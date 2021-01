Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a6ffb761-5aed-451b-a997-0a89bf509abf","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A klímaharc szempontjából aggasztó, hogy a nyugati országok a járvány ellen sem védekeztek kellő határozottsággal. Ugyanakkor történelmi jelentőségű változások indultak el, amelyeket nem lehet megállítani – véli Ürge-Vorsatz Diána klímakutató.","shortLead":"A klímaharc szempontjából aggasztó, hogy a nyugati országok a járvány ellen sem védekeztek kellő határozottsággal...","id":"202101__urgevorsatz_diana__klimavaltozasrol_valsaghatasokrol__fordulopont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6ffb761-5aed-451b-a997-0a89bf509abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"190358d4-7a1f-4dca-93c5-ac33dcc49b5c","keywords":null,"link":"/360/202101__urgevorsatz_diana__klimavaltozasrol_valsaghatasokrol__fordulopont","timestamp":"2021. január. 13. 11:00","title":"Ürge-Vorsatz Diána klímakutató: Nem lehet csak ígérgetni cselekedetek nélkül, már holnap muszáj lépni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db3403a2-a3f9-4929-a710-a47b2c1a98f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem csak a hó, mozdonyhiba is akadályozza a közlekedést. ","shortLead":"Nem csak a hó, mozdonyhiba is akadályozza a közlekedést. ","id":"20210114_Ho_MAV_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db3403a2-a3f9-4929-a710-a47b2c1a98f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ddfe234-0e71-4822-a93d-ea61da1b5f2f","keywords":null,"link":"/itthon/20210114_Ho_MAV_kozlekedes","timestamp":"2021. január. 14. 09:59","title":"Leesett a hó, több vonatot nem indított el a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Úgy módosítanák az Európai Néppárt EP-frakciójának működési szabályzatát, hogy egyetlen szavazással, a képviselők egyszerű többségével ki lehessen zárni egy egész képviselőcsoportot.","shortLead":"Úgy módosítanák az Európai Néppárt EP-frakciójának működési szabályzatát, hogy egyetlen szavazással, a képviselők...","id":"20210113_Az_egesz_Fideszfrakciot_kizarna_az_Europai_Neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f360e3b-1dbf-484d-b464-f6feb04e58f2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210113_Az_egesz_Fideszfrakciot_kizarna_az_Europai_Neppart","timestamp":"2021. január. 13. 09:20","title":"Az egész Fidesz-frakciót kizárná az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Kedden e-mailben kértük az adatokat, hogy 2020-ban mennyi pénzt fordított a közpénzből működő Szerencsejáték Service Zrt. a Rogán Cecíliához köthető Fitbalance sporteseményekre, nekünk nem válaszoltak, szerdán viszont a honlapjukon nyilvánosságra hozták az összegeket. Egyszer 140, még egyszer 70 millió forintot kaptak a koronavírus-válság közepén. ","shortLead":"Kedden e-mailben kértük az adatokat, hogy 2020-ban mennyi pénzt fordított a közpénzből működő Szerencsejáték Service...","id":"20210113_szerencsejatek_rogan_cecilia_fitbalance","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f53b03b7-1ae1-464d-a829-9dab112ba05a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5117b2d2-9fbe-49eb-9f20-ed2d1272623e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210113_szerencsejatek_rogan_cecilia_fitbalance","timestamp":"2021. január. 13. 14:55","title":"2020-ban 210 millió forintot adott a Szerencsejáték Zrt. leányvállalata a Rogán Cecíliához köthető sporteseményekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A pénzügyi korlátozások miatt több csapat sem viselheti a támogatók, befektetők nevét.","shortLead":"A pénzügyi korlátozások miatt több csapat sem viselheti a támogatók, befektetők nevét.","id":"20210113_focicsapat_kina_nevvaltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=433ee90e-51d8-478b-9cf1-e28e5d5c719d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f39a5f90-7f80-4be5-82ba-3b0f6e666486","keywords":null,"link":"/sport/20210113_focicsapat_kina_nevvaltas","timestamp":"2021. január. 13. 20:47","title":"Nevet vált 58 kínai focicsapat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d523f3-5207-4e88-bd0e-06f25d459d89","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak egyszerű, olcsó is: 300 euróért több mint 300 ezer hamis bejegyzést lehetett elhelyezni közösségi hálózatokon. A „próbavásárlást” a NATO stratégiai kommunikációs központja (Stratcom) végezte hírhedt orosz trollgyáraknál. ","shortLead":"Nemcsak egyszerű, olcsó is: 300 euróért több mint 300 ezer hamis bejegyzést lehetett elhelyezni közösségi hálózatokon...","id":"202102_trollokat_rendelt_anato_velemenydeformalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d523f3-5207-4e88-bd0e-06f25d459d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b394883c-b88d-4c44-8ddd-1c6b8d3bca06","keywords":null,"link":"/360/202102_trollokat_rendelt_anato_velemenydeformalok","timestamp":"2021. január. 14. 12:00","title":"Egy kísérlet kedvéért trollokat rendelt a NATO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Capitolium ostroma után elfogott férfi kizárólag bioélelmiszereket hajlandó elfogyasztani, ilyet viszont a börtönben nem kapott.","shortLead":"A Capitolium ostroma után elfogott férfi kizárólag bioélelmiszereket hajlandó elfogyasztani, ilyet viszont a börtönben...","id":"20210112_QAnon_saman_nem_evett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=88e1eddd-0ef6-4f1e-9336-2a57ccf9f2c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5325936c-3676-4f9e-80fa-8242cc006541","keywords":null,"link":"/vilag/20210112_QAnon_saman_nem_evett","timestamp":"2021. január. 12. 18:26","title":"Bioételt kívánt, napokig nem evett a QAnon-sámán az őrizetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd10274d-9eec-4bcd-86f8-cab1ab629b18","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Több összetartó folyamat eredményeként, a csalódottak elitellenes dühére ráérezve lehetett elnök a most távozó Donald Trump. De a velünk maradó, és a republikánus párt szervezetét megtámadó trumpizmust okozó problémák felismerése nélkül Joe Bidennek és a demokratáknak sem lesz egyszerű dolga megtalálni az orvosságot – magyarázza a HVG-nek Jeff Gedmin, a washingtoni American Purpose online magazin főszerkesztője, a Szabad Európa Rádió volt igazgatója.



","shortLead":"Több összetartó folyamat eredményeként, a csalódottak elitellenes dühére ráérezve lehetett elnök a most távozó Donald...","id":"202102_bidennek_meggyulik_abaja_a_balszarnnyal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd10274d-9eec-4bcd-86f8-cab1ab629b18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6a260e-7df7-4b17-b537-6141c37f1cea","keywords":null,"link":"/360/202102_bidennek_meggyulik_abaja_a_balszarnnyal","timestamp":"2021. január. 14. 11:00","title":"Jeff Gedmin: Amerika bajainak felmérése nélkül nem lehet megszabadulni a trumpizmustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]