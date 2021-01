Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c3a1b55-c304-48f0-8041-76d8cd132dbd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltozott világunkban már nem is meglepő, hogy egy monitor készítésének egyik fontos szempontja, hogy az eszközzel azonnal kapcsolódni lehessen a Microsoft videokonferencia alkalmazásaihoz. A monitorok közül először a Dell megjelenítői kaptak ilyen tanúsítványt.","shortLead":"Megváltozott világunkban már nem is meglepő, hogy egy monitor készítésének egyik fontos szempontja, hogy az eszközzel...","id":"20210109_dell_ms_teams_tanusitvanyu_monitorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a1b55-c304-48f0-8041-76d8cd132dbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5651104-da32-450a-9e52-f40987dfee7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210109_dell_ms_teams_tanusitvanyu_monitorok","timestamp":"2021. január. 09. 12:03","title":"Különleges gomb kerül a Dell új képernyőire, azonnal indítja a Teams-hívást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac5ae4f-ada9-4866-9a1f-638214943081","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új szolgáltatás ígéri, hogy megérthetjük, mit nyávognak a cicák. A feladat még annál is nehezebb, mint elsőre gondolnánk, ugyanis a macskák „szókincse” valójában a gazditól is függ. A fejlesztők gépi tanulást állítottak a nemes ügy szolgálatába.","shortLead":"Új szolgáltatás ígéri, hogy megérthetjük, mit nyávognak a cicák. A feladat még annál is nehezebb, mint elsőre...","id":"202101_nyavogasszotar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac5ae4f-ada9-4866-9a1f-638214943081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24458997-db7e-4409-b9da-b094eb804ead","keywords":null,"link":"/360/202101_nyavogasszotar","timestamp":"2021. január. 09. 14:00","title":"Nyávogásszótár: telefonos appon keresztül beszélgethetünk a macskákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c01561e3-4800-4a07-94ee-7ed9510d9ac9","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"Élettársa lányát szúrta le egy idős férfi, miután összevitatkoztak a pénzen. A nővel végül az utcán végzett egy konyhai késsel és egy téglával.","shortLead":"Élettársa lányát szúrta le egy idős férfi, miután összevitatkoztak a pénzen. A nővel végül az utcán végzett egy konyhai...","id":"20210110_86_eves_ferfi_keselt_halalra_egy_not","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c01561e3-4800-4a07-94ee-7ed9510d9ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf200e5a-fafc-4e55-9b73-45a4a2430965","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_86_eves_ferfi_keselt_halalra_egy_not","timestamp":"2021. január. 10. 11:33","title":"86 éves férfi késelt halálra egy nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a64e8e0-f376-47a3-bcf0-fc291883f31c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó belépőszintű új villanyautójának hatótávolsága mintegy 390 kilométer.","shortLead":"Az amerikai gyártó belépőszintű új villanyautójának hatótávolsága mintegy 390 kilométer.","id":"20210111_megerkezett_a_tesla_model_y_legolcsobb_es_7_uleses_valtozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a64e8e0-f376-47a3-bcf0-fc291883f31c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7306489d-70e8-46cd-af9d-bb4e7800c027","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_megerkezett_a_tesla_model_y_legolcsobb_es_7_uleses_valtozata","timestamp":"2021. január. 11. 09:21","title":"Megérkezett a Tesla Model Y legolcsóbb és 7 üléses változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az utasoknak szerencsére nem esett baja.","shortLead":"Az utasoknak szerencsére nem esett baja.","id":"20210110_Duna_komp_gepkocsi_mentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a0840fc-fef9-423e-9717-f2e3c8451d02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91db918-72eb-4a81-87e2-8ad69a7d3e93","keywords":null,"link":"/cegauto/20210110_Duna_komp_gepkocsi_mentes","timestamp":"2021. január. 10. 15:29","title":"Videó készült arról, hogyan húzták ki a Dunába csúszott autót a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megviselte az ifjabb Donald Trumpot, hogy apját, az Egyesült Államok elnökét a Twitter örökre letiltotta a Capitolium ostromát bátorító üzenetei miatt. A fiú az általa cenzorként minősített Twitteren közzétett posztban fakadt ki.","shortLead":"Megviselte az ifjabb Donald Trumpot, hogy apját, az Egyesült Államok elnökét a Twitter örökre letiltotta a Capitolium...","id":"20210109_Az_ifjabb_Trump_duhong_mert_a_Twitter_letiltotta_az_apjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a6902b7-fe97-461c-9298-b36826089ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e9feb0f-eb7c-4d3c-bbcd-41de082593b9","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Az_ifjabb_Trump_duhong_mert_a_Twitter_letiltotta_az_apjat","timestamp":"2021. január. 09. 21:00","title":"Az ifjabb Trump dühöng, mert a Twitter letiltotta az apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d38d9b17-184d-40a8-9d5e-bf8678580d21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ismeretlen férfi és nő megtalálásában kér segítséget a rendőrség.","shortLead":"Egy ismeretlen férfi és nő megtalálásában kér segítséget a rendőrség.","id":"20210109_Lazan_letortek_a_Margit_hidon_a_Szent_Korona_kokeresztjet_most_keresi_oket_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d38d9b17-184d-40a8-9d5e-bf8678580d21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48109773-b0be-49eb-80c8-4b50c3b427c5","keywords":null,"link":"/itthon/20210109_Lazan_letortek_a_Margit_hidon_a_Szent_Korona_kokeresztjet_most_keresi_oket_a_rendorseg","timestamp":"2021. január. 09. 14:27","title":"Lazán letörték a Margit hídon a Szent Korona kőkeresztjét, most keresi őket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a digitális munkarendet csak ott rendelik el, ahol már megjelent a koronavírus. Maruzsa Zoltán szavai alapján a kormány továbbra sem tervezi beemelni a pedagógusok oltását is az oltási tervbe.","shortLead":"Az államtitkár szerint a digitális munkarendet csak ott rendelik el, ahol már megjelent a koronavírus. Maruzsa Zoltán...","id":"20210111_maruzsa_altalanos_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15a8ccd6-b96c-47ad-9400-c1b749ffc2d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c667b5f6-7fac-4148-9a57-cbf11899d6cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_maruzsa_altalanos_iskolak_ovodak_digitalis_munkarend","timestamp":"2021. január. 11. 08:51","title":"Maruzsa üzent a PDSZ-nek: Nyitva maradnak az általános iskolák és óvodák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]