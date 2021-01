Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azóta, hogy 2017-ben öt mérővel kezdte számlálni a BKK a fővárosi kerékpáros forgalmat, soha nem bicikliztek annyian, mint tavaly. Úgy tűnik, sokan rájöttek, hogy a hideg sem akadály, decemberben 61 százalékos növekedést regisztráltak.","shortLead":"Azóta, hogy 2017-ben öt mérővel kezdte számlálni a BKK a fővárosi kerékpáros forgalmat, soha nem bicikliztek annyian...","id":"20210112_kerekparos_forgalom_budapest_bkk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=451efb17-0244-448b-9215-9583ef531ada&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cd6196-e992-4127-b7ec-297a13f25037","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_kerekparos_forgalom_budapest_bkk","timestamp":"2021. január. 12. 10:50","title":"Óriásit nőtt a kerékpáros forgalom Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Senki nem találta el ezt a hat számot. ","shortLead":"Senki nem találta el ezt a hat számot. ","id":"20210110_Nem_volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba03ca3-7b88-46e2-b1da-7dc940d16c8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210110_Nem_volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. január. 10. 17:52","title":"Nem volt telitalálatos a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9b95b2-fbb2-47f4-9428-0a0db832669b","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A Kínai Autógyártók Szövetsége szerint idén 40 százalékkal nőhet a megújuló energiával működő járművek forgalma.","shortLead":"A Kínai Autógyártók Szövetsége szerint idén 40 százalékkal nőhet a megújuló energiával működő járművek forgalma.","id":"20210111_Baidu_Geely_elektromos_auto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa9b95b2-fbb2-47f4-9428-0a0db832669b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dcea4e-f3c7-4409-bf98-fac53c537f59","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_Baidu_Geely_elektromos_auto","timestamp":"2021. január. 11. 08:02","title":"Beszáll az elektromosautó-gyártásba a kínai Baidu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a4e875-b6fc-4621-8a3b-830d48556be7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így festene a nemrégiben leleplezett elektromos szabadidő-autó feltuningolt változata.","shortLead":"Így festene a nemrégiben leleplezett elektromos szabadidő-autó feltuningolt változata.","id":"20210112_ime_a_magyar_kez_altal_tervezett_bmw_m_ix_villanyauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21a4e875-b6fc-4621-8a3b-830d48556be7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e06e1824-16c4-4630-9800-dea9ea478763","keywords":null,"link":"/cegauto/20210112_ime_a_magyar_kez_altal_tervezett_bmw_m_ix_villanyauto","timestamp":"2021. január. 12. 10:05","title":"Íme a magyar kéz által tervezett BMW M iX villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van. Egy közelmúltban bevezetett szabályozás szerint az állam jelentősen beleszólhat a külföldi befektetések sorsába. Ám az utóbbi hónapokban nem csak a COVID-19 miatt történtek változások a vállalkozók életében; új kötelezettség is várhat rájuk többek között a saját tranzakcióiknak potenciálisan adóelkerülő struktúraként való bejelentése kapcsán is. Egyes esetekben azonban ezek értelmezése is kérdéseket vethet fel – a válaszokat és megoldásokat a CMS Budapest szakjogászai ismertetik.","shortLead":"A koronavírus nem csak a gazdaságra, de a gazdaság alapjául szolgáló tranzakciókra jogi szempontból is kihatással van...","id":"20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1778d29f-6eac-4194-a8c2-3459c4e2ade8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d48014e-eefb-4ed2-a3d7-56e4745412ac","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201207_Uzleti_tranzakciok_es_uj_felmerulo_kerdesek_CMS_Budapest","timestamp":"2021. január. 12. 09:30","title":"Üzleti tranzakciók: ezekre minden vállalkozónak érdemes figyelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt műsorvezető állítja: piaci alapon bérli az Andrássy úti irodát.\r

","shortLead":"A volt műsorvezető állítja: piaci alapon bérli az Andrássy úti irodát.\r

","id":"20210111_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc_vida_jozsef_tv2_andrassy_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7186d0cb-41ef-4abe-a805-48d9507283e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3cac637-cb3d-423f-b373-0f110be3b5af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_varkonyi_andrea_meszaros_lorinc_vida_jozsef_tv2_andrassy_ut","timestamp":"2021. január. 11. 15:28","title":"Várkonyi Andrea médiacége Mészáros Lőrinchez is köthető villába költözött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0244cb7-c29d-44e5-9b91-399f58d04d28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Következik néhány kép, melyeken a Buhanka újragondolt, mai elvárásoknak jobban megfelelő verziója látható. ","shortLead":"Következik néhány kép, melyeken a Buhanka újragondolt, mai elvárásoknak jobban megfelelő verziója látható. ","id":"20210111_ime_a_hosszu_evtizedek_ota_gyartott_uaz_2021es_modern_valtozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0244cb7-c29d-44e5-9b91-399f58d04d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3de005-c9a3-434b-8b5b-803bbf8c173b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_ime_a_hosszu_evtizedek_ota_gyartott_uaz_2021es_modern_valtozata","timestamp":"2021. január. 11. 06:41","title":"Íme a hosszú évtizedek óta gyártott UAZ 2021-es modern változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ce29d55-4bfb-457e-b3ad-66c616921b25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Monitorokat, laptopokat és hasznos kiegészítőket is hozott az idén online megrendezett CES-re az LG. Az újdonságokról készült rövid összefoglalót most azonban nem egy emberre bízta a gyártó.","shortLead":"Monitorokat, laptopokat és hasznos kiegészítőket is hozott az idén online megrendezett CES-re az LG. Az újdonságokról...","id":"20210112_koronavirus_lg_virtualis_ember_asszisztens_ces_2021","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ce29d55-4bfb-457e-b3ad-66c616921b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbdc245c-8cbc-4264-8f3b-69442487ecf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_koronavirus_lg_virtualis_ember_asszisztens_ces_2021","timestamp":"2021. január. 12. 09:03","title":"A járvány miatt virtuális emberre bízta termékei bemutatását az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]