[{"available":true,"c_guid":"33b137b8-0e6f-4d6b-8a2e-1d21a617be72","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A miniszterelnök nem sajnálja a pénzt a Vár 1945 előtti képének visszaállítására. Mindeközben diplomáciai célokra használva gálánsan osztogatja a nemzeti vagyont jelentő műkincseket, mint egy igazi király.\r

","shortLead":"A miniszterelnök nem sajnálja a pénzt a Vár 1945 előtti képének visszaállítására. Mindeközben diplomáciai célokra...","id":"202101__hauszmannterv__leveltarnak_torony__lengyeleknek_pancel__epul_avar_fogy_amukincs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=33b137b8-0e6f-4d6b-8a2e-1d21a617be72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2ac3b7-c882-43a8-9b94-2a1b73668bc7","keywords":null,"link":"/360/202101__hauszmannterv__leveltarnak_torony__lengyeleknek_pancel__epul_avar_fogy_amukincs","timestamp":"2021. január. 10. 16:30","title":"„Bicskéig” építi vissza a budai Várat Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Rekordszámú, 93 filmet neveztek az amerikai filmakadémia legjobb nemzetközi film díjára.","shortLead":"Rekordszámú, 93 filmet neveztek az amerikai filmakadémia legjobb nemzetközi film díjára.","id":"20210110_Horvat_Lili_legjobb_nemzetkozi_film_Oscar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bc33f7d-a773-4250-bdaa-7401929d46ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb2574f-a203-41e4-b8ff-3414e5068a14","keywords":null,"link":"/kultura/20210110_Horvat_Lili_legjobb_nemzetkozi_film_Oscar","timestamp":"2021. január. 10. 18:46","title":"Nagyon erős mezőnyben indul az Oscarért Horvát Lili filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c457c6a0-8279-4499-b157-b9097e9651ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világban 89 611 443-ra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 1 926 343-ra a halálos áldozatok és 49 710 144-re a gyógyultak száma a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem vasárnap reggeli adatai szerint.\r

\r

","shortLead":"A világban 89 611 443-ra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek, 1 926 343-ra a halálos áldozatok és 49 710 144-re...","id":"20210110_Lassan_ketmillio_aldozata_van_a_koronavirusnak_vilagszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c457c6a0-8279-4499-b157-b9097e9651ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73231ab0-2e1a-41dd-8c80-7d2a63c6918f","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Lassan_ketmillio_aldozata_van_a_koronavirusnak_vilagszerte","timestamp":"2021. január. 10. 08:57","title":"Lassan kétmillió áldozata van a koronavírusnak világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8447553-3f91-4619-b04a-f527c91972db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, többségében alföldi és kelet-magyarországi településen tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatását a Digi. Új tarifacsomagok is vannak.","shortLead":"Újabb, többségében alföldi és kelet-magyarországi településen tette elérhetővé mobil telekommunikációs szolgáltatását...","id":"20210111_digimobil_lefedettseg_2021_tarifak_dijcsomagok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8447553-3f91-4619-b04a-f527c91972db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3acab1d1-eff3-46e8-9b4e-7fe52b40d4ba","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_digimobil_lefedettseg_2021_tarifak_dijcsomagok","timestamp":"2021. január. 11. 08:03","title":"Újabb 34 településen vált elérhetővé a negyedik mobilszolgáltató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Zavargások után jelentette be a távozó amerikai elnök, hogy átadja a hatalmat; egész Európában, így Magyarországon is folyik a munka, hogy minél többen kaphassanak gyorsan oltást; kiszámolták, hogy a kormány megmenthette volna a válság alatt veszélybe került összes munkahelyet, ha jobban költi el a pénzt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Zavargások után jelentette be a távozó amerikai elnök, hogy átadja a hatalmat; egész Európában, így Magyarországon is...","id":"20210110_Es_akkor_usa_trump_jarvany_brexit_multik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff085533-86b2-4a3b-91a5-f2540f38424e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd218627-a4cf-4936-97ed-5f16b1540f3e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210110_Es_akkor_usa_trump_jarvany_brexit_multik","timestamp":"2021. január. 10. 11:00","title":"És akkor nagyot szólt a Trump-valóságshow évadzárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f9f36a-2e3d-446c-bb72-cffb8d0d4c6e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Egy első blikkre normál akciókamerának tűnő kütyü, ami a moduláris felépítésnek köszönhetően akár 360 fokos panorámafelvételek készítésére is alkalmas. Teszten az utóbbi idők legizgalmasabb minikamerája.","shortLead":"Egy első blikkre normál akciókamerának tűnő kütyü, ami a moduláris felépítésnek köszönhetően akár 360 fokos...","id":"20210110_osszelegozhato_kamera_insta360_one_r_fenykepezo_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43f9f36a-2e3d-446c-bb72-cffb8d0d4c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1487f26-9f56-4a6f-bf49-a5508b1e1050","keywords":null,"link":"/tudomany/20210110_osszelegozhato_kamera_insta360_one_r_fenykepezo_teszt_velemeny","timestamp":"2021. január. 10. 20:00","title":"Összelegózható apró kamera: teszten az izgalmas Insta360 One R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A királynő maga kérte, hogy hozzák nyilvánosságra a hírt.","shortLead":"A királynő maga kérte, hogy hozzák nyilvánosságra a hírt.","id":"20210109_Beoltottak_Erzsebet_kiralynot_es_Fulop_herceget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=412fec05-c5a9-41a1-9b04-90d968e8e8d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda4e56b-01ab-4016-b972-b69639f09159","keywords":null,"link":"/elet/20210109_Beoltottak_Erzsebet_kiralynot_es_Fulop_herceget","timestamp":"2021. január. 09. 16:43","title":"Beoltották Erzsébet királynőt és Fülöp herceget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440024bd-5d27-454a-9abe-de5c8cc86c37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szerinte Donald Trump a legrosszabb elnökként vonul majd be a történelembe. ","shortLead":"Szerinte Donald Trump a legrosszabb elnökként vonul majd be a történelembe. ","id":"20210110_Arnold_Schwarzenegger_Trump_Capitolium","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=440024bd-5d27-454a-9abe-de5c8cc86c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2f0c61-da59-4389-be77-65177057415d","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Arnold_Schwarzenegger_Trump_Capitolium","timestamp":"2021. január. 10. 20:14","title":"Arnold Schwarzenegger: Trump bukott vezető, hamarosan olyan lényegtelen lesz, mint egy régi Twitter-bejegyzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]