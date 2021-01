Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"39895f94-d499-4eab-b0ec-0a6516ca4355","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bő két hónapig tarthat az út.","shortLead":"Bő két hónapig tarthat az út.","id":"20210110_Rakonczay_Gabor_SUP_expedicio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39895f94-d499-4eab-b0ec-0a6516ca4355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca3352c7-6806-4245-a0a1-d93cf830ecdf","keywords":null,"link":"/sport/20210110_Rakonczay_Gabor_SUP_expedicio","timestamp":"2021. január. 10. 19:07","title":"Elindult Rakonczay Gábor, SUP-on szeli át az Atlanti-óceánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38eb4e42-f3ad-44f0-9350-1170b37b7bd8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Többek között I. Mátyás aranyforintja, vagy a II. Pius pápa által kibocsátott dénár is előkerült. ","shortLead":"Többek között I. Mátyás aranyforintja, vagy a II. Pius pápa által kibocsátott dénár is előkerült. ","id":"20210111_Kozepkori_aranykincseket_talaltak_Ujlengyelnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38eb4e42-f3ad-44f0-9350-1170b37b7bd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83913208-3808-4c14-a22c-3e2a7ddef0d2","keywords":null,"link":"/elet/20210111_Kozepkori_aranykincseket_talaltak_Ujlengyelnel","timestamp":"2021. január. 11. 11:50","title":"Mai értékén egy luxusautót érő középkori aranykincset találtak Újlengyelnél – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ed01281-9825-41aa-9cfa-6c59ebb8d432","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kötet az egyik leggazdagabb magyar fotográfusi életművet mutatja be.","shortLead":"A kötet az egyik leggazdagabb magyar fotográfusi életművet mutatja be.","id":"202101_album__hetkoznapi_felvetelek_korniss_peter_fotografiak_19592017","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ed01281-9825-41aa-9cfa-6c59ebb8d432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7c33a13-f462-40eb-8ef7-e76799dc642a","keywords":null,"link":"/360/202101_album__hetkoznapi_felvetelek_korniss_peter_fotografiak_19592017","timestamp":"2021. január. 11. 15:00","title":"Erdélyi lakodalom, ecuadori esküvő, dél-jemeni mészégetők Korniss Péter új albumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db629472-0cfc-45e7-8111-500bd4326e4e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Harmincezer négyzetméteres kiállító hely lesz az új múzeum, de amíg megépül, addig is tartanak itt időszaki kiállításokat.","shortLead":"Harmincezer négyzetméteres kiállító hely lesz az új múzeum, de amíg megépül, addig is tartanak itt időszaki...","id":"20210111_Negy_kulonleges_mozdony_erkezett_az_uj_Kozlekedesi_Muzeumhoz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db629472-0cfc-45e7-8111-500bd4326e4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d034998e-c11c-4308-bd8c-5d0abc0731dc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Negy_kulonleges_mozdony_erkezett_az_uj_Kozlekedesi_Muzeumhoz","timestamp":"2021. január. 11. 15:55","title":"Négy különleges mozdony érkezett az új Közlekedési Múzeumhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5faa41b-d776-431c-b21f-123dab9dc0f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter szerint a volt amerikai elnök nem nézi ki a magyarokból, hogy érett döntést tudnának hozni a jövőjükről.","shortLead":"A külügyminiszter szerint a volt amerikai elnök nem nézi ki a magyarokból, hogy érett döntést tudnának hozni...","id":"20210111_szijjarto_obama_kritika_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5faa41b-d776-431c-b21f-123dab9dc0f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"975e1f7e-819b-4e0d-bace-02b31c338054","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_szijjarto_obama_kritika_orban","timestamp":"2021. január. 11. 17:53","title":"Szijjártó reagált Obama kritikájára: Aki az ország vezetőit kritizálja, az a magyarok döntését minősíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FC Barcelona futballistája 11 találattal át is vette a vezetést a La Liga góllövőlistáján.\r

\r

","shortLead":"Az FC Barcelona futballistája 11 találattal át is vette a vezetést a La Liga góllövőlistáján.\r

\r

","id":"20210110_Messi_szombaton_130_alkalommal_duplazott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed62463-dfb8-4194-9777-e962e2122b44","keywords":null,"link":"/sport/20210110_Messi_szombaton_130_alkalommal_duplazott","timestamp":"2021. január. 10. 10:18","title":"Messi szombaton 130. alkalommal duplázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Miután tavaly tavasszal botrányos körülmények között távozott a Vígszínházból, nem sok jelet adott magáról a ma születésnapos Eszenyi Enikő. Úgy tűnt, a zaklatási ügyei miatt vége a karrierjének, ám kiderült, új projektbe kezdett, igaz, messze a fővárostól.



","shortLead":"Miután tavaly tavasszal botrányos körülmények között távozott a Vígszínházból, nem sok jelet adott magáról a ma...","id":"20210111_A_ma_60_eves_Eszenyi_Eniko_uj_projekten_dolgozik_szulovarosaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f18ba12f-fbe2-404e-b0c5-4b2a7838d82e","keywords":null,"link":"/kultura/20210111_A_ma_60_eves_Eszenyi_Eniko_uj_projekten_dolgozik_szulovarosaban","timestamp":"2021. január. 11. 09:54","title":"A ma 60 éves Eszenyi Enikő új projekten dolgozik szülővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A cseh elnök türelmet kért az állampolgároktól. ","shortLead":"A cseh elnök türelmet kért az állampolgároktól. ","id":"20210110_Praga_koronavirus_korlatozasok_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a24a7723-f7c7-49bf-bbcf-349146157c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b666920-77eb-4b92-b8eb-e16dd0d811d9","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Praga_koronavirus_korlatozasok_tuntetes","timestamp":"2021. január. 10. 21:32","title":"A járványügyi korlátozások ellen tüntettek Prágában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]