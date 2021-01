Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8df460d-e004-4d20-9c8a-ac81cd735613","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fabrizio Soccorsi 78 éves volt. ","shortLead":"Fabrizio Soccorsi 78 éves volt. ","id":"20210110_Meghalt_Ferenc_papa_orvosa_a_koronavirus_szovodmenyeiben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8df460d-e004-4d20-9c8a-ac81cd735613&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede24c27-af84-4651-b68e-4d5d946c94de","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Meghalt_Ferenc_papa_orvosa_a_koronavirus_szovodmenyeiben","timestamp":"2021. január. 10. 16:29","title":"Belehalt a koronavírus szövődményeibe Ferenc pápa orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4701008-79b0-4c5b-a4da-d6fa79c40899","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót, hogy megtalálja a számára legmegfelelőbbet az örömteli mindennapokhoz. Sorozatunk nyolcadik részében a kanadaiak joie de vivre szemléletmódját mutatjuk be. Részlet.","shortLead":"Helen Russell brit írónő új könyvében 30 nemzet boldogságreceptjét mutatja be, abban segítve az olvasót...","id":"20210109_Diverzitas_biztonsag_es_kenuszex__Boldogsagtippek_a_kanadaiaktol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4701008-79b0-4c5b-a4da-d6fa79c40899&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff175c6b-afb9-4e98-b183-28c24e8a5d69","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210109_Diverzitas_biztonsag_es_kenuszex__Boldogsagtippek_a_kanadaiaktol","timestamp":"2021. január. 09. 19:15","title":"Diverzitás, biztonság és kenuszex - Boldogságtippek a kanadaiaktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c92054-8ec4-4a85-b4db-987403f6bc50","c_author":"police.hu","category":"itthon","description":"Először azt hitték nem gyilkosságról van szó, aztán kiderült, hogy sokan érintettek lehetnek a halálában. ","shortLead":"Először azt hitték nem gyilkosságról van szó, aztán kiderült, hogy sokan érintettek lehetnek a halálában. ","id":"20210110_Egy_15_eves_lany_is_gyanusitott_letta_dunavarsanyi_gyilkossagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c92054-8ec4-4a85-b4db-987403f6bc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd71df1-bc69-4dee-ace6-139f802c890d","keywords":null,"link":"/itthon/20210110_Egy_15_eves_lany_is_gyanusitott_letta_dunavarsanyi_gyilkossagban","timestamp":"2021. január. 10. 12:43","title":"Egy 15 éves lány is gyanúsított lett a dunavarsányi gyilkosságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Navalnij-ügy borította az eddigi külpolitikai irányvonalat – írja a Der Spiegel. ","shortLead":"A Navalnij-ügy borította az eddigi külpolitikai irányvonalat – írja a Der Spiegel. ","id":"20210111_Ugy_tunik_Moszkva_nagyon_megharagudott_Berlinre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3514b777-f98c-4f47-879b-3579ae7f4718","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_Ugy_tunik_Moszkva_nagyon_megharagudott_Berlinre","timestamp":"2021. január. 11. 15:15","title":"Úgy tűnik, Moszkva nagyon megharagudott Berlinre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb405984-6261-44b8-ac5a-049c31784839","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Donald Trump unokahúga attól tart, hogy az elnök a hátralévő másfél hétben még több kárt fog okozni az amerikai demokráciának. ","shortLead":"Donald Trump unokahúga attól tart, hogy az elnök a hátralévő másfél hétben még több kárt fog okozni az amerikai...","id":"20210111_Mary_Trump_A_nagybatyam_labilis_azonnal_el_kell_tavolitani","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eb405984-6261-44b8-ac5a-049c31784839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96b7fd6-f04f-4b78-a111-bebd89a7ce08","keywords":null,"link":"/elet/20210111_Mary_Trump_A_nagybatyam_labilis_azonnal_el_kell_tavolitani","timestamp":"2021. január. 11. 11:30","title":"Mary Trump: A nagybátyám labilis, azonnal el kell távolítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddd3a7a-9181-4a4d-9992-99f0ee54836c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ukrajna politikai szakértői Oroszország mögött a második helyre rangsorolták Magyarországot.","shortLead":"Ukrajna politikai szakértői Oroszország mögött a második helyre rangsorolták Magyarországot.","id":"20210111_ukrajna_ellenseg_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cddd3a7a-9181-4a4d-9992-99f0ee54836c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1295eb77-7599-4ada-9a4e-1e357b8fcdde","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_ukrajna_ellenseg_magyarorszag","timestamp":"2021. január. 11. 16:14","title":"Elemzők Ukrajna legádázabb ellenségei közé sorolták Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az ellenzéki kerületben is marad a bérlakás a volt fideszes polgármester szüleinek, a korlátozások fenntartásával előzné meg a harmadik hullámot Szlávik János, közben épp a hasonló korlátozások ellen tüntettek Prágában. ","shortLead":"Az ellenzéki kerületben is marad a bérlakás a volt fideszes polgármester szüleinek, a korlátozások fenntartásával...","id":"20210111_Radar360_Korlatozasokkal_elozne_meg_a_harmadik_hullamot_Szlavik_azonnal_elmozditanak_Trumpot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c992dc77-ce8e-46d2-a3d8-1be184940011","keywords":null,"link":"/360/20210111_Radar360_Korlatozasokkal_elozne_meg_a_harmadik_hullamot_Szlavik_azonnal_elmozditanak_Trumpot","timestamp":"2021. január. 11. 08:05","title":"Radar360: Azonnal elmozdítanák Trumpot, bekeményít a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56c0e66-d80f-4e3f-9c33-a7b3ba67ff2d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ő készítette többek között az Up című dokumentumfilm-sorozatot is, amelyben tizennégy ember életét követte nyomon hét éves koruktól hatvanhárom éves korukig.","shortLead":"Ő készítette többek között az Up című dokumentumfilm-sorozatot is, amelyben tizennégy ember életét követte nyomon hét...","id":"20210110_Meghalt_Michael_Apted_rendezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b56c0e66-d80f-4e3f-9c33-a7b3ba67ff2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a4221c-07c1-40ef-bd3c-537d51c1777e","keywords":null,"link":"/kultura/20210110_Meghalt_Michael_Apted_rendezo","timestamp":"2021. január. 10. 14:34","title":"Meghalt Michael Apted, A világ nem elég című Bond-film rendezője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]