitvanyi_formaban_mukodhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03bad0d-6f67-48a4-a4d4-15d933b0aad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291adda2-7b6d-4762-8fb8-68c90638a2d4","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Nepszava_A_Semmelweis_Egyetem_2022_januarjatol_mar_alapitvanyi_formaban_mukodhet","timestamp":"2021. január. 09. 09:45","title":"Népszava: A Semmelweis Egyetem 2022 januárjától alapítványi formában működhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Keleti Ágnes nemcsak a legidősebb élő olimpiai bajnok, hanem a legidősebb ötkarikás érmes is. Elképesztő életút áll mögötte.","shortLead":"Keleti Ágnes nemcsak a legidősebb élő olimpiai bajnok, hanem a legidősebb ötkarikás érmes is. Elképesztő életút áll...","id":"20210109_Keleti_Agnes_100_eves_A_szuletesnap_egyaltalan_nem_fontos_csak_a_jo_elet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be70f134-eb26-4eaf-981d-479b0b045e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e49915c5-1fb2-478a-b81f-6f0784dece9b","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Keleti_Agnes_100_eves_A_szuletesnap_egyaltalan_nem_fontos_csak_a_jo_elet","timestamp":"2021. január. 09. 08:25","title":"Keleti Ágnes 100 éves: „A születésnap egyáltalán nem fontos, csak a jó élet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csendben javította a Samsung a Galaxy Note20-ak kijelző alatti ujjlenyomat-olvasójának problémáját, azonban továbbra is nyitva hagyta a kérdést: miért is futott bele immár másodszor ugyanabba a gondba?","shortLead":"Csendben javította a Samsung a Galaxy Note20-ak kijelző alatti ujjlenyomat-olvasójának problémáját, azonban továbbra is...","id":"20210109_samsung_januari_biztonsagi_frissites_ujjlenyomatolvaso_hibajanak_javitasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59a6b413-8f99-4dbd-8424-8df0bcb40c01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3431955-0d03-4e31-a091-f1c72e147350","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_samsung_januari_biztonsagi_frissites_ujjlenyomatolvaso_hibajanak_javitasa","timestamp":"2021. január. 09. 16:03","title":"2019 után ismét előkerült a Samsung egyes telefonjain az ujjlenyomat-olvasós hiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0338076-f55c-4b45-9c28-dc7a9112f453","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kétszer is a volán mögé engedte fiát a csengődi férfi.","shortLead":"Kétszer is a volán mögé engedte fiát a csengődi férfi.","id":"20210108_felfuggesztett_borton_kiskoru_vezetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f0338076-f55c-4b45-9c28-dc7a9112f453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df7ffe9-0e8d-4a02-981e-57bc53fd883f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_felfuggesztett_borton_kiskoru_vezetes","timestamp":"2021. január. 08. 15:54","title":"Felfüggesztett börtönt kapott a férfi, aki élőben közvetítette az interneten, ahogy a 6 éves fia vezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]