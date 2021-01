Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A dokumentumok március 15-től érhetők el, de az szja bevallásának és befizetésének határideje egységesen, mindenki számára 2021. május 20.\r

","shortLead":"A dokumentumok március 15-től érhetők el, de az szja bevallásának és befizetésének határideje egységesen, mindenki...","id":"20210111_A_NAV_iden_is_minden_adozonak_elkesziti_az_adobevallast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46f317e9-ac87-4b79-a7a3-b95adf8c4bd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3a2e80f-73b2-4938-867e-b944324a303c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_A_NAV_iden_is_minden_adozonak_elkesziti_az_adobevallast","timestamp":"2021. január. 11. 13:51","title":"A NAV idén is minden adózónak elkészíti az adóbevallást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b33b24-58f8-451b-b112-0419ef94142c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megközelítette a 11 ezret azoknak a száma, akiknek halálát a koronavírus-fertőzés szövődményei okozták.","shortLead":"Megközelítette a 11 ezret azoknak a száma, akiknek halálát a koronavírus-fertőzés szövődményei okozták.","id":"20210113_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b33b24-58f8-451b-b112-0419ef94142c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37cdadbb-a002-4d8e-95d4-d8fe0d8ce739","keywords":null,"link":"/itthon/20210113_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 13. 09:17","title":"Újabb 95 áldozata van a járványnak, 1300-nál több fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dabccac6-7496-4dff-9b7f-b42c2fdeb037","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező szeptemberben még folytatta a tanítást az új kuratórium által működtetett Színház- és Filmművészeti Egyetemen (SZFE), ám kedden úgy döntött, beadja a felmondását. ","shortLead":"A rendező szeptemberben még folytatta a tanítást az új kuratórium által működtetett Színház- és Filmművészeti Egyetemen...","id":"20210112_Szasz_Janos_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dabccac6-7496-4dff-9b7f-b42c2fdeb037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70df56db-5555-488e-9fd4-81a81a1eddfc","keywords":null,"link":"/kultura/20210112_Szasz_Janos_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2021. január. 12. 12:45","title":"Szász János is felmondott a Színház- és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliségtől félnek leginkább a magyarok, a saját pénzügyi helyzetüket jobbnak érzik, mint egy hónapja, a gazdaság jövőjét azonban csak egy kicsit látják optimistábban.","shortLead":"A munkanélküliségtől félnek leginkább a magyarok, a saját pénzügyi helyzetüket jobbnak érzik, mint egy hónapja...","id":"20210112_gki_fogyasztoi_bizalmi_index","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1f45f2-dbfd-4c4f-a767-56781594f88c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210112_gki_fogyasztoi_bizalmi_index","timestamp":"2021. január. 12. 08:22","title":"Egy kicsit jobbnak érzik a magyarok a pénzügyi helyzetüket, mint 2020 végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85941c87-8e6b-457a-b639-3e1357ce42d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Capitoliumnál történt zavargás után a belbiztonsági miniszter is beadta a lemondását. Ezzel még nehezebb lenne összegyűjteni a Trump leváltásához szükséges nyolc kormánytagot akkor is, ha Mike Pence belemenne a 25. alkotmánykiegészítés élesítésébe.","shortLead":"A Capitoliumnál történt zavargás után a belbiztonsági miniszter is beadta a lemondását. Ezzel még nehezebb lenne...","id":"20210112_usa_miniszter_lemondas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85941c87-8e6b-457a-b639-3e1357ce42d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa13d30-57ab-446f-a16d-b59d89eee10e","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_usa_miniszter_lemondas","timestamp":"2021. január. 12. 08:38","title":"Újabb amerikai miniszter mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Védelmi Szolgálat idén közel kétmilliárd forintos támogatást kap az államtól.\r

","shortLead":"A Nemzeti Védelmi Szolgálat idén közel kétmilliárd forintos támogatást kap az államtól.\r

","id":"20210111_nemzeti_vedelmi_szolgalat_halapenz_korrupcio_egeszsegugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef92ec86-27f5-4cca-8292-4854bd6b1d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7625bf9-9cb1-47fa-bc77-a7fc90e14cf0","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_nemzeti_vedelmi_szolgalat_halapenz_korrupcio_egeszsegugy","timestamp":"2021. január. 11. 19:39","title":"Kiderült, melyik szervezet ellenőrzi majd a hálapénztilalom betartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy héttel azután, hogy az Egészségügyi Világszervezet „ismeretlen eredetű tüdőgyulladásos megbetegedésekről” számolt be a kínai Vuhanból, megérkezett a hír a betegség első halálos áldozatáról.","shortLead":"Egy héttel azután, hogy az Egészségügyi Világszervezet „ismeretlen eredetű tüdőgyulladásos megbetegedésekről” számolt...","id":"20210111_koronavirus_jarvany_covid19_vuhan_kina_egeszsegugyi_vilagszervezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9d8d5b6-49c7-4cee-8148-4365fbda8b0b","keywords":null,"link":"/vilag/20210111_koronavirus_jarvany_covid19_vuhan_kina_egeszsegugyi_vilagszervezet","timestamp":"2021. január. 11. 17:24","title":"Éppen egy éve jelentették az első koronavírusos halálesetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6016aef-7f11-436b-a0aa-b7ac9b524531","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsapat a Naprendszer születésekor keletkezett meteorit darabját vizsgálta meg, hogy kiderüljön, lehetett-e rajta víz, amikor becsapódott a Földbe.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsapat a Naprendszer születésekor keletkezett meteorit darabját vizsgálta meg, hogy kiderüljön...","id":"20210111_viz_fold_naprendszer_aszteroida_szenes_kondrit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6016aef-7f11-436b-a0aa-b7ac9b524531&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67329576-c509-4903-81a5-ee7a7b79f25f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_viz_fold_naprendszer_aszteroida_szenes_kondrit","timestamp":"2021. január. 11. 17:03","title":"A Naprendszer ősi meteoritjainak köszönhetjük, hogy víz van a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]