Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51bfb071-26ec-48e5-bc07-a3c50d1613e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bíró hétfőn le is tette a hivatali esküjét.","shortLead":"A bíró hétfőn le is tette a hivatali esküjét.","id":"20201027_Az_amerikai_szenatus_megszavazta_Amy_Coney_Barrett_alkotmanybiro_jeloltseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51bfb071-26ec-48e5-bc07-a3c50d1613e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7665c567-ef58-48aa-984d-aea3f99e1599","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Az_amerikai_szenatus_megszavazta_Amy_Coney_Barrett_alkotmanybiro_jeloltseget","timestamp":"2020. október. 27. 05:14","title":"Az amerikai szenátus megszavazta Amy Coney Barrett alkotmánybíró jelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f3972f-0670-46fa-a93d-9dcb4addb361","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sztamen Grigorov születésének 142. és halálának 75. évfordulója alkalmából cserélte ma le logóját a Google.","shortLead":"Sztamen Grigorov születésének 142. és halálának 75. évfordulója alkalmából cserélte ma le logóját a Google.","id":"20201027_sztamen_grigorov_google_doodle_142","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53f3972f-0670-46fa-a93d-9dcb4addb361&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794b0481-1c54-47ba-8a55-f7ce9f414e4a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_sztamen_grigorov_google_doodle_142","timestamp":"2020. október. 27. 07:02","title":"Ki az a Sztamen Grigorov, és miért van ma a Google kereső főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0f1bdb-f4ff-4139-b607-8fc6c69fc8a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A polgármester megkérte a híveket, hogy alaposan gondolják meg, elmennek-e a templomba a járvány idején.","shortLead":"A polgármester megkérte a híveket, hogy alaposan gondolják meg, elmennek-e a templomba a járvány idején.","id":"20201026_szlovakia_mise_pap_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f0f1bdb-f4ff-4139-b607-8fc6c69fc8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26de863d-9258-4976-a268-4802f2be1479","keywords":null,"link":"/elet/20201026_szlovakia_mise_pap_koronavirus","timestamp":"2020. október. 26. 16:56","title":"Hajnali négyre hirdetett misét egy pap Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b56ade6-77f2-4db8-8afb-2e9998d41111","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megoldható lesz, hogy ne találkozzunk számlálóbiztossal.","shortLead":"Megoldható lesz, hogy ne találkozzunk számlálóbiztossal.","id":"20201026_nepszamlalas_kitoltes_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b56ade6-77f2-4db8-8afb-2e9998d41111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdd877db-ed2e-465a-8c84-1219e07b9a36","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_nepszamlalas_kitoltes_2021","timestamp":"2020. október. 26. 05:10","title":"Online is kitölthető lesz a 2021-es népszámlálási kérdőív","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e7bf2d-11c1-4192-a2ce-5d5524d5be0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök-helyettes Gyurcsányról is beszélt, szerinte tehetséges ember, ugyanakkor őrült és veszélyes is.","shortLead":"A miniszterelnök-helyettes Gyurcsányról is beszélt, szerinte tehetséges ember, ugyanakkor őrült és veszélyes is.","id":"20201026_semjen_zsolt_budavari_forum_bayer_zsolt_szarvas_szilveszter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3e7bf2d-11c1-4192-a2ce-5d5524d5be0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e79768ce-1081-48b4-af5a-cf5453664585","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_semjen_zsolt_budavari_forum_bayer_zsolt_szarvas_szilveszter","timestamp":"2020. október. 26. 21:40","title":"Semjén szerint Jakab, Hadházy és Tordai orvosi értelemben véve is pszichopaták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdos cége nyert két megye ivóvízjavító projektjein.","shortLead":"A felcsúti milliárdos cége nyert két megye ivóvízjavító projektjein.","id":"20201027_meszaros_lorinc_ivoviz_tender","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d23eb6cb-17de-4f90-8be5-36bb52a70b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ca152ac-b227-40af-be17-af4b2c171e7c","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_meszaros_lorinc_ivoviz_tender","timestamp":"2020. október. 27. 11:20","title":"Mészáros majdnem hatmilliárdért javít ivóvízminőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"86 rendbeli csalással vádolja az ügyészség azt a veszprémi nőt, aki nem létező termékek eladásával keresett 900 ezer forintot.","shortLead":"86 rendbeli csalással vádolja az ügyészség azt a veszprémi nőt, aki nem létező termékek eladásával keresett 900 ezer...","id":"20201027_hirdetesek_atveres_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f590d8b9-80ae-48cf-851f-9cfa1a2c1e69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52ba1a76-6a13-4339-b825-09802996e57e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_hirdetesek_atveres_csalas","timestamp":"2020. október. 27. 10:58","title":"Több százezer forint kárt okozott egy nő kamu hirdetésekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712d85c7-bb20-422b-9017-09fc6d43f240","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hillary Clinton 2016-os e-mail-botrányához hasonló nagy sztorit ígért az amerikai jobboldali média, amely Joe Biden és a fiának ukrajnai ügyeiről tett közzé leveleket. De egyelőre úgy néz ki, a történetből nem lesz olyan botrány, mint ami lehetett volna, hiszen azzal, hogy ezer sebből vérző hitelességű bizonyítékokkal próbálják bűncselekménnyel vádolni a volt alelnököt, még azt is elfeledtetik, hogy Bidenék ügyei etikailag valóban problémásak.","shortLead":"Hillary Clinton 2016-os e-mail-botrányához hasonló nagy sztorit ígért az amerikai jobboldali média, amely Joe Biden és...","id":"20201027_Trump_Burisma_Biden_usa_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=712d85c7-bb20-422b-9017-09fc6d43f240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc10822c-9bb3-4c61-9d58-ea43e63ba8dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Trump_Burisma_Biden_usa_valasztas","timestamp":"2020. október. 27. 11:00","title":"Trumpék túllőttek a célon, pedig ukrajnai ügyébe valóban belebukhatna Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]